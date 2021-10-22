Российский бизнесмен и политик, член ЛДПР, бывший губернатор Хабаровского края.

Сергей Фургал - известный в Хабаровском крае бизнесмен. В политике - с 2005 года: был избран в региональную Законодательную думу по списку Либерально-демократической партии России (ЛДПР). С 2007 по 2018 год Фургал избирался депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края с большим преимуществом опередил "единоросса", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта.



9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации в начале 2000-х годов убийств бизнесменов и доставлен в Москву. 20 июля Путин снял его с поста губернатора "в связи с утратой доверия". 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Фургала. Позже хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Протесты считаются самыми длительными в новейшей истории России.