 Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков рассказали, как их и Колесникову выдворяли из страны | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.09.2020

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Беларусь

Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков рассказали, как их и Колесникову выдворяли из страны

На пресс-конференции в Киеве Иван Кравцов и Антон Родненков рассказали об операции белорусских силовиков по выдворению их и одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой за границу.

Антон Родненков (слева) и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве

Антон Родненков (слева) и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков провели во вторник, 8 сентября, пресс-конференцию в Киеве, в ходе которой рассказали обстоятельства попытки силовиков выдворить за границу их и одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову.

По словам Кравцова и Родненкова, их задержали в Минске утром 7 сентября возле дома Колесниковой, где они искали ее после сообщений об ее задержании, и доставили в наручниках и с мешком на голове сначала в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, а затем - в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

Кравцов рассказал, что не представившихся и беседовавших с ним людей в штатском интересовала возможность "вывоза Марии Колесниковой за границу" ради "деэскалации в стране". Сначала ему предложили, чтобы он на своей машине выехал с ней и Антоном Родненковым через границу в Украину, однако затем сказали, что Колесникова будет доставлена сразу на границу.

Обоих членов Координационного совета увезли в микроавтобусах на белорусско-украинскую границу, по дороге забрали Марию Колесникову в КГБ. "Поэтому считаю, что она была весь день в КГБ", - рассказал Иван Кравцов.

Когда кортеж из 4-5 машин, одна из которых принадлежала Кравцову, заехал на нейтральную полосу, Антона Родненкова пересадили в автомобиль Кравцова, после чего привели и сопротивлявшуюся Колесникову. "Мы обсуждали это с Марией еще до задержания, она не хотела уезжать", - подчеркнул исполнительный секретарь Координационного совета оппозиции.

Колесникова изорвала свой паспорт и выбросила обрывки

По словам Родненкова, Колесникову "затолкали на заднее сиденье", она кричала, что никуда не поедет. Как только одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской увидела свой паспорт, то порвала его на мелкие куски и выбросила их на улицу, после чего вылезла через окно, так как дверь была заблокирована, и направилась в сторону белорусской границы.

Иван Кравцов заявил, что сотрудники спецслужб велели ему, чтобы, как только Колесникова сядет в автомобиль, он быстро поехал к украинской границе, однако он не выполнил этого распоряжения, а дождался, пока она вылезет из машины. "Мария очень сильный человек, я восхищаюсь ей. Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она - один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь", - заявил Кравцов. И он, и Антон Родненков признались, что не смогли поступить так, как Колесникова.

Оппозиционерам подготовили тест на коронавирус и медстраховку

Перед пересечением границы белорусские оппозиционеры обнаружили в машине подготовленные тесты на коронавирус, медицинскую страховку, а также авиабилеты в третьи страны. "Для нас с Антоном были куплены билеты в Турцию на сегодня, для Марии билеты в Вену и оттуда в Мюнхен", - указал Иван Кравцов. Он предположил, что это было сделано для того, "чтобы сфотографировать и инсценировать якобы наши планы улететь за границу".

Мария Колесникова

Мария Колесникова

После того, как Колесникова выбралась из автомобиля и была задержана, Кравцов и Родненков поняли, что их снова пытаются задержать. Тогда они, уйдя от погони, быстро поехали к украинским пограничникам.

Как волонтеры одной некоммерческой организации, занимающейся организацией мероприятий, Кравцов и Родненков имеют вид на жительство в Украине, однако они не собираются просить политического убежища в этой стране.

Иван Кравцов полагает, опираясь на сведения из "надежных источников", что на момент пресс-конференции Мария Колесникова находилась в Мозырском погранотряде.

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