Протесты в Беларуси: Берлин призвал Минск прояснить местонахождение Колесниковой

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 7 сентября.
В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями понедельника, 7 сентября (время московское).
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Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выразил глубокую обеспокоенность известиями об исчезновении Марии Колесниковой. "Мы призываем к ясности в вопросе местонахождения и освобождения всех политических заключенных в Беларуси", - приводит слова министра издание Bild. "Продолжающиеся задержания и репрессии, в том числе в отношении членов Координационного совета, неприемлемы", - подчеркнул Мас.
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Суд Центрального района Минска приговорил корреспондентку медиапроекта "Зеленый портал" Анастасию Захаревич к 7 суткам административного ареста по статье о нарушении порядка организации массовых мероприятий. Захаревич была задержана вечером 5 сентября во время освещения "Женского марша мира". Показания свидетеля-милиционера в суде не совпали с протоколом о задержании, отмечает правозащитный центр "Весна".
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Четырех студентов Барановичкого госуниверситета увезли в отделение милиции для профилактической беседы после того, как несколько человек спели в атриуме учебного заведения "Купалинку", "Воинов света" и "Перемен!". К вечеру студентов отпустили, пишет Tut.by.
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Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси провели обыск в квартире исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова. Сам Кравцов уже несколько часов не выходит на связь, сообщила пресс-служба совета.
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Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, вошедший в президиум Координационного совета оппозиции, рассказал о давлении со стороны Комитета государственной безопасности. По словам Латушко, ему "был поставлен ультиматум": покинуть страну или остаться и стать фигурантом уголовного дела. "Это был ультиматум КГБ", - подчеркнул он на пресс-конференции. Латушко отметил, что рассчитывает вернуться в Беларусь в скором времени. Член президиума КС оппозиции несколько дней назад выехал в Польшу, объяснив визит участием в экономическом форуме.
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Координационный совет (КС) оппозиции не является инициатором массовых протестов в Беларуси, заявила член президиума КС Ольга Ковалькова на пресс-конференции в Польше. По ее словам, "белорусский народ после 9 августа почувствовал унижение, когда ему озвучили эти 80 процентов (которые, по версии ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил на выборах. - Ред.), и он сегодня выходит не потому, что кто-то куда-то приглашает, а потому что он чувствует, что его права уже много лет никому не нужны в Беларуси, тем более власти, которая должна представлять его интерес". Белорусы "будут требовать уважения к себе, пока власть не выполнит их требований", отметила Ковалькова.
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Белорусский политолог, член Координационного совета оппозиции Андрей Егоров отправлен в изолятор временного содержания в Жодино, сообщает корреспондент DW. На Егорова составили протокол по административной статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Политолог был задержан накануне. Дата суда пока неизвестна.
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил "произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Беларуси". "Государственные ведомства должны прекратить запугивание граждан, а также нарушение собственных законов и международных обязательств", - подчеркнул он.
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Координационный совет оппозиции потребовал немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова и свободного возвращения в страну Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской. "В последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора. Координационный совет отмечает, что все действия совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан являются преступлениями против человечества, и могут быть расследованы без ограничения сроков давности", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении.
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Студенты продолжают устраивать акции против насилия силовиков. Около 20 студентов МГЛУ с плакатами провели акцию в фойе университета. Акция солидарности с задержанными студентами МГЛУ и других минских вузов прошла в Барановичском государственном университете. Ее участники в холле вуза исполнили "Перемен" и "Воины света". Перед входом в Брестский государственный технический университет прошла акция студентов, к ним вышел ректор Александр Драган и пообещал, что все студенты будут выпущены из ИВС, сообщается в Telegram-канале Khliabets.
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Командование белорусской армии привело в высшую боевую готовность артиллерийские базы вооружения и танковый резерв, сообщило министерство обороны в Минске. Ведомство указало на проведение очередного этапа проверки боеготовности. Мероприятия включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений, отмечается далее в заявлении, распространенном в Telegram-канале Минобороны Беларуси.
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Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко уверен в продолжении деятельности КС. "Власть намерена уничтожить Координационный совет или деморализовать его, или дезорганизовать его работу. Совет продолжит свою деятельность по поиску путей из кризиса", - подчеркнул он в интервью ТАСС. Латушко также сообщил, что надеется в ближайшее время вернуться в Беларусь.
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Правительство ФРГ резко осудило применение силы в отношении демонстрантов в Беларуси. В Берлине испытывают "глубокое уважение" к тысячам белорусов, которые в минувшие выходные вновь вышли на мирные акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, за демократию и свои права и свободы, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в Берлине. "Единственный ответ, который, по всей видимости, есть на данный момент у Лукашенко и его приближенных, - это неприкрытое насилие", - подчеркнул он. По словам Зайберта, Берлин "требует незамедлительного освобождения тех, кто был задержан перед выборами, в день голосования и после него только за то, что они реализовывали свои демократические и очевидные гражданские права".
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Государственный пограничный комитет Беларуси не ответил на вопрос о возможном пересечении границы Марией Колесниковой. "Пресс-служба не располагает подобной информацией. В любом случае есть нормативные акты о конфиденциальности и неразглашении данных третьим лицам", - заявил ТАСС пресс-секретарь комитета Антон Бычковский.
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает исчезновение трех членов КС похищением. "Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного Совета, и запугать его членов", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы Тихановской. Одновременно в нем подчеркивается, что оппозиция несмотря ни на что "продолжит борьбу" и будет "добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов".
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал власти в Минске незамедлительно освободить Марию Колесникову. "Вместо того чтобы вступить в диалог с народом Беларуси, уходящее руководство пытается цинично уничтожить одного за другим. Похищение Колесниковой в центре Минска – позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе 21-го века", - написал литовский министр в Twitter.
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По данным Reuters, Европейский Союз готовится ввести санкции в отношении десятков высокопоставленных официальных лиц и ведомств Беларуси, в том числе главы МВД Юрия Караева. Всего в "черном списке" 31 фигурант, сообщает агентство, ссылаясь на трех знакомых с обсуждением дипломатов. "Первоначально мы согласовали 14 фамилий. Но многие государства считали, что этого недостаточно. Теперь мы достигли консенсуса о еще 17 (фигурантах - Ред.)", - отметил один из собеседников. Формальное решение о введении санкций может быть принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС 21 сентября.
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В ближайшие дни в Москву приедет президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, состоится ли визит Лукашенко в Москву 13 сентября, он указал, что "это неверная дата". При этом подготовка визита находится "в активной стадии", добавил Песков.
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У правоохранительных органов отсутствует информация о задержании Марии Колесниковой и других представителей Координационного совета оппозиции, сообщили в минской милиции РИА "Новости". МВД Беларуси не располагает информацией о задержании трех представителей Координационного совета оппозиции, сообщает "Интерфакс". "Минская милиция ее не задерживала", - цитирует агентство заявление пресс-службы ГУВД Мингорисполкома. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова указала, что на данный момент не может ничего сообщить о предполагаемом задержании Колесниковой. Между тем член штаба Виктора Бабарико Глеб Герман вышел на связь и сообщил, что его не задерживали и не пытались.
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Утром в Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) приехали сотрудники милиции, сообщает Telegram-канал The Village Беларусь. Студенты МГЛУ 4 сентября провели акцию солидарности после жестких задержаний в университете.
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На связь не выходят также пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и член штаба Виктора Бабарико Глеб Герман, сообщает Telegram-канал "Кулуары KYKY". Кроме того, незвестные задержали исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова, указывается далее. Адвокаты занимаются поисками. Таким образом на территории Беларуси и на свободе остается сейчас лишь один член президиума Координационного совета оппозиции, который реально принимает участие в его работе - Максим Знак, сообщает корреспондент DW. Кроме него есть Светлана Алексиевич, которая по состоянию здоровья пока не ходила на заседания КС.
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Новостной портал tut.by сообщил о похищении члена Координационного совета Марии Колесниковой в центре Минска. Около 10 утра возле Национального художественного музея неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении, пишет издание со ссылкой на слова очевидца происшествия. Сейчас телефон Колесниковой доступен, но она не отвечает, указывается далее. Пресс-служба Координационного совета также недоступна, сообщает корреспондент DW.
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МВД Беларуси сообщило о задержании 633 человек во время протестных акций накануне. Причиной задержаний явились нарушения законодательства о массовых мероприятиях, заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. "До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 363 человека будут находиться в местах содержания задержанных", - указала она далее. Общее количество участников, по данным ведомства, составило около 31 тысячи человек. По словам Чемодановой, в различных регионах Беларуси 6 сентября прошли 42 протестные акции.
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Исполняющая белорусский фольклор певица Анастасия Некрасова, проживающая в Польше, организовала благотворительную акцию по сбору средств для репрессированных белорусских женщин. На выплату их штрафов за участие в акциях протеста было перечислено около трех тысяч евро, передал правозащитный центр "Весна".
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Корреспондента польского телеканала "Белсат" Дмитрия Казакевича, ранее задержанного в Витебске, отпустили. Об этом он написал в Facebook. По словам репортера, его выпустили из ИВС в 04.00 утра понедельника (совпадает с мск). У правоохранителей "нет абсолютно никакой системы и логики", отметил репортер. Как ранее уточняла жена журналиста, его задержали уже после окончания акции. По словам Казакевича, задерживали сотрудники в штатском, причем до дома ему на тот момент "оставалось 500 метров".
++05.00++
В Минске вечером 6 сентября задержаны спасатели, которые помогли выбраться из воды спрыгнувшим в реку Свислочь участникам протеста, сообщает Euroradio со ссылкой на несколько источников. По данным одного из собеседников радио, шесть сотрудников водно-спасательной станции доставили в Центральный РУВД Минска. Протестующие спрыгнули в воду недалеко от площади Госфлага, поскольку убегали от ОМОНа, уточняет "МБХ медиа".
++04.00++
Персональные санкции Евросоюза против как минимум 20 представителей режима президента Беларуси Александра Лукашенко вступят в силу не позднее 21 сентября. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Чехии Томаш Петржичек. Он также не исключил, что в свете продолжения жестокого обращения с мирными демонстрантами санкционный список в ближайшие дни может быть расширен.
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Четвертый воскресный Марш единства напоминал карнавал и удивлял своим разнообразием. Кроме бело-красно-белых флагов одна группа демонстрантов принесла с собой флаг ЛГБТ-сообщества, у других на плакатах были цитаты из Библии, многие пришли с детьми. Читайте репортаж DW с наиболее интересными подробностями об акции 6 сентября в Минске.
++03.00++
Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что правоохранительные органы готовы применить силу к протестующим в ответ на провокации. "Про силовую акцию скажу так: она возможна, не исключено, что у этих людей не весь пыл загас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем", - сказал Караев в интервью телеканалу СТВ. При этом сотрудников белорусской милиции он охарактеризовал как самых "гуманных, выдержанных и хладнокровных" в мире.
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"Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах еще раз демонстрируют решимость белорусского народа добиваться свобод, прав и демократии", - так оценил прошедшие в Беларуси 6 сентября акции, включая Марш единства, собравший в столице Беларуси свыше ста тысяч человек, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он добавил, что люди не боятся выходить на улицы, "несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей". "Необходим инклюзивный национальный диалог", - резюмировал глава европейской дипломатии.
Хроника протестов в Беларуси 6 сентября
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