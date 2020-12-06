Жизнь в Венесуэле: Мадуро, нефть и нищета (фотогалерея)

Жители Венесуэлы - одного из самых богатых нефтью государств мира - страдают от нищеты и разрухи, а у власти по-прежнему Мадуро. Фотографии из Венесуэлы отображают ситуацию в стране.
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