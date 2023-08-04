Сибирь перед выборами. "Ночью звонили, угрожали увольнением"

В сентябре в 26 субъектах Российской Федерации пройдут выборы новых губернаторов - последнее важное голосование перед президентскими выборами в 2024 году. Избирательные участки будут работать три дня - с 8 по 10 сентября. Сейчас подходит к концу этап регистрации кандидатов. Какова предвыборная ситуация в тех регионах Сибири, где еще, возможно, сохранились традиции протестного голосования пять лет назад? Тогда команда Алексея Навального призывала голосовать за любого сильного кандидата, конкурирующего с представителем "Единой России".

Коммунисты заранее отказались признать итоги выборов

В Алтайском крае интрига умерла в последний день приема документов. 1 августа стало известно, что Мария Прусакова из КПРФ так и не смогла собрать в свою поддержку достаточное число подписей муниципальных депутатов. Требовалось 502, а получила только 346. А ведь она - депутат Госдумы - считалась главным конкурентом действующего губернатора и члена "Единой России" Виктора Томенко.

В чьих руках судьба губернаторов? Фото: Sergey Elkin

Формально у Томенко будут 5 соперников, но шансов на победу у них, по словам Прусаковой, нет. "Они не оппозиционные, это все действующие депутаты Законодательного собрания. Никто из них не голосовал против отчета губернатора, пели ему дифирамбы. Это просто спойлеры. Именно их лояльность власти и позволила им в этих выборах участвовать. Подписи для них собирала администрация региона", - пояснила DW кандидат от КПРФ.

Свою же неудачу Прусакова объясняет давлением на муниципальных депутатов. "Большинство депутатов в районах и поселениях бюджетники - учителя и врачи. На них оказывалось психологическое давление: ночью звонили, угрожали увольнением", - рассказала она.

Итоги выборов, по словам Марии Прусаковой, КПРФ не признает. "Томенко уже проиграл, независимо от того, будет он избран губернатором или нет. Он проиграл в глазах граждан, потому что его избрание выглядит сегодня абсолютно нелегитимным", - заключает Прусакова.

Неконкурентные выборы

Наблюдатели называют предстоящее голосование одним из самых неконкурентных в российской истории. Из доклада общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" следует, что формальная конкуренция составляет всего 5,2 кандидата на пост главы региона. (В прошлом году этот показатель был равен 6,3, а в 2018-м - 7,8).

По мнению экспертов из Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), только в Хакассии ожидается высокий уровень конкуренции. Выше среднего он будет в Новосибирской и Омской областях, а также в Красноярском крае. Но даже такая конкуренция выглядит искусственной, говорят опрошенные DW эксперты.

Николай Петров Фото: Demidova Anastasia

"После 2018 года, когда все пошло не так, как ожидалось (тогда протестное голосование позволило победить сразу нескольким кандидатам от системной оппозиции. Самым ярким примером стал Сергей Фургал из ЛДПР в Хабаровском крае. - Ред.), контроль за выборами сильно ужесточили. Сейчас любого кандидата можно не пропустить. И в этом смысле особых сюрпризов на губернаторских выборах, кроме Хакассии, никто не ждет", - указывает политолог Николай Петров.

Даже смена губернатора, по мнению экспертов, не означает реального изменения политического вектора региона. Из периода протестного голосования на своем месте удержался только губернатор Хакассии коммунист Валентин Коновалов, остальных либо посадили, либо убрали. "Партии системной оппозиции сейчас вообще не ставят перед собой цель завоевать губернаторские посты в результате выборы. Они их получают по принципу услуга за услугу", - считает политический аналитик Константин Калачев.

Хакассия: протестный губернатор против Z-кандидата

"Абсолютно системный человек. Он ведет себя совершенно правильно и поэтому имеет шанс на политическое выживание", - так описывает Калачев Валентина Коновалова. Хотя коммунист и избрался в губернаторы благодаря протестному голосованию, он не очень выделяется на фоне провластных губернаторов: поддерживает агрессию против Украины, ставит памятники погибшим на войне землякам.

И тем не менее Кремль решил выдвинуть в регионе более "надежного" Сергея Сокола, депутата Госдумы: партбилет "Единой России", машина с символом "Z", доброволец и даже орден за участие в боевых операциях.

"Власти сегодня очень важно демонстрировать, что у нее нет и не может быть никаких конкурентов. Она все контролирует. И те люди, которые, вопреки желанию власти, пусть они в 10 раз лояльнее Сокола, должны быть вышвырнуты. И этим, собственно, власть в Хакасии и будет сейчас заниматься", - говорит политолог Николай Петров.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал давление на Коновалова беспрецедентным: "На выборах в Хакасии против Коновалова сплошная грязь и мерзости. Того, что там творят так называемые администраторы, кураторы и политтехнологи, не было даже в грязные ельцинские времена. Они продолжают уродовать прекрасную республику, где хорошо работает Коновалов.

Губернаторство в награду

Не только в Хакасии власти стараются пристроить "ветеранов" войны в Украине. В Омской области и на Чукотке временно исполняют обязанности губернаторов политические выходцы из оккупированных областей Украины - Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов.

Оба исконно российские политики, откомандированные в самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для набора политического веса. Отработав на оккупированных территориях Украины меньше года, в марте 2023 стали врио губернаторов сибирских регионов и намерены оставаться и дальше на своих постах.

"Главный критерий в подборе кадров - лояльность. В Москве легко быть лояльным. А вот где-нибудь в Запорожье или на Херсонщине таким быть рискованно - лояльность можно утратить вместе с жизнью, - говорит Константин Калачев. - Похоже, что помимо бояр у нас появляется служивое дворянство, которому, как в былые времена, после обряда инициации дают свой регион".

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