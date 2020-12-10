Тихановская в Берлине: Нам нужна поддержка не на словах, а на деле

После предыдущего визита Светланы Тихановской в Берлин не прошло еще и двух с половиной месяцев. Тогда, в начале октября, главным пунктом программы была встреча с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel). Кульминация в этот раз - федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), принявший Тихановскую во второй половине дня в понедельник, 14 декабря, в своем дворце Бельвю.

Президент ФРГ - в отличие от его коллег в России, Франции или США - не имеет реальных рычагов власти, но выбором гостей он дает важный политический сигнал. Таким недвусмысленным сигналом стал, например, прием 8 сентября представительницы известной иранской правозащитницы, адвоката Насрин Сотуде, осужденной в Иране на 33 года тюрьмы и 148 ударов плетью.

Визы для участников протестов в Беларуси

О цели своего очередного визита в Германию Светлана Тихановская откровенно заявила еще до начала своих политических встреч в Берлине в интервью Der Spiegel: "Мы слышим много слов о поддержке, но нам нужны действия". Такими действиями, по ее словам, могла бы стать отмена визового режима для преследуемых белорусскими властями, а также расширение санкций ЕС в отношении "правящего круга" Лукашенко.

МИД ФРГ

Вопрос о визах задали в этот же день и на правительственной пресс-конференции. К полной отмене визового режима для участников белорусского протестного движения Берлин пока не готов, но как заверил официальный представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер (Christoph Burger) немецкому посольству в Минске дано указание выдавать визы белорусам по гуманитарным соображениям в ускоренном и упрощенном порядке. Франк-Вальтер Штайнмайер, рассказала Тихановская в интервью DW, заверил ее в том, что "работа над ослаблением визового режима уже ведется".

А что касается расширения санкций, то Бургер напомнил о принятом на последней встрече министров иностранных дел ЕС решении увеличить давление на Минск и ввести дополнительные санкции против ответственных за применение силовых методов на улицах белорусских городов. В настоящий момент идет процесс согласования новых мер. Бургер дал понять, что о новых санкциях будет объявлено еще до конца года.

Германия поддерживает демократическое движение

До визита к Штайнмайеру Светлана Тихановская побывала в бундестаге - у его председателя Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble), председателей комитетов по международным делам и по правам человека Норберта Рёттгена (Norbert Röttgen) и Гиде Йенсен (Gyde Jensen).

Светлана Тихановская и Вольфганг Шойбле в бундестаге 14 декабря

С канцлером Ангелой Меркель или министрами ее правительства в этот раз Тихановская не встречалась. По сообщениям источников DW, однако, ее принял для беседы внешнеполитический советник канцлера Ян Хеккер (Jan Hecker). Но поскольку советник считается рабочим уровнем, а не правительственным, то официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), как всегда в тех случаях, когда речь идет о контактах на рабочем уровне, отказался подтвердить или опровергнуть факт этой встречи.

Но он в очередной раз заверил, что Германия "прочно стоит на стороне белорусского демократического движения", и напомнил о том, что минувшее воскресенье было уже 18-м по счету, когда "многие люди, невзирая на жестокие репрессии, которыми им всякий раз отвечает режим, снова вышли на улицу, чтобы выступить за свои права и перемены в стране".

Зайберт назвал тщетными расчеты Лукашенко, что со временем, дескать, протесты пойдут на спад и на Западе перестанут о них говорить. "Мы будем говорить об этом и впредь", - заявил официальный представитель канцлера.

Тихановская обратилась к белорусской диаспоре

Визит Светланы Тихановской в Берлин начался в воскресенье, 13 декабря, со встречи с проживающими в Германии представителями белорусской диаспоры.

Представители белорусской диаспоры стали собираться на площади Жандарменмаркт задолго до прихода Тихановской

"Сейчас слово за вами, - говорила Тихановская на митинге, организованном ими на площади Жандарменмаркт в центре города. - Вы должны сделать все возможное, находясь здесь, чтобы привлечь как можно больше внимания, чтобы заставить страны Европы и другие демократические страны прийти нам на помощь именно сейчас, не закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси". Тихановская призвала своих сторонников в Германии "еще поднажать", быть еще громче и настойчивее, потому что "помощь из других стран сейчас важна, как никогда".

Представители белорусской диаспоры в Германии встречали Тихановскую, называя ее "избранным президентом Беларуси", "нашим президентом" или просто "белорусским президентом". В обиходе есть и другое название ее должности - "национальный лидер". Правительство Германии, однако, предпочитает не забегать вперед и, отвечая на вопрос DW, Кристоф Бургер из МИД Германии заявил, что видит в ней "важную фигуру белорусского демократического движения" и не более того. Но министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), добавил он, все равно поддерживает с Тихановской регулярный контакт и совсем недавно вместе с ней выступал на виртуальном Минском форуме.

Возможно, что уроком для Берлина послужила история с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо, которого Германия и еще около 60 стран поторопились признать временным президентом Венесуэлы, явно считая, что он очень скоро выиграет противостояние с Николасом Мадуро. Смена власти в Венесуэле, однако, явно задерживается.

Взгляд Тихановской и Валенсы на роль России

С площади Жандарменмаркт Светлана Тихановская отправилась в Берлинский кафедральный собор, где на двух языках - немецком и белорусском - проходила Межконфессиональная молитва за мир, свободу и справедливость в Беларуси. После молитвы и короткого выступления Тихановской в соборе показали видеообращение Леха Валенсы.

"У вас трудные условия. Ваш сосед Россия, - говорил с экрана первый руководитель польского профсоюза "Солидарность" и президент Польши в 1990-1995 годах. - Вы должны быть готовы к тому, чтобы вести переговоры с Россией, нужны люди, которые умеют вести переговоры и вас представлять… На улицах не добиться решения. Там можно что-нибудь навязать, что-то ускорить, но финал наступает почти всегда за столом переговоров".

Светлана Тихановская во время службы в Берлинском кафедральном соборе

Как Светлана Тихановская относится к рекомендации Валенсы? "Мы с самого начала говорили о переговорах, мы к этому призывали, мы искали разные способы начать такие переговоры, мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу", - ответила она в интервью DW.

Но ключевой роли Москвы в том, что касается будущего Беларуси, Тихановская в отличие от Валенсы не видит. "Мы понимаем, что представители РФ как наши ближайшие соседи обязательно должны быть за столом переговоров точно так же, как Украина, Литва, Польша, - заявила Тихановская. - Мы не хотим где-то там в кулуарах о чем-то договариваться. И не надо говорить, что только Россия должна решать, что будет с Беларусью, сами белорусы должны определять свою судьбу".

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