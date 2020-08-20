Экс-дипломат Украины - о том, что не учел Лукашенко и зачем Кремлю передышка

Роман Бессмертный был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Беларуси в 2010-2011 годах. После начала военных действий в Донбассе представлял Украину в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в 2015-2016 годах и в 2019 году. В эксклюзивном интервью DW Бессмертный поделился своим мнением о белорусских протестах, роли Кремля в этом конфликте и о влиянии, которое ситуация в Беларуси может оказать на Украину.

DW: Десять лет назад вы были послом Украины в Беларуси. С того времени в Беларуси не произошло никаких изменений в политической плоскости. Что, на ваш взгляд, изменилось в сознании белорусов? Что побудило их выйти на улицы?

Роман Бессмертный: В борьбе за белорусскую Беларусь участвует третье поколение. Особенность этого поколения в том, что оно лишено советской ментальности и "нравственности", оно абсолютно свободно от коммунистических и посткоммунистических убеждений. Лукашенко не учел одну вещь. Он давил на общество, на граждан, но закрыть общество "железным забором", как это было в советские времена, он не мог. Поэтому люди тянутся к человечности. Фраза о том, что "Тихановская - случайный человек", - полная ерунда! Почему? Потому что белорус хочет жить, как человек. Ему уже надоел этот диктатор, который "по божьей милости благословлял добро" и хочет быть "паханом"!

- Мирные протесты продолжаются, но Александр Лукашенко, как мы видим, не готов мирно отдать власть. Удастся ли добиться новых президентских выборов?

- Я убежден в том, что выборы будут - президентские и парламентские. Не сомневаюсь, что демократическая Беларусь победит. Проблема только в том, какую позицию в этом сейчас займет Кремль. Чтобы уравновесить ситуацию, важен баланс между позицией Европы и мира - с одной стороны, и Кремля - с другой. Если, условно говоря, Европа и мир обеспечат баланс, то белорусский народ прогонит своего диктатора. Если это не удастся обеспечить, нет сомнения, что Кремль руками Лукашенко все-таки победит оппозицию. Но это уже будет не победа Лукашенко, это будет победа Кремля.

Роман Бессмертный беседует с корреспондентом DW Александрой Индюховой

- Согласны ли вы с тем, что любой кандидат на пост президента Беларуси, если будут назначены новые выборы, выберет пророссийский вектор?

- Я бы предложил сейчас судить об этом не из Киева, не из Берлина, а из Минска. Кто там находится, тот понимает, что страна на пять шестых пребывает сегодня в системе координат РФ. Она пока не может быть вне этого механизма, она этого не умеет и не знает, как. Очевидно, что, выбрав проевропейский путь, Беларусь рано или поздно войдет в пике с Кремлем так, как вошла Украина, но это будет потом.

- Какая страна может принять Лукашенко в случае его побега из Беларуси?

- Таких стран уже две, там для него даже есть резиденции. Это Россия и Китай.

- Протестующие в Минске просили международное сообщество не признавать победу Лукашенко. Почему украинские дипломаты отреагировали не сразу?

- Реакция в первые две недели была вялой. От Украины ожидали активных действий, потому что она понимает генеалогию этих процессов. Но очевидно, что политическое руководство Украины увязло в договоренностях и "договорняках" (я буду использовать именно это слово) с Москвой, поэтому вначале оно было парализовано. Затем под давлением общества начали проговаривать определенные фрагменты. Надо сказать, что последние заявления Зеленского о необходимости перевыборов, правда, без оценки того, что происходит, свидетельствуют о том, что мы проснулись. Это запоздалая реакция, которая еще больше углубляет дистанцию ​​Украины от европейского сообщества и системы обороны НАТО.

- Как Украина может помочь Беларуси?

- Во-первых, инициировать рассмотрение ситуации в Совете Безопасности ООН и на разных уровнях ОБСЕ. Санкционное влияние Украины на Беларусь не меньше, чем у любого другого государства. И здесь решение украинского правительства является сверхважным. И еще одно: Украине нужно прогнозировать несколько возможных сценариев развития событий в Беларуси. Литва и Польша заявляют, что готовы принять беженцев, а Украина молчит. Более того, Украина не меняет даже режима ...

- Украина же принимает беженцев.

- ... не меняет режима таможенного контроля с Беларусью, и это абсолютно неправильно. Да, по факту Украина делает эти шаги. Только благодаря тому, что определенные должностные лица идут на компромисс с законом. И я еще мягко формулирую…

- Каких последствий следует ожидать Украине в связи с событиями в Беларуси?

- Очевидно, что последствия будут, - затормозятся процессы евроинтеграции, сотрудничество с блоком НАТО. По всей видимости, это превратит Украину в одинокого борца против российской агрессии, и это очень опасно в нынешней ситуации. Победа демократической Беларуси дает шанс на объединение центральноевропейских государств в противодействии российской агрессии. Это и безопасность Европы, и собственная безопасность.

- Как вы думаете, насколько может быть заморожена работа минской трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам Донбасса, учитывая ситуацию в Беларуси?

- С марта контактная группа работает в онлайн-режиме, и можно сказать, что она только называется "минская". Пандемия не оставляет шансов нам работать в другой форме.

- Вы довольно часто и резко критиковали последние договоренности в Минске, касающиеся "режима тишины". Говорили, что Киев фактически продемонстрировал слабость, а президенту Зеленскому якобы больше нужны аплодисменты от Кремля, чем от собственного народа. Сейчас, по словам президента Украины, в украинских военныхуже месяц никто не стреляет. Вы не изменили своего мнения?

- Это неправда, что никто не стреляет. Нет деятельности снайперов и нет диверсионно-разведывательных групп. Но выстрелы раздаются каждый день, это первое. Второе - обратите внимание, это не единственный случай, когда "режим тишины" был инициирован Россией, а не Украиной. И этому есть простое объяснение. Кремль прекрасно понимал перспективы ситуации в Беларуси. Кремль уже не справляется. Ливия, Сирия, Украина, Беларусь. Поэтому ему нужна была передышка. Россия получила эту передышку из-за нерасторопности и непонимания политической ситуации украинским руководством, которое нынешнюю ситуацию может в полной мере использовать, чтобы одержать победу и в Минске, и на фронте, и в "нормандском формате" (переговорный процесс с участием Украины, Германии, Франции и России. - Ред).

- В следующем году Украина будет праздновать 30-летие независимости. Президент Зеленский уже заявил, что этот год станет годом окончания войны в Донбассе. Есть ли основания так считать?

- Понятно, что каждому из нас хотелось бы, чтобы эта война прекратилась. Но если вы посмотрите на отдельные составляющие: (российская. - Ред.) информационная, экономическая, энергетическая, прямая экспансия, прямая агрессия, которая ведется не только в Украине... Президенту Путину не дают покоя лавры Ивана Грозного, Сталина и им подобных. Он живет с идеей возрождения империи.

На самом деле мир сейчас стоит перед колоссальной угрозой. И он должен будет либо утихомирить эти имперские страсти, либо стать перед выбором вначале континентальной, а затем глобальной войны. Для меня это очевидно. И здесь надо выбирать. Или объединять усилия и помогать белорусам, продолжать спасать Украину, или стать жертвой этого процесса.

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