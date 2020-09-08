Госпогранкомитет Беларуси подтвердил задержание Колесниковой на границе

Представитель Госпогранкомитета Беларуси предположил, что Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля на границе, после этого ее задержали.
Представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский подтвердил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе. "В настоящий момент ведется разбирательство", - заявил Бычковский во вторник, 8 сентября, порталу tut.by. На вопрос, была ли Колесникова задержана пограничниками, он ответил: "Насколько я понимаю, да".
При этом следовавшие вместе с Марией Колесниковой члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков оказались на территории Украины, сообщил Бычковский далее. По его словам, все трое "в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра". При этом он указал на особенности прохождения госграницы. "Между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы (Украины. - Ред.) целых шесть километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды", - сообщил Бычковский.
После прохождения контроля автомобиль BMW направился в направлении границы с Украиной. "Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я", - указал далее представитель Госпогранкомитета.
Между тем Госпогранслужба Украины сообщила о прибытии Антона Родненкова и Ивана Кравцова на территорию этой страны. "Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка РБ М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского ведомства.
В свою очередь в Координационном совете указали, что Колесникова, Родненков и Кравцов не собирались покидать Беларусь. "Много странного в этой истории, озвученного белорусским телевидением. Ни у кого из них намерений уезжать из страны не было. Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет", - заявил ТАСС член Координационного совета Максим Знак.
Накануне утром в центре Минска неизвестными была похищена одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова, о ее местонахождении до сих пор ничего не было известно. Весь день на связь не выходили также Иван Кравцов и Антон Родненков.
Смотрите также: