Комментарий: Зачем Лукашенко лепит из Украины врага?

Всего месяц понадобился президенту Беларуси для того, чтобы превратить Украину из дружеской страны во вражескую. О роли Украины в последних событиях в Беларуси - Сергей Руденко специально для DW.
3 сентября Александр Лукашенко в очередной раз обвинил Украину наряду с Литвой, Польшей и Чехией во вмешательстве во внутренние дела Беларуси. При этом он сослался на заявление Сергея Лаврова о 200 "украинских экстремистах", которые якобы готовили беспорядки на территории белорусского государства. Лукашенко, явно и не без удовольствия подыгрывая главе МИД России, пошел на дальнейшее ухудшение отношений с официальным Киевом. На протяжении последнего месяца президент Беларуси сделал все для того, чтобы разрушить доверительные отношения с руководством Украины, отнеся некогда дружественное государство в стан своих врагов.
Страх перед Майданом
Буквально месяц тому назад Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону вальяжно рассуждал о судьбе президента-беглеца Виктора Януковича и невозможности Майдана в Беларуси. Александр Григорьевич был уверен: с кем-кем, а с ним точно ничего подобного не случится. И скажи ему Гордон в тот момент, что буквально за несколько дней улицы, площади Минска и других белорусских городов заполнят протестующие с призывами: "Уходи!", он никогда бы в это не поверил. Потому что Лукашенко был уверен: в своей стране он контролирует всех и вся.
То, что Лукашенко панически боится Майдана, в Украине знали давно. КГБ Беларуси не допускал в страну украинских активистов, имеющих майдановское прошлое. В июле 2014 года в минском аэропорту спецслужбы задержали народного депутата Украины Александра Бригинца, который летел в Москву. Официальная версия - он является персоной нон грата в Беларуси. В феврале 2017 года в минскую кутузку попал один из лидеров харьковского майдана, известный писатель Сергей Жадан. Оказалось, что ему был запрещен въезд в Россию за причастность к "террористической деятельности". После задержания он стал невъездным и в Беларуси.
Александр Лукашенко, похоже, был уверен: не пущая в свою страну людей, имеющих опыт организации украинских майданов, он обезопасит себя от повторения судьбы Виктора Януковича. Но, как оказалось, просчитался. А точнее - белорусские спецслужбы, которые не замечали недовольства президентом Беларуси внутри государства. И то, чего так боялся Лукашенко, произошло - белорусы вышли на улицы городов. Но для этого им не понадобились украинские революционеры. Хотя глава МИД России Сергей Лавров утверждает обратное, а президент Беларуси ему охотно верит и поддакивает. Ну, и право, не поддавать же Лукашенко обструкции собственные спецслужбы, прошляпившие Майдан внутри Беларуси. Проще поверить в очередной бред Кремля, который вот уже шестой год разгоняет мифы об украинских "экстремистах", "фашистах" и "распятых мальчиках в трусиках".
Конец дружбе?
На сегодняшний день Беларусь - один из основных торговых партнеров Украины. В 2019 году товарооборот между странами составил 5,8 млрд долларов. В этом году из-за пандемии коронавируса результаты, очевидно, будут скромнее. Но если к этому еще добавится и политический фактор - охлаждение отношений между Беларусью и Украиной, которое мы сейчас наблюдаем, - ситуация и вовсе может оказаться критичной для обеих сторон. Ведь все, что происходило в последние годы между Киевом и Минском, во многом держалось на личных отношениях глав государства. А тут еще оказалось, что в свое время Лукашенко предлагал европейцам свое посредничество в конфликте между Россией и Украиной. За это, как рассказал экс-премьер Польши Дональд Туск в интервью Onet, Александр Григорьевич хотел стать президентом объединенных Украины и Беларуси.
До последнего времени Лукашенко убеждал украинцев, что лучшего друга, чем он, им никогда не найти. И в какой-то момент даже казалось, что президент Беларуси готов вместе с Украиной создать антипутинский фронт. По крайней мере тогда, когда Александр Григорьевич клятвенно обещал Украине выдать 33 "членов ЧВК Вагнера", задержанных под Минском. Было это всего четыре недели тому назад. Однако накануне дня проведения президентских выборов в Беларуси Лукашенко отдал "вагнеровцев" Москве. Украина тогда впервые за всю историю двухсторонних отношений отозвала своего посла из Минска для консультаций.
Но Лукашенко это не смутило. Практически в каждом упоминании им внешнего вмешательства в дела Беларуси звучит Украина. "Украина давит", "Украина хочет", "украинские экстремисты". Для Александра Лукашенко, еще недавно клявшегося в дружбе украинцам и лично президенту Владимиру Зеленскому, соседнее государство вошло в "пояс зла". Вряд ли кто-то мог убедить Александра Григорьевича в том, что в Киеве против него плетут заговор. Скорее Украина нужна ему как пугало, обращаясь к которому он мог бы бесконечно повторять белорусам: "Посмотрите, что там творится. Вы такого же хотите? Вы хотите войны?". Ну, а упомянутые Лавровым "украинские экстремисты" в Беларуси нужны Лукашенко для поддержания мифа о внешнем вмешательстве. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь.
Украина вне игры
МИД Украины назвал ложными обвинения Лукашенко во вмешательстве украинского государства в дела Беларуси, а заявления Лаврова о дестабилизации ситуации в Беларуси со стороны Киева - бредом. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что РФ под видом "200 украинских экстремистов" пытается представить в соседнем государстве своих "зеленых человечков". И, похоже, он недалек от истины.
В тех условиях, которые сегодня складываются в Беларуси, официальному Киеву остается только одно - дождаться разрешения конфликта. Может ли Украина стать посредником в переговорах между Лукашенко и оппозицией или между Лукашенко и Европой? Теоретически - да. Но, учитывая позицию России и по Беларуси, и по Донбассу, это вряд ли случится. Можно даже представить себе выражение лица Лаврова: "Что? Эти украинские экстремисты - посредники? Никогда и ни за что!". Москва никогда не согласится на то, чтобы Украина превратилась в сильного регионального игрока. Да и Лукашенко это ни к чему.
Официальному Киеву надо бы определить свои действия в случае признания победы Лукашенко на президентских выборах. Означает ли то, что МИД Украины, называя Александра Григорьевича лжецом, уже определило свою позицию? Если да, то как Украина тогда собирается и дальше строить отношения с Минском? А если Киев признает-таки полномочия Лукашенко, как же быть с протестующими белорусами, которых поддержали европейские страны и США?
Эти вопросы для Украины далеко не праздные. 1239 километров общей границы с Беларусью, которая в очень скором времени может перейти под контроль России, - серьезный вызов для официального Киева. В апреле 2017 года во время встречи с Петром Порошенко в Чернобыле Александр Лукашенко уверял, что, если со стороны белорусской границы кто-то и приедет в Украину, то это будет только он и то на тракторе. Но ситуация изменилась. И кто даст гарантии, что вместо Лукашенко с севера в украинское государство не заедет российская бронетехника, как это было на востоке Украины в 2014 году? В Киеве, кстати, президента Беларуси активисты внесли в базу "Миротворец" - как "пособника террористов и российских оккупантов".
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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