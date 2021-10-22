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Сергей Фургал

Российский бизнесмен и политик, член ЛДПР, бывший губернатор Хабаровского края.

Сергей Фургал - известный в Хабаровском крае бизнесмен. В политике - с 2005 года: был избран в региональную Законодательную думу по списку Либерально-демократической партии России (ЛДПР). С 2007 по 2018 год Фургал избирался депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края с большим преимуществом опередил "единоросса", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта.

9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации в начале 2000-х годов убийств бизнесменов и доставлен в Москву. 20 июля Путин снял его с поста губернатора "в связи с утратой доверия". 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Фургала. Позже хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Протесты считаются самыми длительными в новейшей истории России.

6477739 03.03.2021 In this handout photo released by the press service of the Basmanny court, former Khabarovsk region governor Sergei Furgal, centre, charged with organizing murders waits inside a defendants' cage before a hearing on extending his arrest at the Basmanny Court, in Moscow, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. The press service of the Basmanny court

В отношении экс-губернатора Хабаровского края возбудили еще два дела 22.10.2021

Сергея Фургала могут обвинить в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 и до 20 лет лишения свободы соответственно.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 23, 2020: Former Khabarovsky Territory governor Sergei Furgal attends a hearing via video link as the Moscow City Court considers his appeal against the Basmanny District Court decision to extend his arrest. Moscow City Court Press Office/TASS A STILL IMAGE FROM A VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Фургал просит рассмотрения его дела в суде присяжных 19.10.2021

По данным адвоката Фургала, процесс над бывшим губернатором Хабаровской области скорее всего будет проходить в Подмосковье.
September 2021 Wahlen in Russland.

Не Фургал: Хабаровский край выбрал ставленника Кремля 20.09.2021

"Единая Россия" на выборах губернатора Хабаровского края не выдвинула конкурента кандидату от ЛДПР Дегтяреву, которого поддержал президент России Владимир Путин.
HANDOUT - 17.07.2020, Russland, Moskau: Michail Degtjarjow, Parlamentsabgeordneter in Russland, nimmt an einer Sitzung im russischen Unterhaus teil. In der seit Tagen von Massenprotesten erschütterten russischen Region Chabarowsk hat Kremlchef Putin den inhaftierten Gouverneur per Dekret abgesetzt. Demnach soll nun der 39 Jahre alte Degtjarjow als Interimschef die Region im äußersten Osten des Landes zur Ruhe bringen. Foto: -/Photo service of the State Duma/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Михаил Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края 19.09.2021

Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев после подсчета 90 процентов бюллетеней лидирует на выборах губернатора в Хабаровском крае. Правящая партия "Единая Россия" своего кандидата в этом регионе не выставила.

Что ждет власть от выборов в Госдуму? DW Новости (16.09.2021) 16.09.2021

17 сентября в России стартуют выборы в Госдуму. На этот раз голосование будет трехдневным. Многие оппозиционеры не смогли выставить свои кандидатуры. Соратники Навального, а также многие другие критики Кремля были вообще лишены возможности баллотироваться на этих выборах. Организации, связанные с Навальным, были объявлены экстремистскими, а доступ к связанным с ними сайтам был ограничен.

Что происходит в Хабаровске накануне выборов 16.09.2021

Массовые протесты, которые вызвал арест губернатора Сергея Фургала, в Хабаровске давно прекратились. На акции выходит лишь небольшая группа активистов. Но каковы настроения в Хабаровске на самом деле? Подробнее о ситуации в городе в репортаже специального корреспондента DW Юрия Решето.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 23, 2020: Former Khabarovsky Territory governor Sergei Furgal attends a hearing via video link as the Moscow City Court considers his appeal against the Basmanny District Court decision to extend his arrest. Moscow City Court Press Office/TASS A STILL IMAGE FROM A VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Адвокат: в "Лефортово" из камер убрали столы 26.08.2021

По словам адвоката Фургала, в СИЗО "Лефортово" ужесточены условия содержания. Так, находящимся под арестом приходится принимать пищу "буквально на коленях".
Proteste in Solidarität mit dem ehemaligen Gouverneur Sergej Furgal DW, E. Wokul, im Juni 2021

Выборы на фоне протестов. За кого будут голосовать в Хабаровске? 17.08.2021

Год назад Хабаровский край захлестнула волна протестов, вызванных арестом губернатора Сергея Фургала. 19 сентября в регионе пройдут выборы губернатора и депутатов Госдумы. Чего от них ждать?
6477739 03.03.2021 In this handout photo released by the press service of the Basmanny court, former Khabarovsk region governor Sergei Furgal, centre, charged with organizing murders waits inside a defendants' cage before a hearing on extending his arrest at the Basmanny Court, in Moscow, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. The press service of the Basmanny court

Продление ареста Сергея Фургала до 7 октября оставлено в силе 29.07.2021

Апелляционный суд признал законным содержание бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала под арестом до 7 октября. Фургал жалуется на отсутствие медицинской помощи: после ковида у него развилась пневмония.

Art und Protestbewegung in Chabarowsk. Foto: Evgeniy Vokul/DW im 22. August 2020

Комментарий: Протесты в Хабаровске – год спустя победил Путин? 09.07.2021

О протестах в Хабаровске через год после ареста губернатора Фургала ничего не слышно. Но это не обязательно значит, что у Кремля всё под контролем, считает Константин Эггерт.

Proteste in Solidarität mit dem ehemaligen Gouverneur Sergej Furgal DW, E. Wokul, im Juni 2021

Год без Фургала: как арест губернатора изменил Хабаровский край 09.07.2021

Ровно год назад был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Это спровоцировало беспрецедентные для современной России массовые протесты и заметно изменило жизнь в регионе.
6477739 03.03.2021 In this handout photo released by the press service of the Basmanny court, former Khabarovsk region governor Sergei Furgal, centre, charged with organizing murders waits inside a defendants' cage before a hearing on extending his arrest at the Basmanny Court, in Moscow, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. The press service of the Basmanny court

Сын Сергея Фургала объявил о самовыдвижении в Госдуму РФ 06.07.2021

Антон Фургал выдвигается от того же округа, от которого выдвигался его отец - экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Для регистрации ему нужно собрать более 15 тысяч подписей.
05.12.2020 Menschen in Chabarowsk demonstrieren am 5.12 in Unterstützung von Ex-Gouverneur des Regions Sergej Furgal

Суд продлил срок ареста Сергея Фургала на три месяца 05.07.2021

Мосгорсуд оставил экс-губернатора Хабаровского края под стражей до 7 октября. Защита Сергея Фургала намерена обжаловать судебное решение.
12.09.2020 A protester wearing a mask depicting former regional governor Sergei Furgal who was arrested on murder charges, takes part in an anti-Kremlin rally in his support in the far eastern city of Khabarovsk, Russia September 12, 2020. A sign on a poster reads I am / We are Sergei Furgal REUTERS/Evgenii Pereverzev

В Хабаровске прошел митинг "против политического произвола" 19.06.2021

Несколько сотен хабаровчан вышли в центр города, чтобы выразить поддержку экс-губернатору края Фургалу и привлечь внимание к социальным проблемам.
HANDOUT - 17.07.2020, Russland, Moskau: Michail Degtjarjow, Parlamentsabgeordneter in Russland, nimmt an einer Sitzung im russischen Unterhaus teil. In der seit Tagen von Massenprotesten erschütterten russischen Region Chabarowsk hat Kremlchef Putin den inhaftierten Gouverneur per Dekret abgesetzt. Demnach soll nun der 39 Jahre alte Degtjarjow als Interimschef die Region im äußersten Osten des Landes zur Ruhe bringen. Foto: -/Photo service of the State Duma/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Дегтярев выдвинут кандидатом в губернаторы Хабаровского края 19.06.2021

Михаил Дегтярев единогласно выдвинут кандидатом на конференции регионального отделения ЛДПР для участия в выборах в сентябре.

KHABAROVSK, RUSSIA - JANUARY 23, 2021: Riot police officers detain a participant in an unauthorized rally in support of Russian opposition activist Alexei Navalny. Navalny's supporters started calling for protests after his arrest was extended and he was sent to the Matrosskaya Tishina pre-trial detention facility. Dmitry Morgulis/TASS

Протесты в Хабаровске: омоновцы бьют - демонстранты поют 13.02.2021

Буквально за один месяц силовики Хабаровского края перешли от простого наблюдения за акциями в Хабаровске к тотальному подавлению протестов. Как это произошло - в репортаже DW.
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