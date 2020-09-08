Госпогранкомитет Беларуси подтвердил задержание Колесниковой на границе

Представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский подтвердил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе. "В настоящий момент ведется разбирательство", - заявил Бычковский во вторник, 8 сентября, порталу tut.by. На вопрос, была ли Колесникова задержана пограничниками, он ответил: "Насколько я понимаю, да".

При этом следовавшие вместе с Марией Колесниковой члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков оказались на территории Украины, сообщил Бычковский далее. По его словам, все трое "в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра". При этом он указал на особенности прохождения госграницы. "Между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы (Украины. - Ред.) целых шесть километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды", - сообщил Бычковский.

После прохождения контроля автомобиль BMW направился в направлении границы с Украиной. "Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я", - указал далее представитель Госпогранкомитета.

Украина подтвердила въезд Кравцова и Родненкова

Между тем Госпогранслужба Украины сообщила о прибытии Антона Родненкова и Ивана Кравцова на территорию этой страны. "Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка РБ М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского ведомства.

Колесникова не собиралась уезжать из Беларуси

В свою очередь в Координационном совете указали, что Колесникова, Родненков и Кравцов не собирались покидать Беларусь. "Много странного в этой истории, озвученного белорусским телевидением. Ни у кого из них намерений уезжать из страны не было. Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет", - заявил ТАСС член Координационного совета Максим Знак.

Накануне утром в центре Минска неизвестными была похищена одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова, о ее местонахождении до сих пор ничего не было известно. Весь день на связь не выходили также Иван Кравцов и Антон Родненков.

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