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Хуан Херардо Гуайдо Маркес, видный венесуэльский оппозиционный политик
Фото: Marco Bello/REUTERS

Хуан Гуайдо

Публикации по теме

Венесуэльский оппозиционный политик, был признан многими странами временным президентом Венесуэлы.

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Контекст

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Светлана Тихановская оказалась единственной представительницей стран бывшего СССР в престижном списке Time.
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В Испании разгорелся скандал из-за нарушения санкций ЕС

В Испании разгорелся скандал из-за нарушения санкций ЕС

В Испании возник скандал из-за встречи представителя правительства с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.
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Евросоюз продлил санкции против руководства Венесуэлы

В Брюсселе подчеркнули, что санкции не причинят вреда страдающему от кризиса народу Венесуэлы.
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Путин заверил главу Венесуэлы Мадуро в дальнейшей помощи

Путин заверил главу Венесуэлы Мадуро в дальнейшей помощи

Российский лидер обещал Каракасу дальнейшую гуманитарную помощь.
Политика25 сентября 2019 г.
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Мнения

Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Путин делает из Мадуро второго Асада

Константин Эггерт
Комментарий
Политика9 мая 2019 г.