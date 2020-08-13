 ЕС не признает легитимность Лукашенко, но продолжит диалог с ним | Новости из Германии о Европе | DW | 23.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕС не признает легитимность Лукашенко, но продолжит диалог с ним

В Брюсселе не считают Александра Лукашенко законно избранным, но он контролирует правительство, как и глава Венесуэлы Николас Мадуро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель

В Евросоюзе не признают легитимность Александра Лукашенко, но видят необходимость в продолжении дипломатической коммуникации с ним. "Лукашенко похож на Мадуро", - заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию El Pais. Ссылка на публикацию появилась в его микроблоге Twitter в воскресенье, 23 августа.

По словам Борреля, "мы не признаем его (Лукашенко. - Ред.), но мы должны вести с ним диалог". Лукашенко находится в том же положении, что и глава Венесуэлы Николас Мадуро - в Брюсселе не считают, что они были законно избраны. "Нравится вам это или нет, но они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, хотя и не признаем их демократическую легитимность", - отметил Боррель.

Беларусь не должна стать второй Украиной

"Случай Беларуси несопоставим с случаем Украины", - подчеркнул Жозеп Боррель. Он напомнил, что во время Евромайдана украинские "демонстранты несли европейские флаги", а перед Украиной стоял выбор между европейским и российским направлениями во внешней политике. "ЕС не намеревается превратить Беларусь во вторую Украину", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

"Проблема Беларуси не в том, чтобы выбирать между Россией и Европой, а в том, чтобы достичь свободы и демократии", - сказал Жозеп Боррель. В Брюсселе поддерживают стремление белорусов к политическим реформам, но не хотят "выступать в качестве дестабилизирующего фактора".

Ранее, 13 августа, Боррель призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом. Если же этого не случится, указал Боррель, ЕС придется пересмотреть отношения с Беларусью и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов.

Смотрите также:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


Смотреть видео 02:23

Лидер немецких либералов Линднер: ЕС должен рассмотреть введение санкций против Лукашенко

Контекст

"Боевиков Вагнера" в Беларуси восприняли как предвыборный трюк властей

Белорусы привыкли к фейкам о дестабилизации ситуации в стране перед выборами, поэтому к сообщению КГБ о задержании российских наемников под Минском эксперты и политики относятся с большим скепсисом.  

Комментарий: Путин не откажется от идеи контроля над Беларусью - с Лукашенко или без него

Кремль рассчитывает, что ЕС и США не осмелятся бросить Москве серьезный вызов в Беларуси и, в конечном счете, "забудут" о ней, полагает Константин Эггерт.  

Комментарий: Осень белорусского диктатора

Выборы были фарсом, победа Лукашенко - результат фальсификаций. Но гражданское общество в Беларуси победило. Эпоха диктатора подходит к концу, и в Минске может начаться отсчет нового времени, считает Кристиан Триппе.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие эксперты: эра Лукашенко в Беларуси подошла к концу  

Что думают в Евросоюзе о президентских выборах в Беларуси?  

Также по теме

Belgien Brüssel | Rat für Aussenbeziehungen: Josep Borrell

Глава европейской дипломатии предупредил Лукашенко о возможных санкциях 13.08.2020

Жозеп Боррель назвал протесты в Беларуси мужественной демонстрацией населением недоверия к официальным результатам выборов и стремлением народа к переменам.

Proteste in Belarus

"Лукашенко - нелегитимный президент и знает это": евродепутат о санкциях ЕС 13.08.2020

Евросоюз обсудит 14 августа возможные действия в отношении властей Беларуси. Ожидать ли санкций, и почему Брюссель так нерешителен с Лукашенко? Интервью DW с депутатом Европарламента.

Реклама

Самые читаемые

Что будет после протестов? Эксперты о шансе Колесниковой и уходе Лукашенко  

Протесты в Беларуси: Тихановская не верит, что армия будет разгонять демонстрантов  

НАТО называет заявления Лукашенко безосновательными  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно