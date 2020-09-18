Тихановская призвала в СПЧ ООН к участию в урегулировании кризиса в Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала международное сообщество принять участие в урегулировании кризиса после президентских выборов 9 августа. В видеообращении к Совету ООН по правам человека в пятницу, 18 сентября, лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что действия властей в Минске прямо противоречат "всем международным нормам", хотя Беларусь имеет международные обязательства по соблюдению прав человека. "Это также означает, что международное сообщество имеет право жестко реагировать в случае несоблюдения этих обязательств", - подчеркнула она.

При этом Тихановская указала, что не считает международное воздействие на власти Беларуси вмешательством во внутренние дела страны. "Важно признавать, что отстаивание прав человека не является вмешательством во внутренние дела. Это всеобщий вопрос человеческого достоинства", - уверена она.

Оппозиция готова к диалогу с властями

Одновременно Тихановская отметила, что оппозиция и ее сторонники готовы к диалогу с властями с целью мирного разрешения кризиса. "Мы, демократическое большинство белорусов, неоднократно выражали свою приверженность принципу верховенства закона и демократическим ценностям, и мирному диалогу", - указала она, добавив, что требования оппозиции находятся в полном соответствии с нормами международного права.

Тихановская призвала также незамедлительно прекратить насилие в отношении участников мирных протестов, освободить политзаключенных и допустить в страну спецдокладчика ООН по Беларуси.

Беларусь, РФ, КНР и Венесуэла пытались воспрепятствовать выступлению Тихановской

Против выступления Тихановской на 45-й сессии Совета ООН по правам человека неоднократно высказывались Беларусь, РФ, Китай и Венесуэла, заявлявшие о нарушении правил совета. Представители западных стран не сочли нарушением трансляцию видеообращения лидера белорусской оппозиции.

В Беларуси второй месяц не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, он получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, которые отстаивали свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость.

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