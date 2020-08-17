Дебаты в Европарламенте: Лукашенко, Навальный и "Северный поток-2"

На недельные пленарные заседания Европарламент собирается, как правило, раз в месяц. Во время каждой такой недели евродепутаты проводят с участием верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля дебаты по трем наиважнейшим, по их мнению, внешнеполитическим темам. В этот раз ими стали протесты в Беларуси, отравление Алексея Навального и ситуация в Ливане.

Боррель: Лукашенко - нелегитимный президент

Евросоюз еще в августе не признал результатов президентских выборов в Беларуси, победителем которых местный Центризбирком объявил баллотировавшегося на шестой срок Александра Лукашенко. Открывая 15 сентября дебаты в Европарламенте, Жозеп Боррель пошел дальше. "Для нас ситуация ясна - мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными. Так что Лукашенко не является легитимным президентом Украины…", - сказал Боррель, вызвав недоуменные возгласы парламентариев.

Жозеп Боррель

После небольшой паузы глава дипломатии ЕС исправился: "Беларуси. Простите, о чем я только думал!". И повторил для протокола: "Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси". После этого Боррель больше не сбивался, перечислив четыре принципа политики Брюсселя в отношении Минска:

- санкции против лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию выборов. Дипломат подтвердил намерение ввести их как можно быстрее - до саммита ЕС, запланированного на 24-25 сентября. "Если ситуация будет ухудшаться, мы рассмотрим дополнительные санкции", - добавил он.

- ЕС призывает остановить насилие против участников протестов в Беларуси и начать национальный диалог. "Перевыборы под наблюдением ОБСЕ были бы наилучшим решением, но пока мы не можем связаться с властями Беларуси ни на каком уровне", - признал Боррель.

- поддержка белорусского народа и гражданского общества. Глава дипломатии ЕС напомнил, что Еврокомиссия пообещала направить 2 млн евро для оказания помощи жертвам репрессий и 1 млн - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ.

- пересмотр отношений ЕС и Беларусь. По словам Борреля, Брюссель изучает, в каких сферах стоит приостановить контакты с Минском, однако обещает усилить поддержку рядовых граждан Беларуси.

Светлану Тихановскую хотят пригласить в Европарламент

О том, кого же теперь в Брюсселе считают легитимным лидером Беларуси, руководство ЕС молчит. Между тем немец Михаэль Галер (Michael Gahler), представитель крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - заявил, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская получила от избирателей мандат на поиск пути к новым выборам. Его коллеги по фракции хотят пригласить Тихановскую в Европарламент. А литовка Раса Юкневичиене даже назвала ее "избранным президентом" Беларуси. Впрочем, такое мнение высказала лишь она одна.

Светлана Тихановская

Депутаты из левоцентристских фракций больше говорили о "женском лице" протестов. "В Беларуси пришло время женщин... Лукашенко утверждает, что женщины должны лишь делать мир красивее, тогда как мужчины должны им править. Нет, господин Лукашенко!", - заочно возразила ему председатель фракции социал-демократов испанка Ираче Гарсия Перес, назвав борьбу тысяч мужчин и женщин в Беларуси за свободу "нашей борьбой".

С ней не согласился немец Максимилиан Кра (Macimilian Krah) из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия". По его мнению, народ Беларуси - возможно, самый консервативный в Европе. "Потому мало оснований, чтобы утверждать, что там происходит феминистская революция", - считает Кра. Однако он согласен с тем, что выборы президента Беларуси были сфальсифицированы, поэтому на Лукашенко нужно оказывать давление. Одновременно Кра призвал отказаться от "антироссийской риторики", ведь она, по его оценке, лишь побуждает Москву усиливать поддержку Лукашенко.

Поддержка Лукашенко Путиным

Многие евродепутаты действительно критиковали президента России Владимира Путина за поддержку Лукашенко. "Мы требуем воздержаться от внешнего вмешательства, чтобы белорусы могли по своему усмотрению организовывать свою демократическую революцию. Но Россия - это также заграница (для Беларуси. - Ред.), господин Путин", - подчеркнул Галер и потребовал от президента РФ "в порядке исключения хоть раз признать волю народа".

Обвинения в антироссийскости отмел представитель "зеленых" немец Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer): "Я согласен с теми, кто говорит: "Мы не хотим быть антироссийскими". Но быть против Путина не означает быть антироссийским".

Кто несет ответственность за отравление Навального

Еще чаще фамилия президента РФ упоминалась во время дебатов об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Днем ранее стало известно, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили, что Навального отравили химическим веществом из семейства "Новичок". Для ряда евродепутатов это означает, что Путин несет, как минимум, политическую ответственность за происшедшее. "Навального отравили нервно-паралитическим веществом, доступ к которому имеют только российские военные и разведывательные ведомства. Потому нам и не надо пытаться догадаться, кто несет ответственность", - полагает социал-демократ из Нидерландов Кати Пири.

Тьерри Мариани

Французский правый популист Тьерри Мариани призвал всех, кто "демонизирует" Россию, "дождаться результатов настоящего расследования". И добавил, что первичное расследование - это дело России, как страны-участницы Организации о запрещении химоружия (ОЗХО). "Нет, мы не знаем, кто совершил это преступление, но мы знаем, что оппозиция - это смертельная болезнь, если верить господину Путину", - отметил евродепутат из фракции "Обновить Европу" француз Бернар Гетта.

Анна Политковская, Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза, Петр Верзилов - перечисляя в своих выступлениях эти фамилии, многие евродепутаты констатировали, что быть оппозиционером или независимым журналистом в России опасно. "Нам нужна правда об отравлении (Навального. - Ред.)", - подчеркнул депутат от немецких "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky), повторив свой призыв к проведению международного расследования.

Отравление Навального и "Северный поток-2"

Официальные представители ЕС о возможном введении санкций против России за отравление Навального пока не упоминают, ограничиваясь призывами к Москве сотрудничать в расследовании случая использования химоружия. При этом несколько евродепутатов призвали наложить санкции за нарушение Россией прав человека.

Еще больше евродепутатов отмечали, что после отравления Навального нельзя продолжать проект газопровода "Северный поток-2". Это были представители четырех из семи фракций Европарламента: ЕНП, социал-демократов, "зеленых" и "Европы консерваторов и реформистов".

В своем заключительном слове Жозеп Боррель пояснил, что как санкции, так и судьба "Северного потока-2" - в компетенции не руководящих органов ЕС, а его стран-членов. По словам Борреля, работа над учреждением в ЕС правового механизма введения санкций за нарушение прав человека идет и даже возможно, что соответствующий нормативный акт могут назвать не именем Сергея Магнитского, как это сделали США, а именем Алексея Навального.

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