Тихановская в Берлине: церковь и диаспора на стороне белорусской оппозиции

Александр Тарайковский, Константин Шишмаков, Геннадий Шутов, Никита Кривцов, Роман Бондаренко…

Под сводами Берлинского кафедрального собора гулким эхом разносятся имена граждан Беларуси, погибших в ходе массовых протестов против переизбрания Александра Лукашенко на очередной президентский срок. В огромном зале - молчание. Межконфессиональная молитва за мир, свободу и справедливость в Беларуси в стенах самой большой евангелической церкви Германии - более эмоционального начала для двухдневного визита экс-кандидата в президенты Беларуси и придумать было сложно.

В Берлинском кафедральном соборе во время экуменической службы

Архиепископ Берлина Хайнер Кох (Heiner Koch), затронув в своей проповеди ухудшающуюся ситуацию с распространением коронавируса в Германии, заявил, что ситуация в Беларуси "еще драматичнее". Там, по его словам, власть с помощью насилия, репрессий и запугиваний пытается подавить стремление граждан к свободе. "Мы можем выразить солидарность с теми, кто страдает от насилия, - сказал архиепископ, заочно обращаясь к участникам протестов. - Вы не одни, мы с вами! Солидарность не знает границ, солидарность придает сил и мужества. Знайте, что ваши действия придают нам силы и мужества. Мы в Германии учимся у граждан Беларуси в эти дни, какую ценность представляют демократия и свобода слова. А еще мы сознаем то, что церковь не может оставаться в стороне, когда попираются права человека и человеческое достоинство".

Второй визит Тихановской в Берлин за три месяца

После завершения межконфессиональной службы Светлана Тихановская выступила в Берлинском кафедральном соборе с речью на английском языке. В ней она напомнила, что жители Беларуси продолжают мирный протест, несмотря на насилие и репрессии. И что, несмотря на все ужасы последних месяцев, "мы почувствовали вкус новой страны".

Живущие в Германии белорусы протестуют возле Народного посольства в Берлине

Апеллируя к истории Берлина, Тихановская напомнила, что этот город когда-то тоже был разделен стеной. Как и вся Европа, в свое время разделенная железным занавесом. "Стены могут создавать впечатление, что они могут защищать от врагов. Хотя в реальности стены не защищают, а изолируют нас. Много лет белорусы были разделены видимыми и невидимыми стенами. Но наша общая надежда и наша жажда свободы и справедливости снесли эти разделительные барьеры", - сказала лидер белорусской оппозиции. И от имени всех граждан своей страны поблагодарила собравшихся за поддержку.

Встреча с диаспорой на месте рождественского базара

На молитву в Берлинский собор она приехала с менее эмоциональной встречи с активистами белорусской диаспоры в Германии, которая собрала полторы сотни человек на площади Жандарменмаркт - при вполне декабрьском морозе. Здесь обычно в это время года работает один из главных рождественских базаров страны, но в этом году предпраздничная ярмарка стала жертвой коронавируса.

С трудом и с помощью охранников пробравшись сквозь толпу сторонников, завернутых в бело-красно-белые флаги, Светлана Тихановская с букетом белых и красных роз в руках призвала белорусов, живущих за границей, "сделать все возможное, чтобы привлечь как можно больше внимания, чтобы заставить страны Европы прийти нам на помощь именно сейчас".

По словам Тихановской, "люди, живущие в Беларуси, ограничены в инструментах в борьбе против диктатуры. И когда столько людей в тюрьмах, столько людей страдает, - белорусы всего мира должны понимать: слово за вами". Она отметила, что протесты в Беларуси пошли на спад, число участников уличных акций снижается и что в этой ситуации зарубежные диаспоры должны взять инициативу на себя.

Тихановскую примет президент Германии

Это второй визит Светланы Тихановской в Берлин за три месяца. В начале октября ее приняла в своем офисе канцлер Германии Ангела Меркель; на понедельник, 14 декабря, у Тихановской запланированы встречи с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле (Wolfgang Schäuble), а затем и с первым лицом государства - президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier).

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