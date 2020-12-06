Жизнь в Венесуэле: Мадуро, нефть и нищета (фотогалерея)

Кризис в Венесуэле: Мадуро выжил, страна умирает

Кухни для голодных

У многих жителей страны прокормить себя и семью получается только благодаря бесплатной раздаче еды - как на этом фото из одного из крупнейших городов страны, Валенсии. Спонсирует эти кухни для голодных не государство, а благотворительные организации. Спрос такой, что денег на тарелки и столовые приборы не остается - поэтому приходить надо со своей тарелкой.