Как львовянка учит жителей Донбасса родному украинскому языку

Уже больше года Марьяна Вольская после работы в школе дважды в неделю спешит к своим взрослым ученикам. 27-летняя девушка - педагог-организатор в лицее Северодонецка, но в городе ее знают, прежде всего, как основательницу "Украиноязычного разговорного клуба".

Встречи клуба проходят в помещении волонтерской инициативы "Восток СОС", офис которой притаился в аварийного вида пятиэтажке. О том, что в доме находится одна из ключевых гуманитарных организаций по оказанию помощи пострадавшим от боевых действий в Донбассе, догадаться без скромной таблички на потрескавшемся фасаде было бы невозможно.

Марьяна Вольская работает в лицее Северодонецка

По вторникам и четвергам здесь собираются около двадцати жителей Северодонецка. А некоторые, чтобы пообщаться на украинском с носительницей языка из Львова, добираются в "столицу" Луганской области из соседнего Лисичанска. Среди участников клуба - не только молодежь. Некоторые "ученики" вдвое старше своей "учительницы". "Все заняты в разных сферах: есть фрилансеры, есть госслужащие, кто-то работает в частных компаниях, - рассказывает Марьяна Вольская. - Это делает наши дискуссии еще интереснее".

Учить родной язык как иностранный

Встречи, которые проводит Марьяна Вольская, напоминают разговорные клубы для изучающих иностранные языки. С той разницей, что практикуются их участники не в иностранном, а в государственном языке - который они, хотя пока и не знают в совершенстве, считают своим родным.

42-летний полицейский Виталий Солодкий рассказывает, что начать говорить на украинском языке его побудила война, развязанная в Донбассе, в том числе, под предлогом "защиты русскоязычного населения". После того как Луганск захватили поддерживаемые Россией сепаратисты, мужчина вместе семьей переехал в Северодонецк - на подконтрольную правительству Украины территорию.

"Я думал, почему так случилось? Почему люди не поддержали Украину, почему они захотели "Новороссию"? - говорит Виталий. - Мне кажется, что одна из причин - это то, что они не общались на украинском, не знали Украину".

Сегодня Виталий Солодкий старается говорить на украинском - и на работе в полиции, и дома. Предлагал перейти на украинский и детям, но они пока общаются на русском, хоть и учатся в украиноязычной школе. Я на них не давлю, - признается мужчина, - я работаю над собой и считаю, что только своим примером смогу побудить их к этому".

Встреча "Украиноязычного разговорного клуба" в Северодонецке

Виталий рассказывает, что, говоря по-русски, с дискриминацией он никогда не сталкивался. А вот после того как стал общаться на украинском, случалось, что собеседники просили перейти на русский. "Говорили, что из-за заминок кажется, будто я или больной, или не совсем догоняю", - смеется мужчина. Виталию и сейчас приходится думать, подбирая украинские выражения, а в его речи все еще проскакивают русские слова. Правда, уже меньше, чем раньше: "Благодаря клубу я говорю намного лучше, мелодичнее", - констатирует он.

Конфликтов из-за языка в Донбассе нет

До того как полтора года назад Марьяна Вольская приехала в Северодонецк работать в местном лицее педагогом-организатором, основательница "Украиноязычного разговорного клуба" ни разу не была в Донбассе. Говорит, что конфликтов из-за происхождения и языка у нее не было, а вот с непониманием сталкиваться приходилось - и в прямом, и в переносном смысле: "Когда ты приходишь в магазин и трижды повторяешь название какого-то продукта, написанное на украинском, а тебя побуждают произнести его на русском - это немного неприятно".

"Украиноязычный разговорный клуб", созданный девушкой прошлым летом, - пока единственное место в 100-тысячном Северодонецке, где можно попрактиковаться в украинском языке. "Не раз слышала, как люди приезжали из сел и между собой тихо общались на украинском языке, а в общении с другими людьми - например, в магазине, - переходили на русский", - делится наблюдениями Марьяна Вольская. Она уверена: для того, чтобы люди говорили по-украински не только у себя дома, но и в обществе, им необходимо помочь. Причем, нужно знакомить их не только с языком: люди должны понять, кто они, а для этого необходимо знать историю своей страны, своего рода и своей семьи.

Марьяна Вольская мечтает расширить проект

Именно за этим в "Украиноязычный разговорный клуб" пришла Оксана Чипижная. Северодончанка рассказывает, что вся ее семья родом из Луганской области, а отец в молодости говорил по-украински. "Он в то время просто не видел перспектив для украинского языка в Советском Союзе, поэтому со мной общались по-русски - чтобы мне было легче жить, - рассказывает Оксана. - Но я всегда ощущала себя украинкой, моя бабушка была украиноязычной, пела украинские песни. И мне всегда хотелось знать этот язык и говорить на нем".

Оксана Чипижная и Виталий Солодкий - участники "Украиноязычного разговорного клуба"

Оксана рассказывает, что перешла на украинский язык год назад, когда ей было 47 лет - начала переписываться на нем в соцсетях, а теперь и заговорила. Хочет, чтобы ее внуки росли украиноязычными, но признается, что практики не хватает. "Государство мало делает для того, чтобы здесь возникла украиноязычная среда, - сожалеет Оксана. - Нужны концерты, какие-то мероприятия, чтобы лекции читали, - как девушка, которая приехала и нас тут учит".

Расширить свой проект и открыть языковые клубы для общения на украинском языке в других городах Донбасса хотела бы и Марьяна Вольская. Правда, пока на это не хватает ресурсов, ведь инициатива существует на волонтерской основе - без поддержки государства. При этом, рассказывает Марьяна, она обращалась к городским властям, предлагая помочь чиновникам усовершенствовать украинский. Но ответа пока что не получила.

Смотрите также:

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса Самый маленький и самый южный пункт пропуска КПВВ "Гнутово" неподалеку от Мариуполя - самый маленький из пяти пунктов въезда-выезда в Донбассе. Ежедневно линию фронта здесь пересекают около 3500 гражданских. Это вдвое меньше, чем на других КПВВ. От этого шлагбаума - всего три километра до пункта пропуска "Октябрь" на стороне боевиков "ДНР".

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса Путь через линию фронта лежит через Пищевик Особенность КПВВ "Гнутово" в том, что он находится непосредственно в населенном пункте - в поселке Пищевик. Местные жители, которых здесь осталось меньше 20, живут фактически на территории пункта пропуска. Родственники могут попасть к ним только после проверки. А с 5 вечера до 8 утра, когда КПВВ закрыт на ночь, для местных действует комендантский час - свободно передвигаться по селу нельзя.

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса Люди привыкли к жизни на КПВВ 52-летний Андрей - самый молодой житель Пищевика. Он говорит, что благодаря пункту пропуска в селе относительно спокойно - только по ночам слышны пулеметные очереди. "Когда наши хлопцы зашли, установился порядок", - рассказывает мужчина. С пограничниками у местных - добрососедские отношения. "И хлебушка дадут, и водички помогут принести, - рассказывает соседка Андрея Антонина. - Хорошие ребята".

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса Почти обычная сельская жизнь Большинство жителей Пищевика - пенсионеры. Некоторым помогают родные. Андрей остался один - жена умерла, а пенсии он не получает. Говорит, необходимые документы остались в Луганской области, на территории "ЛНР", где он до войны работал шахтером. Получить документы мужчина не может. Поэтому Андрей устроился уборщиком на КПВВ и держит хозяйство - 60 кур и три свиньи.

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса В Пищевике - ни одного неповрежденного здания Во время активных боев в Пищевике были разрушены или повреждены почти все дома. В уцелевших вместо стекол в окнах - пленка с символикой международных организаций. В этот дом в 2016 году попала мина, рассказал нам Андрей. Хозяев во время обстрела не было дома. Сейчас они переехали в Мариуполь.

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса Укрытия на КПВВ держат наготове Последний раз КПВВ "Гнутово" обстреляли в мае 2018 года, рассказывают пограничники. Тогда по пункту пропуска выпустили две противотанковые ракеты. К счастью, люди не пострадали - были повреждены только два гражданских автомобиля. И хотя по пункту пропуска сейчас не стреляют, гарантировать, что тишина будет держаться и дальше, не может никто. Поэтому укрытия на КПВВ держат наготове.

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса Минные поля Донбасса Опасностей вблизи КПВВ хватает и без обстрелов. Поля вокруг и огороды местных жителей усеяны минами и ВПВ - "взрывоопасными пережитками войны", как специалисты называют неразорвавшиеся снаряды и гранаты. По данным международной организации HALO Trust, которая занимается разминированием, с начала войны в Донбассе на минах и ВПВ подорвались минимум 922 гражданских. 286 из них погибли.

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса Проверки, как на границе Проверки на КПВВ столь же суровы, как на настоящей границе. Пограничники со специально обученными собаками ищут оружие, взрывчатку и наркотики. Говорят, что "серьезная" контрабанда встречается редко. Несколько раз в месяц находят марихуану, которую люди перевозят для собственных нужд.

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса Война войной, а музыка играет 64-летнего мариупольца Валерия проверки не пугают - в багажнике своего старого Volvo он везет только гармонь. Едет к родственникам в Новоазовск, оказавшийся под контролем самопровозглашенной "ДНР" - хочет сыграть для них во время застолья. Валерий очень ценит такие встречи - поездку "на ту сторону" он может позволить себе лишь раз в полгода.

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса Фронт совсем рядом с КПВВ До передовой от КПВВ "Гнутово" - менее двух километров. Именно этот отрезок фронта может стать четвертым участком, на котором состоится разведение сил украинской армии и боевиков "ДНР". Многие военные считают разведение ошибочным шагом. Говорят, что позиции, на которые их могут отвести, хуже нынешних.

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса Петр и Иван Солдату Петру (слева) - 25 лет. На фронте он уже три года. Его командиру, лейтенанту Ивану (справа) - только 21, на войне он - три месяца. "Можно отвести только к нашей границе, - говорит Петр. - А отходить дальше на своей земле - это вообще нецелесообразно".

Жизнь на линии фронта на юге Донбасса Пушистый спецназ Пока нет обстрелов, вместе с военными под теплым приазовским солнцем греются кошки, которых можно встретить в каждом окопе. На этой позиции их рекордное количество - 25. Для военных такие соседи крайне важны, ведь они держат линию обороны против многочисленных мышей и крыс. К тому же, говорят солдаты, животные способны предчувствовать обстрелы. Автор: Николай Бердник

