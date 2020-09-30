Ангела Меркель примет Светлану Тихановскую в Берлине 6 октября

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 6 октября примет в ведомстве федерального канцлера в Берлине одного из лидеров оппозиции в Беларуси Светлану Тихановскую. На запланированной встрече речь пойдет о текущей ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа, сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) в пятницу, 2 октября, в Берлине.

Между тем МИД ФРГ сообщил, что 7 октября Тихановскую примет министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

В Беларуси уже почти два месяца продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Их победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Самые массовые акции проходят в Беларуси по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тысяч человек.

18 августа сторонники Светланы Тихановской создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Призыв к посредничеству

Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов в Беларуси были вынуждена уехать в Литву, 1 октября выразила надежду на то, что Ангела Меркель, наряду с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, окажет посредническую помощь в организации повторных президентских выборов в Беларуси. Одновременно она призвала подключить к посредническим усилиям и Россию.

В МИД России отвергли предложение Тихановской, назвав его "глупостью". "Либо западные кураторы подсовывают речевки, которые она вынуждена озвучивать, либо вообще ничего не понимает в предмете рассуждений", - прокомментировал инициативу Тихановской источник в российском дипломатическом ведомстве в интервью "Интерфаксу".

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