Как львовянка учит жителей Донбасса родному украинскому языку

Волонтер из Львова основала в Северодонецке, новой "столице" Луганской области "Украиноязычный разговорный клуб", где жители города могут попрактиковаться в языке, который считают своим родным.
Уже больше года Марьяна Вольская после работы в школе дважды в неделю спешит к своим взрослым ученикам. 27-летняя девушка - педагог-организатор в лицее Северодонецка, но в городе ее знают, прежде всего, как основательницу "Украиноязычного разговорного клуба".
Встречи клуба проходят в помещении волонтерской инициативы "Восток СОС", офис которой притаился в аварийного вида пятиэтажке. О том, что в доме находится одна из ключевых гуманитарных организаций по оказанию помощи пострадавшим от боевых действий в Донбассе, догадаться без скромной таблички на потрескавшемся фасаде было бы невозможно.
По вторникам и четвергам здесь собираются около двадцати жителей Северодонецка. А некоторые, чтобы пообщаться на украинском с носительницей языка из Львова, добираются в "столицу" Луганской области из соседнего Лисичанска. Среди участников клуба - не только молодежь. Некоторые "ученики" вдвое старше своей "учительницы". "Все заняты в разных сферах: есть фрилансеры, есть госслужащие, кто-то работает в частных компаниях, - рассказывает Марьяна Вольская. - Это делает наши дискуссии еще интереснее".
Встречи, которые проводит Марьяна Вольская, напоминают разговорные клубы для изучающих иностранные языки. С той разницей, что практикуются их участники не в иностранном, а в государственном языке - который они, хотя пока и не знают в совершенстве, считают своим родным.
42-летний полицейский Виталий Солодкий рассказывает, что начать говорить на украинском языке его побудила война, развязанная в Донбассе, в том числе, под предлогом "защиты русскоязычного населения". После того как Луганск захватили поддерживаемые Россией сепаратисты, мужчина вместе семьей переехал в Северодонецк - на подконтрольную правительству Украины территорию.
"Я думал, почему так случилось? Почему люди не поддержали Украину, почему они захотели "Новороссию"? - говорит Виталий. - Мне кажется, что одна из причин - это то, что они не общались на украинском, не знали Украину".
Сегодня Виталий Солодкий старается говорить на украинском - и на работе в полиции, и дома. Предлагал перейти на украинский и детям, но они пока общаются на русском, хоть и учатся в украиноязычной школе. Я на них не давлю, - признается мужчина, - я работаю над собой и считаю, что только своим примером смогу побудить их к этому".
Виталий рассказывает, что, говоря по-русски, с дискриминацией он никогда не сталкивался. А вот после того как стал общаться на украинском, случалось, что собеседники просили перейти на русский. "Говорили, что из-за заминок кажется, будто я или больной, или не совсем догоняю", - смеется мужчина. Виталию и сейчас приходится думать, подбирая украинские выражения, а в его речи все еще проскакивают русские слова. Правда, уже меньше, чем раньше: "Благодаря клубу я говорю намного лучше, мелодичнее", - констатирует он.
До того как полтора года назад Марьяна Вольская приехала в Северодонецк работать в местном лицее педагогом-организатором, основательница "Украиноязычного разговорного клуба" ни разу не была в Донбассе. Говорит, что конфликтов из-за происхождения и языка у нее не было, а вот с непониманием сталкиваться приходилось - и в прямом, и в переносном смысле: "Когда ты приходишь в магазин и трижды повторяешь название какого-то продукта, написанное на украинском, а тебя побуждают произнести его на русском - это немного неприятно".
"Украиноязычный разговорный клуб", созданный девушкой прошлым летом, - пока единственное место в 100-тысячном Северодонецке, где можно попрактиковаться в украинском языке. "Не раз слышала, как люди приезжали из сел и между собой тихо общались на украинском языке, а в общении с другими людьми - например, в магазине, - переходили на русский", - делится наблюдениями Марьяна Вольская. Она уверена: для того, чтобы люди говорили по-украински не только у себя дома, но и в обществе, им необходимо помочь. Причем, нужно знакомить их не только с языком: люди должны понять, кто они, а для этого необходимо знать историю своей страны, своего рода и своей семьи.
Именно за этим в "Украиноязычный разговорный клуб" пришла Оксана Чипижная. Северодончанка рассказывает, что вся ее семья родом из Луганской области, а отец в молодости говорил по-украински. "Он в то время просто не видел перспектив для украинского языка в Советском Союзе, поэтому со мной общались по-русски - чтобы мне было легче жить, - рассказывает Оксана. - Но я всегда ощущала себя украинкой, моя бабушка была украиноязычной, пела украинские песни. И мне всегда хотелось знать этот язык и говорить на нем".
Оксана рассказывает, что перешла на украинский язык год назад, когда ей было 47 лет - начала переписываться на нем в соцсетях, а теперь и заговорила. Хочет, чтобы ее внуки росли украиноязычными, но признается, что практики не хватает. "Государство мало делает для того, чтобы здесь возникла украиноязычная среда, - сожалеет Оксана. - Нужны концерты, какие-то мероприятия, чтобы лекции читали, - как девушка, которая приехала и нас тут учит".
Расширить свой проект и открыть языковые клубы для общения на украинском языке в других городах Донбасса хотела бы и Марьяна Вольская. Правда, пока на это не хватает ресурсов, ведь инициатива существует на волонтерской основе - без поддержки государства. При этом, рассказывает Марьяна, она обращалась к городским властям, предлагая помочь чиновникам усовершенствовать украинский. Но ответа пока что не получила.
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