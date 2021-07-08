 Комментарий: Протесты в Хабаровске – год спустя победил Путин? | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 09.07.2021

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Мнения

Комментарий: Протесты в Хабаровске – год спустя победил Путин?

О протестах в Хабаровске через год после ареста губернатора Фургала ничего не слышно. Но это не обязательно значит, что у Кремля всё под контролем, считает Константин Эггерт.

Участники акции протеста в Хабаровске против ареста губернатора Сергея Фургала

Протест в Хабаровске против ареста губернатора Сергея Фургала, декабрь 2020 года

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля прошлого года арестовали дома перед выездом на работу и немедленно этапировали в Москву со стандартным объяснением, что на родной земле он может давить на свидетелей или уничтожить улики. Ему вменяют в вину соучастие в убийствах предпринимателей в начале 2000-х в Хабаровском крае и соседних регионах. 20 июля Владимир Путин снял губернатора с должности с обычной в таких случаях формулировкой - "в связи с утратой доверия".

Кремль сделал вывод: нужно пересидеть активную фазу протестов

В Хабаровске протесты против ареста и смещения популярного губернатора вспыхнули так внезапно и были такими массовыми, что явно застали врасплох не только Кремль, но и критиков российского режима. Тогда многие (в том числе и автор этих строк) подумали: российская провинция просыпается, люди начинают ценить свой политический выбор, пусть он пока касается только региональных начальников. Ведь Фургал хотя и представлял подотчетную Кремлю карманную ЛДПР, но все же выиграл выборы, вопреки воле Москвы. С тех пор прошел год, и казавшиеся историческими протесты прочно забыты. Я уверен, что в Хабаровске по-прежнему многие недовольны происходящим с Фургалом и с краем, но никаких массовых акций больше не наблюдается. Еще до конца прошлого года периодические протестные демонстрации случались, а сегодня все тихо.

Российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW вТРЕНДde Константин Эггерт

Константин Эггерт

Причины понятны: во-первых, COVID-19 сильно поменял жизнь. Он дал властям массу поводов запрещать прежде всего, конечно, массовые собрания людей. Однако рискну предположить - даже если бы пандемии не было, повседневная жизнь с необходимостью зарабатывать деньги, особенно в кризис, и водить детей в школу и кружки взяла бы свое. Власть это знает и, похоже, сделала вывод: нужно только пересидеть активную фазу протестов, а дальше они пойдут на спад сами собой, и даже без особых репрессий. В Хабаровске так и произошло.

В Беларуси сработал страх перед жестокостью репрессий

Но у путинского режима теперь имеется более интересный пример - Беларусь. Там активная фаза тоже длилась месяц - шесть недель, но уже к концу сентября жизнь вошла в более или менее привычное русло, если, конечно, считать привычными аресты, убийства и эмиграцию политически активных, неравнодушных граждан. В Беларуси сработала не только усталость от безуспешных попыток изменить политическую ситуацию и необходимость возвращаться к обычной жизни, но и страх перед жестокостью карателей. Ведь в "союзном" с Россией государстве диктатура даже не особо использует предлог пандемии для пресечения уличных акций. Просто бьют и сажают, не считая нужным что-либо объяснять или прикрываться фиговым листком закона. И это - не говоря уже о государственных годичных контрактах для миллионов белорусов, расторжение которых по политическим причинам не просто оставляет человека на улице, но и, как говорили при советах, "с волчьим билетом": ни на какую работу после такого увольнения не устроиться.

Репрессии в России имеют сравнительно более ограниченный характер, чем в Беларуси. Путин, в отличие от Лукашенко, считает, что эмиграция самых образованных и активных - отличный способ обезопасить режим. Ведь после Хабаровска, а затем и зимних протестов стало ясно: средний житель России не готов добиваться политических целей, если для этого требуется пожертвовать привычным течением жизни. Кстати, отчасти такая же ситуация - и в Беларуси. В обеих странах забастовки не стали сколь-либо заметным фактором в политике, несмотря на отдельные попытки организовать их на некоторых белорусских предприятиях.

Путин усвоил уроки революций в Центральной Европе и Украине

Символично, что какое-то время часть хабаровчан выходила на улицы с лозунгами в поддержку белорусов. Но это длилось неделю-две, не больше. И администрация Путина это, уверен, тоже учла. Единственные, кому удавалось хоть как-то поддерживать в обществе дух гражданской солидарности - Алексей Навальный и его команда, - сегодня в большинстве своем находятся либо в тюрьме, либо в эмиграции. Солидарность - штука опасная для авторитарных режимов, как показала история "бархатных революций" в Центральной Европе в конце 80-х или события 2004-го и 2014-го годов в Киеве. Путин, насколько мог, этот урок усвоил. В небогатых обществах, экономически зависимых от государственной бюрократии, отравленных цинизмом и конспирологией государственной пропаганды, это чувство возникает редко и исчезает (или подавляется) быстро.

Расчет власти в РФ - на равнодушие большинства и эмиграцию неравнодушных

Поэтому главный расчет власти в России - на равнодушие большинства, его покорность обстоятельствам и на эмиграцию неравнодушных. Плюс - при необходимости - репрессии (пока не такие массовые, как в Беларуси). К сентябрьским парламентским выборам Кремль методично зачищает площадку: заводит дела против активистов и журналистов, объявляет “иностранными агентами” независимые СМИ.

Однако неожиданно резкая отрицательная реакция россиян на требование носить маски и обязательно прививаться показала: в глубинах общественного сознания зреет нечто, властями выращенное, но больше им не подконтрольное.

Это нечто представляет собой странную смесь крайнего индивидуализма, иногда выглядящего, как карикатура на либертарианство, и теорий заговора. "Крым наш" и презрение к "америкосам" тут причудливо переплетается с недоверием к собственным властям, нежеланием подчиняться правилам и слушать "умников", лишенная всякой логики смесь проповедей бывшего схиигумена Сергия (Романова) про вакцину-чип, созданную Биллом Гейтсом, и краткого изложения теорий Айн Рэнд для седьмого класса.

Это - потенциально взрывоопасная смесь, особенно если учесть, что экономические последствия пандемии мало кто себе представляет. Последствия COVID-19 в России пока трудно себе представить. Проще всего убедить себя: "Общество еще долго будет спать. Хабаровск и протесты Навального навсегда позади". Может, так оно и есть и будет еще долго. Но не стоит забывать: зачастую именно тогда, когда власть в России убеждала себя в том, что всё под контролем, внезапно это "всё" начинало рушиться.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Хоровод за народ

    На акции в поддержку Сергея Фургала и Алексея Навального 23 января цепь ОМОНа преградила протестующим выход с площади Ленина. Вскоре после этого люди взялись за руки и стали ходить вдоль оцепления, скандируя "Хоровод за народ!".

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    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Ледяное граффити

    В период новогодних праздников сторонники Сергея Фургала стали краской наносить надписи в поддержку политика на лед замерзшего Амура, хорошо заметные с городской набережной. После этого участники акций протеста даже изменили маршрут шествий, обычно проходящий по центральным улицам, и дважды спускались к реке.

  • Участники акций в Хабаровске возлагают светы к символической могиле честного суда

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

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    Одним из главных лозунгов хабаровских протестов стал "Честный суд в Хабаровске". При этом оппозиционно настроенные хабаровчане не верят в справедливость судебных решений и честность выборов. На одну из субботних акций у городского Белого дома протестующие принесли конструкции, по форме напоминающие надгробия, и возложили цветы к символической могиле честного суда.

  • Уличное граффити с портретом Сергея Фургала и надписью С наступающим!

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Граффити на Пушкина

    Маршрут участников акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала обычно пролегает мимо заброшенного двухэтажного здания на улице Пушкина. Первые граффити в поддержку арестованного политика стали появляться там еще летом, перед крупными акциями по субботам. Коммунальные службы закрашивали этот стрит-арт с завидной проворностью. На фото одна из последних картин, нарисованных перед Новым годом.

  • Фургаломобиль: один из главных символов протестов в Хабаровске

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    "Фургаломобиль": один из главных символов протестов в Хабаровске

    "Фургаломобиль" - это микроавтобус-фудтрак. После начала протестов хозяин оклеил его стикерами "Я/Мы Фургал", изображениями арестованного градоначальника и стал сопровождать шествия. Из колонок в автомобиле звучали песни в поддержку Фургала. "Фургаломобиль" быстро стал одним из главных символов протеста. Затем он пришел в техническую негодность, но его сменил "Фургаломобиль 2.0" (на фото).

  • Участник акции держит телевизор, на экран которого нанесены цитаты государственной пропаганды

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Телевизор правды с удавом внутри

    Протестующие в Хабаровске не раз упрекали федеральные каналы в том, что они игнорируют масштабные акции в городе или подают информацию о них в искаженном виде. В итоге на акциях протеста появился "телевизор правды", на экран которого были нанесены самые ходовые тезисы государственной пропаганды. Внутри телевизора лежал удав, символизирующий президента РФ Владимира Путина.

  • Участники протестов в поддержку Фургала встречают на площади Ленина Новый год

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Протестный Новый год

    Некоторые хабаровчане так сплотились за полгода протестного движения, что даже Новый год решили встретить вместе. На площади Ленина, где обычно проходят акции собрались около 20 человек - без плакатов и флагов, но с новогодней атрибутикой - и, несмотря на мороз, оставались там около двух часов.

    Автор: Евгений Вокул


 

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