 Глава Венесуэлы Мадуро восстановил контроль над парламентом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.12.2020

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Мир

Глава Венесуэлы Мадуро восстановил контроль над парламентом

Национальная ассамблея оставалась последним госорганом Венесуэлы под контролем оппозиции. США обвинили власти Венесуэлы в мошенничестве, подчеркнув, что результаты выборов не отражают волю народа.

Николас Мадуро

Глава Венесуэлы Николас Мадуро восстановил контроль над парламентом страны. Партийный блок во главе с Мадуро получил на выборах почти 68 процентов голосов, сообщила избирательная комиссия Венесуэлы вечером в воскресенье, 6 декабря. Активность избирателей составила всего лишь 31 процент после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал к бойкоту голосования.

Национальная ассамблея была последним государственным органом Венесуэлы, остававшимся под контролем оппозиции. Кандидаты от оппозиции, принявшие участие в выборах, несмотря на призыв Гуайдо к бойкоту, получили, согласно официальным данным, лишь 18 процентов голосов. На 227 мест в парламенте претендовали почти 14 тысяч кандидатов.

Некоторые оппозиционеры критиковали Гуайдо за призыв к бойкоту. Сам Хуан Гуайдо надеется продлить свой депутатский мандат, срок действия которого истек 5 декабря, с помощью всенародного опроса на этой неделе. Результаты этого опроса, однако, не будут обязательны к исполнению.

Помпео: Мошенничество, а не выборы

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал парламентские выборы в Венесуэле, назвав из мошенничеством и надувательством. "В Венесуэле уже совершено избирательное мошенничество. Результаты, объявленные нелегитимным режимом Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что сегодня происходит, это мошенничество и надувательство, а не выборы", - написал Помпео в своем микроблоге в Twitter.

Венесуэла находится в состоянии глубокого политического и экономического кризиса. Только с ноября инфляция в стране выросла на 4 тысячи процентов.

Хуан Гуайдо ведет ожесточенную борьбу за власть с Николасом Мадуро с начала 2019 года, когда он провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. В этой функции его призвали около 60 государств, в том числе США и Германия. Россия и Китай не признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

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    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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