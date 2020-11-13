Как спасти экономику Беларуси? В Европе обсуждают план действий

Несмотря на пандемию коронавируса и акции протеста, за первые девять месяцев 2020 года экономика Беларуси, по официальным данным, сократилась на 1,3%. По сравнению с экономическими потерями других стран во время пандемии, это хороший показатель, отмечают эксперты. Но если смотреть в будущее, то экономистыне ожидают существенного роста экономики Беларуси без проведения реформ.

Как спасти белорусскую экономику

"Ситуация пока не катастрофическая, но перспективы макроэкономической стабильности и экономического роста (в Беларуси. - Ред.) очень мрачные", - считает замглавы расположенного в Польше Центра социально-экономических исследований CASE Belarus Алесь Алехнович. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назначила его своим советником по экономике и поручила собрать команду белорусских экономистов для того, чтобы вместе с международными экспертами проанализировать нынешнюю ситуацию и разработать рамки для экономических реформ в стране.

Андерс Аслунд

"Фундаментальная проблема белорусской экономики в том, что это старая советская экономика", - заявил эксперт по экономике Восточной Европы Atlantic Council Андерс Аслунд во время конференции по экономическим реформам в Беларуси, которую CASE Belarus и брюссельский аналитический центр Bruegel провели 13 ноября. Аслунд напоминает, что все большие предприятия до сих пор остаются в собственности государства и пользуются государственной поддержкой. "Фактически, экономика Беларуси работает следующим образом: она производит лучшие советские товары и продает их на один рынок, в Россию", - пояснил Аслунд.

Беларусь зависит от России и в производстве товаров, составляющих основу ее экспорта на Запад, добавляет он. Это нефтепродукты и удобрения, для производства которых Беларусь использует нефть и газ, импортированные из России по льготным ценам. "Это очень уязвимая экономика… Но пока Лукашенко остается у власти, реформы невозможны", - уверен Аслунд.

Экономист Института международных финансов (IIF) с центром в Вашингтоне Элина Рыбакова уверена, что макроэкономические проблемы Беларуси можно было бы решить "довольно просто - путем усиления доверия к Центробанку, перехода от модели госпредприятий к модели частного сектора и диверсификации экспорта". Но экономике Беларуси не дает трансформироваться как государственная поддержка, так и субсидии со стороны РФ, говорит Рыбакова.

Зависимость экономики Беларуси от России

Алесь Алехнович указывает на то, что в последующие годы Беларуси придется ежегодно тратить до 4 млрд долларов на обслуживание своего госдолга. И он, и Аслунд убеждены в том, что если политическая ситуация в стране не изменится, то Минск не сможет занять деньги ни на международных финансовых рынках, ни у МВФ, ни у Китая. В таких условиях единственным вариантом заимствований остается Россия, считают экономисты.

Аслунд видит риск того, что в обмен на погашение долга или на новые кредиты Россия будет пытаться получить контроль над белорусскими предприятиями, например, "Беларуськалием" или двумя нефтеперерабатывающими заводами, Мозырским НПЗ и "Нафтан". "Запад должен занять жесткую позицию, чтобы этого не произошло, и ввести санкции против любой российской компании или бизнесмена, кто возьмет под контроль эти предприятия, потому что они уйдут за бесценок", - говорит Аслунд.

Предприятие "Беларуськалий"

В этом вопросе с ним не согласна Элина Рыбакова. Она подчеркивает, что Беларусь не может разорвать экономические связи с Россией. Вместо этого эксперт советует стране воспользоваться своим положением, в том числе географическим, - между РФ и ЕС. По ее словам, внедрение стандартов качества, соответствующих нормам ЕС, усилит спрос на белорусские товары не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Азии и в самой России. "Ведь это будут продукты более высокого качества… Так что не обязательно выбирать одну или другую стороны. Нужно лишь устранить "поводок" субсидий", - считает Рыбакова.

Руководитель отдела по Армении, Азербайджану и Беларуси Еврокомиссии Вассилис Марагос подчеркнул на конференции, что ЕС никогда не ставил народ Беларуси перед геополитическим выбором. "Наш геополитический подход - народ должен быть свободен и решать самостоятельно", - отметил он и добавил, что ЕС готов сотрудничать с Беларусью, каким бы ни был ее геополитический выбор.

Что Евросоюз может предложить для экономики Беларуси

Впрочем, ЕС может сделать не так много, ведь Беларусь состоит в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и не может подписывать соглашения о свободной торговле товарами с другими странами или объединениями без согласия всего ЕАЭС. И поэтому Марагос не видит, в чем мог бы состоять интерес компаний ЕС развивать производство в Беларуси.

В то же время Беларусь может подписывать соглашения о свободной торговле в сфере услуг, отмечает Алехнович. Представитель Еврокомиссии идею снижения барьеров для торговли услугами назвал "интересной". Но ключевым для увеличения экспорта белорусских товаров в ЕС, по словам Марагоса, является внедрение стандартов, например, в вопросе безопасности пищевых продуктов.

"Экономику нельзя отделить от политики", - отмечает Марагос и напоминает, что ранее ЕС уже работал вместе с МВФ над поддержкой реформ в Беларуси, в частности, на госпредприятиях: "Они не были реализованы… Мы продолжаем видеть, что государственные предприятия продолжают оставаться нерациональными и создают значительное бремя для экономики". Теперь же ЕС готов сотрудничать с белорусским государством только после проведения свободных и честных президентских выборов. Пока же Еврокомиссия работает над экономическим пакетом для демократической Беларуси.

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