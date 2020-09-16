Глава PandaDoc Микита Микадо: Я не мог не реагировать на насилие в Беларуси

В середине августа сооснователь IT-компании PandaDoc Микита Микадо - уроженец Беларуси, переехавший в США - поддержал участников протестных акций у себя на родине и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов. Вслед за этим четверо сотрудников минского офиса PandaDoc были арестованы: им предъявлены обвинения в мошенничестве и грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В свете этих событий Микадо был вынужден приостановил свой проект. В интервью DW он рассказал о том, почему было принято такое решение, что думает о переезде белорусских IT-компаний за границу и каким видит выход из сложившейся ситуации в стране.

DW: 12 августа вы выступили с предложением помочь белорусским силовикам, уволившимся со службы. Скольким людям вы смогли помочь и как именно?

Микита Микадо: Десяткам. Кому-то - финансово, кому-то - с IT-курсами, а кому-то - юридически.

- Вы заявили, что прекращаете свою инициативу в связи с задержанием четырех сотрудников вашего офиса в Минске. Почему вы приняли такое решение, ведь ваш проект вызвал в Беларуси довольно широкий резонанс?

- Потому что в тюрьме оказались четыре человека, которые не имели к моей инициативе никакого отношения. С инициативой их связывало только знакомство со мной и тот факт, что мы работали в одной компании. Не хочется, чтобы еще кто-то оказался в тюрьме и чтобы с этими ребятами произошло что-то плохое.

- Что вы сейчас делаете для их освобождения?

Микита Микадо

- Мы оказываем им максимальную юридическую поддержку, а также поддерживаем их семьи, что очень важно.

- 15 сентября стало известно, что, как минимум, 12 белорусских IT-компаний переезжают в Латвию. Еще до этого появлялись новости о том, что представители IT-сектора, который долгое время считался в Беларуси очень сильным, собираются покинуть страну. Как вы это оцениваете?

- Это очень плохо. Такая пугающая тенденция действительно есть. Латвия - не единственная страна, куда уезжают белорусские IT-компании и специалисты. В принципе все страны вокруг Беларуси, включая Россию, упростили свое налоговое либо миграционное законодательство для того, чтобы привлечь белорусских IT-специалистов. Случай с PandaDoc сейчас держит в напряжении все белорусское IT-сообщество, и это приводит к тому, что люди принимают решения о релокации бизнеса и личном переезде. Конечно, это очень плохо для экономики и может иметь долгосрочный и непоправимый эффект.

- А сотрудники вашего минского офиса поддерживают переезд из Беларуси?

- Да, мы провели опрос, и 83 процента сотрудников изъявили желание переехать.

- Вы не жалеете о том, что чуть более месяца назад предложили помощь силовикам?

- Очень сложно жалеть о том, что я сделал и чего не сделал. Конечно, я жалею, что люди оказались в тюрьме. Это очень тяжело, я чувствую за это ответственность и переживают за ребят. Но я уверен, что жалел бы о том, что ничего не сделал, видя то, что происходило на улицах Беларуси. Нужно было как-то реагировать на насилие, которое я видел и о котором слышал из первых уст.

До момента появления сцен насилия я особо не интересовался политической жизнью республики и старался держаться от нее в стороне. Но увидев то, как бьют лежачих людей, и услышав истории из автозаков или (изолятора временного содержания на улице. - Ред.) Окрестина, я просто не мог сидеть сложа руки.

- Каким вы видите выход из сложившейся патовой ситуации в Беларуси, когда ни одна из сторон - ни власти, ни протестующие - не собираются, по всей видимости, уступать?

- Совершенно точно конфликт нужно деэскалировать. Эскалация конфликта не приведет ни к чему хорошему ни для страны, ни для ее народа, ни для действующей власти и региона в целом. Чем больше все это будет раскручиваться по спирали, тем хуже для всех.

- В этой ситуации есть что-то, что вселяет в вас надежду?

- В меня вселяют надежду белорусы. Люди никогда так не поддерживали друг друга, как в последние месяцы. Очень часто происходят ситуации, которые вдохновляют - к примеру, кто-то кому-то купил продукты, привез лекарства. Люди помогают друг другу, и это очень хорошо. Это воодушевляет и вселяет надежду.

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