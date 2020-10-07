 Тихановская в Польше призвала упростить выдачу виз беларусам | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.10.2020

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Беларусь

Тихановская в Польше призвала упростить выдачу виз беларусам

На встрече со Светланой Тихановской премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил солидарность с протестующими белорусами.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Варшаве с главой администрации президента Польши Кшиштофом Щерским, премьер-министром Польши Матеушом Моравецким и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Во вторник, 20 октября, она передала польскому премьеру ему список рекомендаций по усовершенствованию процедуры получения гуманитарных и рабочих виз для белорусов.

В свою очередь Моравецкий выразил солидарность с протестующими белорусами и заверил, что Варшава "готова голосовать за отказ от ограничений права на работу с гуманитарными визами", сообщается в Telegram-канале Тихановской.

Кроме того, главный оппонент президента Беларуси Александра Лукашенко попросила Моравецкого организовать встречу с ее представителем по экономике Алесем Алехновичем для обсуждения пакета экономических реформ для демократической Беларуси. Кроме того, стороны обсудили "вопросы реабилитации беларусов, которые получили тяжелые травмы во время протестов, а также стипендиальные программы для спортсменов, чтобы они могли продолжать тренироваться в Польше".

"Народный ультиматум" Лукашенко

Светлана Тихановская 13 октября предъявила действующему президенту страны "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить о своем уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

После президентских выборов 9 августа Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и пребывает в Литве. СК Беларуси объявил ее в межгосударственный обыск.

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    Автор: Марина Барановская


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