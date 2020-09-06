Протестные выходные в Минске: "Марш героев" к Лукашенко "домой"  

Воскресенье, 13 сентября, стало 36-м днем протестов против фальсификации президентских выборов, которые идут по всей Беларуси непрерывно с 9 августа. При этом если в будние дни акции обычно тематические и собирают десятки, иногда сотни участников, то по субботам их десятки тысяч, а по воскресеньям - сотни тысяч. Так было и на этот раз.

Особенности недели

Пятая неделя протестов имела свои особенности. Член президиума созданного экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской Координационного совета (КС) Мария Колесникова не является организатором протестов, но воспринимается как их символ - она одна из "тройки граций" оставалась в Беларуси и выступала на митингах. 7 сентября ее похитили неизвестные, а потом произошла история, которая излагается в двух версиях. Как рассказали 8 сентября в Киеве коллеги Колесниковой по КС Иван Кравцов и Антон Родненков, белорусские власти пытались выдворить ее из страны в рамках спецоперации, но Колесникова порвала свой паспорт и выбралась из машины через окно. В тот же день Александр Лукашенко сообщил российским журналистам, что Колесникова якобы пыталась уехать к сестре в Украину, но была задержана на нейтральной полосе.

Протестующие не поверили Лукашенко и в тот же день вышли на акции солидарности с Колесниковой - это были преимущественно женские акции, и их участницы столкнулись с применением силы и разгоном. По данным МВД, 8 сентября на массовых акциях в Беларуси был задержан 121 человек - рекорд для будней. До сих пор силовики старались не задерживать женщин, но на этот раз уже брали всех без разбора. Вся неделя была наполнена сообщениями о задержаниях протестующих, обысках у них дома, а также отчетами с судебного конвейера - всем штамповали сутки ареста и иногда штрафы.

Был задержан юрист Максим Знак, и единственным членом президиума КС в Беларуси и на свободе оказалась писательница Светлана Алексиевич. К ней также ломились в квартиру неизвестные, но она не была задержана. Вероятно, не последнюю роль тут сыграло своего рода дежурство европейских дипломатов дома у нобелевского лауреата.

Самый громкий марш

Руководители Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин условились о встрече в Сочи 14 сентября. И накануне этой даты белорусские власти, похоже, хотели показать, что контролируют ситуацию в стране, и не допустить марш солидарности женщин.

Силовики жестоко обходились с протестующими женщинами

Силовики стали откровенно жестоко задерживать женщин в субботу 12 сентября на месте сбора на площади Свободы в Минске. Почти сразу в автозаки попали более 30 участников демонстрации, что, однако, не сорвало марш - в нем приняли участие, по оценкам авторитетных СМИ, более 10 тыс. человек.

Потом МВД сообщило, что в Минске были задержаны 99 участниц марша, а в целом по Беларуси - 114. Эту акцию назвали самой громкой, так как в момент задержания женщины отчаянно кричали.

Светошумовые гранаты в Дроздах?

На воскресенье, 13 августа, был назначен "Марш героев". В телеграм-канале Nexta о нем писали так: "Раз оккупанты любят вторгаться к нам в дома с обысками и в наши дворы, сегодня мы идем домой к ним - прямиком в Дрозды". Оккупантами тут называют белорусские власти, а Дрозды - это бывший элитный поселок под Минском, где в советское время были партийные дачи, а теперь - коттеджи белорусского руководства и "домашняя" резиденция Александра Лукашенко, а также дом главы Центризбиркома Лидии Ермошиной.

На этот раз демонстрантов задерживали на дальних подступах к этому месту - еще в спальных районах столицы, откуда они намеревались двигаться к центру. Как и в прошлое воскресенье, центральные площади Минска и комплекс музея Великой Отечественной войны были оцеплены, к рабочей резиденции президента во Дворце независимости пригнали не только автозаки, но и бронетехнику.

Однако протестующие обогнули Дворец независимости и направились в сторону Дроздов. В это время практически весь проспект Победителей от этого укрепленного дворца до выставленного заслона рядом с торговым центром "Арена Сити" был занят протестующими - это около 1,5 км. По оценке Reuters, в акции приняли участие более 100 тысяч человек. Люди скандировали "Мы - народ!", "Мы победим" и "Народ - чемпион!".

"Не забудем, не простим!" - плакат участника протестного марша

Протестующие дошли до Дроздов и там произошел инцидент у дома главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной: видеозапись с места зафиксировала два хлопка, сопровождающиеся снопом искр, а по словам очевидцев, это силовики применили светошумовые гранаты. Кроме того свидетели говорят о четырех выстрелах. В МВД, однако, отрицают этот факт, признавая, что около 18 часов на проспекте Победителей "для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья".

Новый виток задержаний

В Дроздах колонну развернули и следующей точкой сбора протестующих стал народный мемориал памяти погибшего в ночь с 9 на 10 августа демонстранта Александра Тарайковского возле станции метро "Пушкинская". Здесь продолжились задержания.

Пожилая участница протестов в Минске перед омоновцами

Пресс-секретарь МВД сообщила DW, что к 19.00 в Минске было задержано 400 человек, но полные данные будут известны утром в понедельник. На сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна" в 22.30 опубликовали список 311 фамилий задержанных в столице и еще 28 - в регионах.

В борьбе с протестующими в регионах особенно отметился Брест. Здесь для освобождения проезжей части от демонстрантов использовали водомет. Как объяснили в МВД, это было сделано "с целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан".

В предыдущее воскресенье, 6 сентября, по данным МВД, были задержаны 633 человека. Можно предположить, что 13 сентября итоговое число окажется близким. Следует отметить, что до 6 сентября массовые воскресные акции протеста обходились почти без задержаний. Сейчас, как и в начале протестов в августе, задерживают людей, которые возвращаются с акции протеста, а иногда и случайных прохожих.

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