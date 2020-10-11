Слежка, штрафы, уголовные дела: как власти пытаются пресечь протесты в Хабаровске

С 11 июля в Хабаровске проходят массовые стихийные митинги. Если вначале полицейские фактически помогали демонстрантам: просили автомобили уступать дорогу людям, идущим по проезжей части, выводили с площади пьяных и неадекватных людей, то потом их тактика переменилась.

Перемена настроений, слежка и проверка документов

На первом стихийном митинге в поддержку отстраненного губернатора Сергея Фургала, когда люди внезапно заняли проезжую часть, полиция просила автомобилистов уступать дорогу протестующим, которые формально нарушали правила дорожного движения. Первое задержание состоялось 13 июля, у задержанного на поясе висел охотничий нож. Несколько раз девушки полицейские массово раздавали манифестантам одноразовые маски. Протестующие ответили взаимностью и скандировали: "Полиции спасибо!".

Ситуация стала меняться в конце июля. Начались задержания наиболее активных участников акций, проходивших по будним дням, в первую очередь тех, кто ходил с мегафоном и скандировал в него лозунги. Применяла полиция и другие методы.

Полиция проверяет документы и пресс-карты у журналистов

"На одной из акций в будний день у меня и моего друга полиция проверила паспорт и сфотографировала его. После митинга мы заметили, что за нами с площади увязались три "эшника" (оперативники в штатском, сотрудники Центра "Э" по противодействию экстремизму. - Ред.). Их сразу видно, это мужчины спортивного вида, которые постоянно сидели на лавочках по краям площади. Мы несколько раз останавливались, чтобы проверить, идут ли они за нами, эшники тоже останавливались. Мы не стали выяснять, чего они хотели, вызвали такси, чтоб можно быстро сесть в него и уехать. Больше такого не повторялось", - рассказал DW Александр, активный участник протестных акций.

Аресты и штрафы

К середине августа задержания стали обычным делом. На самих акциях людей обычно не задерживали. Полиция подходила к активистам на автобусных остановках, приходила домой по адресу регистрации, на работу, некоторых даже высаживали из такси.

Всего, по данным мэрии Хабаровска, с 11 июля по 19 декабря полиция зафиксировала в регионе 485 административных правонарушений, связанных со стихийными протестами. По результатам их рассмотрения суды вынесли 472 решения. Самым частым видом наказания стали штрафы, их выписали в 311 случаях на общую сумму более 3,4 миллиона рублей. 93 раза судьи отправляли протестующих под административные аресты, 41 раз - на обязательные работы.

Постоянного участника протестов Николая Зодчего за один день суд оштрафовал два раза. Его задержали 4 ноября на автобусной остановке, когда он шел с очередной акции в поддержку Сергея Фургала. Николая оставили в полиции до суда несмотря на то, что у него третья группа инвалидности. На следующий день суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. На выходе из здания суда его опять задержали, отвезли в полицию, где составили протокол за другую дату и снова отвезли в суд. Там ему опять назначили штраф в 10 тысяч рублей.

"Протестный маламут" Никиты Караева

А вот что рассказывает про условия содержания другой активный участник протестов - Никита Караев. Он запомнился на протестах тем, что приходил на площадь с большой собакой маламутом по кличке Санта. Его трижды задерживали, он успел побывать и в спецприемнике, и ночевал в камере для административно задержанных в отделении полиции.

Как рассказывает Караев, условия содержания в камере для административно задержанных отсутствуют полностью. Сама камера - два на три метра, в ней стоит жесткая скамейка, на ночь выдают грязный матрас и простыню, на которых невозможно спать. Из питания дали литровую бутылку воды.

В субботу, 7 ноября, Никита Караев в маске тигра возглавил протестное шествие. После окончания акции Никиту задержали сразу 8 сотрудников полиции, позже суд назначил ему 7 суток административного ареста. В спецприемнике условия были лучше. Еда была "как в больнице", два раза в сутки приносили кипяток. Как отмечает Караев, к задержанным за митинги у персонала спецприемника особое отношение. "Кстати, тех, кто осужден за участия в митингах, не содержат вместе в одной камере (исключения составляют только женщины) и стараются вместе не выводить на прогулку, наверное, чтобы лишний раз не общались," - рассказал он DW.

Оба молодых человек с наказанием не согласны и намерены обжаловать его. Никита и его адвокат готовят материалы для обращения в Европейский суд по правам человека. Николай же пока занят обжалованием в российских инстанциях и насчет жалобы в ЕСПЧ решения еще не принял.

Уголовные дела

Уголовное преследование участников хабаровских протестов остается пока скорее исключением, чем правилом. Всего было возбуждено 5 уголовных дел по двум статьям Уголовного кодекса: 4 по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и одно по "дадинской статье" 212.1 (неоднократное нарушений правил публичного мероприятия).

Первое уголовное дело было возбуждено 26 сентября после конфликта вокруг "фургаломобиля". Тогда полицейские и судебные приставы собирались арестовать автомобиль и увезти его на арест-площадку. После призыва в социальных сетях на место приехали активные сторонники Фургала. Один из них, Денис Посметюхин, распылил в сторону полицейских и приставов перцовый газовый баллончик. На него завели уголовное дело по статье о насилии в отношении представителей власти, и сейчас он находится под домашним арестом.

4 других уголовных дела возбудили после силового разгона митинга на площади Ленина 10 октября 2020 года. По версии следователей, трое жителей Хабаровска в тот день применили силу в отношении полиции и ОМОНа. Еще одного задержанного в тот день обвиняют в неоднократном нарушении правил публичного мероприятия.

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