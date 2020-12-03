Уйдет ли Лукашенко к лету: на Минском форуме оценили перспективы страны

Вызовы и возможности нынешней белорусской экономической модели - так называлась третья панель, в ходе работы которой участники 18-Минского форума, в четверг, 3 декабря, не скупясь на критические оценки и негативные прогнозы, фактически вынесли приговор тому, что раньше Александр Лукашенко называл рыночным социализмом, а в последние годы - социально ориентированным рынком.

Тон дискуссий, проходивших в онлайн-режиме на двух оставшихся панелях, - о гражданской активности в регионах и о перспективах страны в целом - оказался заметно более позитивным. Выступавшие констатировали рост числа НКО, ренессанс независимых профсоюзов и с разной степенью оптимизма озвучивали сценарии ухода Лукашенко, а также того, что случится дальше. Подробности - у DW.

Без политического диалога не решить и экономических проблем Беларуси

Экономическую панель открыл посол Германии в Минске Манфред Хутерер (Manfred Huterer), который сначала на родном, а потом на хорошем русском языке изложил достоинства Беларуси как хозяйственного партнера, а также остановился на возможностях и предпосылках для расширения сотрудничества. Его выступление прозвучало неожиданно откровенно для дипломата.

Предпосылки, чтобы стать привлекательным экономическим партнером Германии, - традиционная роль Беларуси как моста между Востоком и Западом, хорошая инфраструктура и квалифицированная рабочая сила, перечислил посол. По словам Хутерера, то, удастся ли разрешить политический кризис в стране, существенно повлияет на экономические перспективы Беларуси, в которой сейчас работают свыше 300 предприятий с немецким капиталом, и на инвестиционную привлекательность для Германии и Евросоюза.

Манфред Хутерер

Без выполнения трех условий ЕС - прекращения насилия, освобождения политзаключенных и начала диалога между властями и гражданским обществом и последующими новыми выборами - невозможна нормализация отношений между Брюсселем и Минском, поставил все точки над "и" Хутерер.

На русский язык он перешел, когда стал описывать потенциал для расширения сотрудничества, в первую очередь, в IT-секторе и области малого и среднего бизнеса. После чего особо подчеркнул, что всего этого можно было бы достигнуть при наличии необходимых предпосылок. "Беларусь нуждается в политических изменениях и транзите. В среднесрочной перспективе нужно разработать модели для такого перехода. При этом нужно избегать ошибок прошлого - олигархического капитализма, как в России, или шоковой терапии. Чтобы люди, не разочаровавшись, не отвернулись от демократии и свободы, обращаясь опять к нелиберальным силам", - добавил Манфред Хутерер.

Экономика Беларуси: ситуация тяжелая

Выступавшие вслед за ним белорусские и немецкие эксперты экономическую ситуацию в стране описывали довольно мрачно. Академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова сообщила, что экономика Беларуси уже 10 лет находится в состоянии стагнации из-за отсутствия реформ, а теперь еще пострадает из-за пандемии. Среди проблем она выделила отсутствие доверия населения к банковской системе. По выражению Борнуковой, треть белорусов имеют симптомы мягко выраженной депрессии, тоже самое ждет и экономику.

Катерина Борнукова

Директор Исследовательского центра ИПМ (Институт приватизации и менеджмента) Александр Чубрик, сославшись на опрос руководителей частных компаний, рассказал, что в ноябре ситуация ухудшилась во всех основных секторах: строительстве, торговле и услугах. При этом, по словам Чубрика, частный бизнес не уверен в завтрашнем дне и не доверяет правовой системе Беларуси, а многолетние усилия Нацбанка в сфере макроэкономической стабилизации могут быть уничтожены.

С ним согласился замруководителя Немецкой экономической группы (German Economic Team, GET) Роберт Кирхнер (Robert Kirchner), признавшийся, что задается вопросом: продолжится ли история успеха белорусского IT-сектора, который в последние годы стал драйвером роста экономики Беларуси. Кирхнер также предупредил, что валютных резервов и иных ресурсов, чтобы пережить шок, у Минска нет. Текущая ситуация, по оценке Кирхнера, очень тяжелая. Хотя ВВП Беларуси, где не объявлялся локдаун, из-за пандемии упал по сравнению с соседями не сильно, товары, произведенные госпредприятиями, не проданы, а лежат на складах.

В Брюсселе готовят третий пакет санкций и план для демократизации Беларуси

Со своей стороны, замначальника департамента Армении, Азербайджана,

Беларуси и "Восточного партнерства" Еврокомиссии Йероен Виллемс сделал прогноз, что в этом году белорусская экономика столкнется с рецессией. Он также сказал, что Брюссель в отношениях с Минском использует сейчас метод кнута и пряника: кнут - два пакета персональных санкций против Лукашенко и тех, кто виновен в нарушениях прав человека в РБ, а также готовящийся третий, который может сильно затронуть экономику; пряник - все тот же призыв к диалогу, необходимому для устойчивого развития.

Виллемс сообщил, что все программы технической помощи, в рамках которых ЕС работает с властями Беларуси, будут свернуты (за исключением программы ядерной безопасности). Однако одновременно в Брюсселе в данный момент завершают подготовку, как выразился представитель Еврокомиссии, комплексного плана для демократизации Беларуси, который обнародуют уже в декабре. В плане, включающем и передачу власти, будет задействован полный спектр инструментов, которыми располагает Евросоюз, пообещал Йероен Виллемс.

Пока же, констатировал Алесь Алехнович, экономический советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, инвесторы уже со второго квартала начали выводить деньги из Беларуси, поскольку у них упало доверие к этому рынку. "Кризис будет глубоким", - сделал прогноз Алехнович.

Гражданское общество и профсоюзы на подъеме

В отличие от экономики, положение белорусского гражданского общества, в том числе в регионах, все спикеры - несмотря на продолжающиеся репрессии со стороны властей - охарактеризовали весьма оптимистично. "В регионах людей, участвующих протестах, мотивирует то, что они вдруг узнали, что их много. Они увидели друг друга и до сих пор остаются вместе", - заверила Татьяна Короткевич, сопредседатель движения "Говори правду".

Ольга Карач

По словам руководителя правозащитной организации "Наш дом" Ольги Карач, пандемия коронавируса стала тем событием, которое запустило процесс глубоких изменений в белорусском обществе, модернизацию всех его сфер. А директор международного фонда локального развития Сергей Тарасюк косвенно подтвердил это, отметив рост числа НКО в стране.

Не скрывал оптимизма и многолетний глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук, заявивший, что независимые профсоюзы переживают сегодня ренессанс. "Люди пошли в БКДП, число членов выросло на 20%. А в провластной ФПБ - упало на 20-30%. Эти ручейки можно трансформировать в сильное движение", - полагает Ярошук.

Будет ли Лукашенко руководить силовиками следующим летом?

Такой вопрос председатель Германо-белорусского общества Маркус Мекель (Markus Meckel), модератор панели, посвященной перспективам Беларуси, задал всем ее участникам. Ответить рискнул экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев, выразивший надежду, что Лукашенко в указанный срок не будет управлять ни силовиками, ни Беларусью. По мнению Дмитриева, первая половина наступающего года - переломный момент для страны. Экс-кандидат в президенты не видит готовности к диалогу со стороны Лукашенко, который "хочет задавить протест" и с помощью Кремля начать диалог с теми, кто ему удобен.

Андрей Дмитриев

Вообще же, невзирая на название панели, выступавшие делали акцент скорее на текущем моменте, а не на перспективах. Их если и касались, то только ближайших. Еще один помощник Тихановской, курирующий международные вопросы Франак Вечерко, основной задачей назвал поддержание протеста, наполнение его энергией позитива с помощью побед, даже самым маленьких.

Что будет дальше? Новые выборы, за которые мы и сражаемся, убежден Вечерко, подчеркнувший, что их можно провести ("Хватит всего 45-60 дней", - уверен он) и по ныне действующему в Беларуси законодательству, без принятия новой конституции - нужна лишь прозрачность в работе избирательных комиссий. Новые выборы, предостерег он, - невозможный сценарий для Лукашенко и России, которая таким образом потеряет контроль над Беларусью.

Между тем аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Екатерина Шматина, призвав опираться на факты, сделала вывод, что Россия больше поддерживает Лукашенко на уровне риторики, а финансовую поддержку может прекратить, просчитывая динамику событий в РБ. По мнению Шматиной, хотя Москву не устраивает победа протеста над авторитарным лидером, есть место для контактов белорусских демократических сил с Кремлем. Надо только дать понять, что демсилы выступают за хорошие отношения как с Россией, так с Западом.

"Оказать помощь и поддержать население Беларуси"

Один из представителей Запада, глава делегации Евросоюза в Беларуси Дирк Шюбель (Dirk Schuebel) в этой связи заверил, что ЕС не вмешивается в отношения Лукашенко и России: "Мы имеем дело не с геополитическим конфликтом. ЕС заинтересован оказать помощь и поддержать население Беларуси".

Марк Хауптман

На проблему, связанную с оказанием помощи, обратил внимание Марк Хауптман (Mark Hauptmann) председатель Германо-белорусской парламентской группы в бундестаге. По его словам, для этого нужен партнер в Беларуси, раньше это были власти, но теперь для продолжения такого сотрудничества ннобходимо желание Лукашенко пойти на преобразования. Пока этого нет, "мы осваиваем новые форматы, планируя поддержать белорусское гражданское общество", поделился Хауптман.

Именно гражданские общества, уверен посол Германии в Беларуси Манфдред Хутерер, должны усилить диалог во времена угрозы появления новой пропасти между Востоком и Западом. И то, что существует Минский форум - идеальная лаборатория для новых форм сотрудничества и диалога, - это большая удача, заключил немецкий дипломат.

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