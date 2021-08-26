Адвокат: в "Лефортово" из камер убрали столы

Условия содержания в московском следственном изоляторе (СИЗО) "Лефортово" (ФКУ СИЗО № 2 ФСИН России), где находится, в частности, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ужесточились. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян. Его слова приводит в четверг, 26 августа, хабаровское издание DVHAB.RU.

Так, из камер заключенных убрали столы, поэтому принимать пищу приходится "буквально на коленях", рассказал Карапетян.

Юрист: Перестали доставлять ряд журналов

Кроме того, с 23 августа, по словам Фургала, ему запретили получать два-три журнала, объяснив это наличием в них "изображений женщин", отметил юрист. "Причем речь не идет о фото эротического характера", - уточнил защитник, добавив, что имелись в виду обычные снимки.

Кроме того, вместо информационного радио, по словам экс-губернатора, "в СИЗО постоянно работает радиостанция "Орфей", которая транслирует классическую музыку".

ОНК: Запретили брать питьевую воду на прогулки

Побывавший в "Лефортово" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в свою очередь сообщил, что заключенным запретили брать питьевую воду в прогулочные дворики.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и администрации СИЗО информацию пока не прокомментировали.

Между тем, по данным DVHAB.RU, экс-губрнатор оформил письменный отказ от двух адвокатов - в целях "оптимизации команды". Его интересы представляют еще шесть защитников.

Фургал - под арестом минимум до 7 октября

В конце июля Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным содержание под арестом до 7 октября бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Политик был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске, его обвиняют в организации убийств ряда предпринимателей.

Задержание Фургала вызвало в Хабаровске массовые выступления в поддержку экс-губернатора и против вмешательства Москвы в дела региона. Марши проходили в городе каждую субботу на протяжении полугода.

Экс-губернатор отрицает вину

Между тем сам Фургал ранее говорил, что в "Лефортово" ему не оказывают необходимой медицинской помощи в связи с двухсторонней пневмонией, которая у него развилась после перенесенной им коронавирусной инфекции. Свою вину он отрицает.

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