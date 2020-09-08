 Поможет ли отключение Беларуси от SWIFT лишить власти Лукашенко? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 11.12.2020

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Беларусь

Поможет ли отключение Беларуси от SWIFT лишить власти Лукашенко?

Белорусская оппозиция инициировала онлайн-опрос граждан об их отношении к возможному отключении банков страны от платежной системы SWIFT. Аналитики не верят, что до отключения дойдет дело.

Указатели у офиса компании SWIFT в Брюсселе

Уже четыре месяца в Беларуси продолжаются протесты против шестого президентского срока Александра Лукашенко, но главной цели - отставки Лукашенко - протестующим добиться пока так и не удалось. Для того, чтобы усилить давление на белорусские власти, оппозиция решила обсудить возможность использования серьезного экономического рычага - отключения банков Беларуси от международной системы расчетов SWIFT.

Эта инициатива как потенциальную мера воздействия Запада на Минск возникла еще в середине ноября, а недавно офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на базе онлайн-платформы "Голос" запустил опрос о том, поддерживают ли белорусы отключение страны от SWIFT. В итоге более 60% из 406 тысяч проголосовавших выступили за такое предложение. Насколько это возможно и способен ли данный шаг помочь протестующим добиться их цели - у DW.

Отключение от SWIFT может вызвать коллапс экономики Беларуси

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это международная система обмена информацией и совершения платежей между финансовыми учреждениями. К ней подключены практически все страны мира, Беларусь является ее пользователем с 1994 года.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Аргументируя необходимость отключения страны от SWIFT, штаб Светланы Тихановской указывает, что эта мера остановит белорусскую экономику. "Белорусская экономика не может оперировать без притока иностранной валюты, так как является экономикой открытого типа и целиком зависит от поставок из Европы", - утверждают в штабе.

В случае отключения от SWIFT банки не смогут проводить валютные операции, констатирует старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб: "С платежами в валюте связаны все импортные и экспортные операции Беларуси, а также часть переводов граждан. Это может вылиться в коллапс белорусской экономики и, очевидно, будет больно для режима".

При этом Иосуб поясняет, что от SWIFT отключают не страну в целом, а конкретные банки: "У каждого банка свой договор с платежной системой, технически можно отключить тот или иной банк или даже все банки страны. В этом случае те банки, которые подключены к российской системе платежей, в теории, смогут проводить платежи с Россией в российских или белорусских рублях". Но платежи в другой валюте, добавляет экономист, будут невозможны.

Стенд SWIFT на выставке в Дубае

В случае отключения от SWIFT белорусские банки не смогут проводить валютные операции

Впрочем, по мнению Иосуба, переход на альтернативную российскую систему, к которой сейчас активно подключаются белорусские банки, может и не решить проблему: "Нужно понимать, что отключение от SWIFT означает, что банк обвинили в серьезных преступлениях вроде финансирования терроризма. А в такой ситуации российские банки не будут работать с нами, чтобы самим не попасть под санкции, даже если у них и будет такая техническая возможность".

Отключение Беларуси от SWIFT маловероятно

Отключение от SWIFT как мера воздействия на государства применялась и ранее, хотя таких примеров очень мало. Эта платежная система не работает в Северной Корее, банки которой обвинили в финансировании программы создания Пхеньяном ядерного оружия. Также SWIFT отключили нескольким банкам Ирана за финансирования создания оружия массового поражения и международный терроризм. Кроме того, пару российских банков, работающих в Крыму, также были выброшены из системы.

Вадим Иосуб

Вадим Иосуб

Анализируя эти прецеденты, белорусские эксперты не верят в то, что подобное возможно в Беларуси. "Пока белорусское правительство сложно обвинить в создании оружия массового поражения, отключение от SWIFT маловероятно", - полагает Вадим Иосуб.

Политический аналитик центра Sense Analytics Артем Шрайбман называет отключение белорусских банков от SWIFT фантастикой. "В странах, которые грубо нарушали права человека, вели войны, бомбили госпитали и города, используя химическое оружие, эту платежную систему не отключили. Поэтому несоразмерно и наивно ожидать, что такое случится в Беларуси, даже с тем уровнем репрессий, который есть сейчас", - считает Шрайбман.

По его мнению, обсуждение отключения SWIFT, которое инициировала команда Тихановской, - это скорее давление на власть посредством риторики: "Разговоры, что режим токсичен настолько, что ему отключат SWIFT, бьют по репутации властей. Также Тихановская может использовать это как аргумент для западных партнеров - мол, у нас люди готовы и на такое, поэтому можно хотя бы экономические санкции ввести".

Отключение SWIFT не лишит власти Лукашенко

Но даже если допустить, что белорусская оппозиция сможет добиться отключения страны от SWIFT, эксперты сомневаются в эффективности этой меры. "Если это делается для того, чтобы сместить недемократическую власть, то у меня есть плохие новости: прецеденты с Северной Кореей и Ираном показывают, что это не приводит к желаемому результату", - предупреждает Вадим Иосуб.

В свою очередь, Артем Шрайбман считает, что отключение SWIFT может подтолкнуть режим Лукашенко к обрушению, но это "не серебряная пуля", которая решит вопрос быстро и безболезненно: "Политические последствия тут непредсказуемы, ведь не ясно как отреагирует белорусское общество. Лукашенко, конечно, не уйдет, но это может стать искрой для новых протестов. А может, наоборот, люди в этот момент будут заняты бытовыми проблемами - как обезопасить свои сбережения, закупиться лекарствами и едой".

Аналитик говорит, что Александр Лукашенко все равно может сохранить власть, "припочковавшись к России", а значит, отключение от SWIFT не сработает на те цели, для которых его лоббируют. "Сам этот риск, помимо гуманитарных издержек, достаточен для того, чтобы западные государства не решились отключить Беларусь от SWIFT. Они не возьмут на себя ответственность за возможную передачу Беларуси под российскую юрисдикцию", - резюмировал Шрайбман.

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    Автор: Наталья Позднякова


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