Макрон ждет от России разъяснений по отравлению Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что Россия должна дать разъяснения по факту отравления оппозиционера Алексея Навального, и от этих разъяснений или их отсутствия зависят последствия со стороны мирового сообщества. "Совершенно очевидно, что это было покушение на убийство, совершенное на российской территории против лидера российской оппозиции с помощью химического агента, сфабрикованного в России. Следовательно, это Россия должна предоставить разъяснения", - заявил он в понедельник, 28 сентября, на пресс-конференции в Вильнюсе.

По его словам, именно наличие или отсутствие разъяснений, направленных ведущей расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), будет определять, какие решения должно принять мировое сообщество в отношении России.

Напомним, 22 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на собственный неназванный источник написала, что президент России Владимир Путин в беседе со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок". В ходе разговора Путин якобы с презрением отозвался о Навальном, назвав его "обычным смутьяном (нарушителем спокойствия. - Ред.) в интернете", в прошлом якобы уже симулировавшем недомогание. Кроме того, по версии издания, президент РФ обвинил оппозиционера в "незаконных действиях" и заявил, что тот использовал Фонд борьбы с коррупцией для шантажа ряда российских должностных лиц и государственных служащих.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Le Monde была не точна в передаче формулировок этого разговора.

Смотрите также:

Смотреть видео 04:11 Поделиться Отравление Навального Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3j1O7 Версий об отравлении Навального ставится все больше