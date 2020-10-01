Тихановская в Берлине призвала к расширению санкций ЕС

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в понедельник, 5 октября, в преддверии встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) в Берлине высказалась за расширение санкций ЕС в отношении белорусских чиновников. Один из лидеров белорусской оппозиции назвала введенные на минувшей неделе Советом Евросоюза ограничительные меры, увязанные с фальсификацией президентских выборов 9 августа и репрессиями против протестующих, "маленькой победой".

"Я уверена, и я настаиваю, что этот список должен быть расширен", - подчеркнула Тихановская, добавив, что получила со стороны германского канцлера предложения относительно тех тем, которые могут быть затронуты 6 октября. Вдаваться в детали экс-кандидат в президенты при этом не стала. По настоянию, в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона Брюссель не включил Александра Лукашенко в утвержденный ранее санкционный перечень.

Тихановская добавила, что встреча с Меркель, по всей видимости, станет "теплой беседой двух женщин - одна из которых нуждается в помощи для своей страны, а другая - и в этом она (Тихановская. - Ред.) уверена - готова помочь".

"Благодаря вам мир слышит, что происходит в Беларуси"

Светлана Тихановская также пообщалась в Берлине с представителями белорусской диаспоры за границей и призвала их продолжать поддерживать протестное движение в стране. "Благодаря вам мир слышит, что происходит в Беларуси", - подчеркнула она. "Вы едва ли можете себе представить, насколько важна ваша помощь для людей на родине", - добавила экс-кандидат в президенты, обращаясь к участникам демонстрации у Бранденбургских ворот. Социально-культурное объединение RAZAM, представляющее часть белорусской диаспоры в Германии, организовало там акцию солидарности с Тихановской.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в беседе с DW отметил, что канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) рассматривает Тихановскую "как ведущую, руководящую фигуру белорусской оппозиции и всех тех, которые выходят на улицы городов Беларуси с протестом против фальсификации выборов и избиений мирных демонстрантов".

Тихановская напомнила о плане из трех пунктов

Сама Светлана Тихановская, ставшая лицом оппозиции на продолжающихся уже почти два месяца протестах, в интервью DW напомнила о плане из трех пунктов, который должен "привести к переговорам" с властями и "новым, честным выборам". Речь идет, в частности, о введении Брюсселем санкций против Минска, включая лично президента Беларуси Александра Лукашенко. Второй пункт заключается в просьбе к европейским странам не признавать "господина Лукашенко легитимным президентом, потому что он утратил свою легитимность в глазах белорусского народа сразу же после 9 августа", отмечала Тихановская. Третья просьба - не предоставлять никаких финансовых средств официальному Минску.

Встреча с канцлером ФРГ и в бундестаге

Встреча с канцлером ФРГ запланирована 06 октября в 15.00 по среднеевропейскому времени (16.00 по минскому и московскому времени).

После визита к главе германского кабмина Светлана Тихановская встретится в бундестаге с депутатами фракции "Союз-90"/"зеленые", в том числе с обоими сопредседателями партии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) и Робертом Хабеком (Robert Habeck).

7 октября у Светланы Тихановской ожидается встреча с министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas), а днем она расскажет о ситуации в Беларуси членам комитета бундестага по делам Европейского Союза.

Смотрите также:

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Самый массовый митинг в истории современной Беларуси На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Защитные маски и отсутствие социальной дистанции Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Место мужчин заняли женщины Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской "Хватит бояться - пора сопротивляться!" Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Митинг прошел без задержаний Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было. Автор: Марина Барановская

