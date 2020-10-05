Тихановская в Берлине: встречи с канцлером, "зелеными" и консерваторами

Главным этапом трехдневной поездки Светланы Тихановской в Берлин был, безусловно, ее визит к канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) во вторник, 6 октября.

Зонтик для канцлера

Кортеж из двух машин - скромная BMW впереди, черный микроавтобус Mercedes с затемненными стеклами сзади - после положенного досмотра въехали на территорию ведомства федерального канцлера ровно в 15 часов по среднеевропейскому времени.

Беседа продолжалась 45 минут

Беседа продолжалась 45 минут. Единственное, что известно о ее содержании, это пост самой Тихановской, в котором она написала, что в очередной раз заверила канцлера в том, что протестное движение в Беларуси не носит ни антироссийской, ни антиевропейской направленности, что это исключительно следствие политического кризиса в самой республике. На прощание Тихановская подарила канцлеру зонтик в цветах белорусской революции - бело-красно-белый.

Но как отмечают немецкие наблюдатели, важен сам факт встречи у канцлера. Тем самым Ангела Меркель дает Александру Лукашенко совершенно недвусмысленный сигнал: с кем она готова иметь дело, а с кем нет.

"Зеленые" требуют включить Лукашенко в санкционный список

Из ведомства федерального канцлера Тихановскую перевезли в находящееся на противоположной стороне площади здание Рейхстага, в котором заседает германский бундестаг. Завели в лифт и подняли на последний, четвертый этаж, где находятся залы фракционных заседаний. Короткая остановка по просьбе фотографов у зеленого стенда - и двери "зеленой" фракции для прессы закрыли. Беседа длилась примерно час, после чего Тихановскую увезли на следующую встречу. К журналистам вышли только представители фракции.

Светлана Тихановская и сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек

На сопредседательницу "зеленой" фракции Катрин Гёринг-Эккардт (Karin Göring-Eckardt), по ее собственному признанию, произвело большое впечатление мужество Светланы Тихановской и ее сподвижниц. "Мы поддерживаем требование проведения свободных и тайных выборов, требуем прекратить насилие и освободить заключенных", - заявила Гёринг-Эккардт.

Сопредседательница этой партии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает необходимым усилить нажим Германии и всего ЕС на режим в Минске. "Мы считаем ошибкой, что страны ЕС включили в санкционный список только 40 человек и что среди них нет самого Лукашенко, - сказала Бербок после встречи с Тихановской. - Ведь Лукашенко несет ответственность за применение массового насилия против собственного населения, за изнасилования, за похищения даже несовершеннолетних подростков, это не может оставаться без последствий".

Генсек ХДС: Тихановская - представитель новой демократической Беларуси

Следующей аудиторией Светланы Тихановской вечером в этот вторник были члены объединенной фракции правящих в Германии консерваторов - блока ХДС/ХСС. Было уже темно, когда из дверей Германского парламентского общества - прямо напротив восточного портала Рейхстага - к поджидавшим под моросящим дождем журналистам вышли генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak), Светлана Тихановская и председатель парламентской группы ХСС, входящей в объединенную консервативную фракцию Александер Добриндт (Alexander Dobrindt).

Пауль Цимиак, Светлана Тихановская и Александер Добриндт (слева направо) после встречи во фракции консерваторов

Цимиак назвал Тихановскую символом белорусского движения за свободу: "Она - представитель новой, демократической Беларуси". Немецкие консерваторы однозначно встали на сторону протестующих белорусов, потребовали немедленно отпустить арестованных и привлечь к уголовной ответственности тех, кто применял насилие и фальсифицировал результаты выборов. "Лукашенко не является избранным президентом, фальсификаторы выборов не могут быть их победителями", - категорически заявил генеральный секретарь ХДС.

Александер Добриндт в свою очередь пообещал Тихановской всяческую поддержку и содействие с тем, чтобы в Беларуси как можно скорее прошли новые - честные и свободные - выборы. Такие выборы, убежден Добриндт, "это единственный путь умиротворить страну и достичь честного решения о создании демократического руководства".

В подарок - фрагмент Берлинской стены

Светлана Тихановская по-английски поблагодарила немецких консерваторов за теплый прием и все немецкие партии, выражающие поддержку народу Беларуси в его борьбе за свободу и новые прозрачные выборы. А потом она показала журналистам подарок, который ей преподнесли участники встречи: маленький кусочек берлинской стены с фрагментом какого-то рисунка. Этот кусочек бетона Тихановская назвала символом свободы и выразила уверенность, что и в Беларуси уже очень скоро рухнет стена несвободы.

В среду Светлана Тихановская встретится еще с министром иностранных дел Германии и вице-канцлером, а, кроме того, примет участие в заседании комитета бундестага по делам Европейского Союза.

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