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Фото: Marco Bello/REUTERS
Хуан Гуайдо
Публикации по теме
Венесуэльский оппозиционный политик, был признан многими странами временным президентом Венесуэлы.
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Контекст
Time включил Тихановскую в список лидеров будущего
Time включил Тихановскую в список лидеров будущего
Светлана Тихановская оказалась единственной представительницей стран бывшего СССР в престижном списке Time.
Политика
18.02.2021
18 февраля 2021 г.
Суд в Британии пересмотрел решение в пользу Гуайдо
Суд в Британии пересмотрел решение в пользу Гуайдо
Глава Венесуэлы Мадуро настаивает на возвращении в страну из Великобритании почти 1 млрд долларов золотого резерва.
Политика
06.10.2020
6 октября 2020 г.
В Испании разгорелся скандал из-за нарушения санкций ЕС
В Испании разгорелся скандал из-за нарушения санкций ЕС
В Испании возник скандал из-за встречи представителя правительства с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.
Политика
28.01.2020
28 января 2020 г.
Гуайдо намерен вернуться в Венесуэлу из европейского турне
Гуайдо намерен вернуться в Венесуэлу из европейского турне
Временный президент Венесуэлы призвал усилить давление на режим Николаса Мадуро
Политика
22.01.2020
22 января 2020 г.
Евросоюз продлил санкции против руководства Венесуэлы
Евросоюз продлил санкции против руководства Венесуэлы
В Брюсселе подчеркнули, что санкции не причинят вреда страдающему от кризиса народу Венесуэлы.
Политика
11.11.2019
11 ноября 2019 г.
Путин заверил главу Венесуэлы Мадуро в дальнейшей помощи
Путин заверил главу Венесуэлы Мадуро в дальнейшей помощи
Российский лидер обещал Каракасу дальнейшую гуманитарную помощь.
Политика
25.09.2019
25 сентября 2019 г.
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Мнения
Путин делает из Мадуро второго Асада
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
09.05.2019
9 мая 2019 г.
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