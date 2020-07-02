Оппозиция Венесуэлы отказалась от участия в выборах

Более 25 политических партий Венесуэлы, включая основные оппозиционные силы, отказались от участия в декабрьских парламентских выборах. Таково общее решение, закрепленное в воскресенье, 2 августа, в совместном заявлении оппозиции.

"Мы объявляем венесуэльскому народу и международному сообществу о единогласно принятом решении не участвовать в обмане, к которому призывает диктатура (президента Мадуро - Ред.)", - говорится в опубликованном в Twitter заявлении партии "Народная воля" лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Парламент - Национальная ассамблея - является единственным государственным институтом, который находится под контролем оппозиции. В то же время Николас Мадуро значительно урезал полномочия этого органа, передав их лояльному Конституционному собранию.

Германия, США и еще около 60 стран признают временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя им еще в январе 2019 года. Несмотря на давление Вашингтона и катастрофическую ситуацию в экономике, Мадуро остается у власти, опираясь на поддержку со стороны военных, а также России и Китая.

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