Протесты в Хабаровске продолжаются пятый месяц. В чем их уникальность?

Протесты в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала стали беспрецедентным явлением в новейшей истории России. Уже пятый месяц хабаровчане устраивают ежедневные акции протеста и митинги перед зданием парламента региона с требованием "вернуть Фургала домой". Некоторые эксперты говорят о том, что протестное движение перешло в новую фазу, став протестом против централизации власти в России, и что оно обладает достаточным потенциалом, чтобы выйти за пределы Дальневосточного региона.

В чем же состоит уникальность протестного движения в Хабаровске? Этот вопрос стал главной темой онлайн-дискуссии, организованной 30 ноября Центром Liberale Moderne в Берлине совместно с Сахаровским центром и при поддержке МИД ФРГ. В обсуждении участвовали ученый-политолог и эксперт в области региональных политических процессов России и стран СНГ Александр Кынев, политолог Николай Петров, адвокат из Хабаровска Константин Бубон и хабаровчанин Ростислав Смоленский, ставший одним из самых узнаваемых лиц в городе благодаря своему "фургаломобилю": микроавтобусу-фудтраку, который Смоленский в знак солидарности с губернатором оклеил стикерами "Я/Мы Фургал" и изображениями арестованного градоначальника.

Самый долгосрочный протест за всю историю новейшей России

"Беспрецедентным явлением для современной России" назвал протесты в Хабаровске политолог Александр Кынев. "Впервые за всю новейшую историю России граждане публично вышли в защиту своего уволенного губернатора, - говорит он. - Только за последние пять лет в стране 70 раз менялись главы регионов. За последние 20 лет таких замен было более двухсот, и ни разу люди не выходили на улицы".

Стихийно вспыхнув в июле, протесты в Хабаровске не прекращаются пятый месяц

Еще одна важная особенность хабаровских протестов, на взгляд политолога, заключается в их длительности. Все российские протесты, по его словам, были очень краткосрочными: даже крупные московские протесты 2011-2012 годов проходили с интервалом в месяц-полтора.

"Протесты в Хабаровске длятся с начала июля: люди выходят на улицы каждый день, а каждую субботу устраивают крупную акцию. За 30 лет, прошедшие после распада Советского Союза, я не могу найти ни одного подобного примера: на сегодняшний день это самый долгосрочный протест за всю современную российскую историю", - подчеркивает Кынев.

Последние полтора месяца протесты проходят на фоне непрекращающихся репрессий против их участников, отмечает активист Ростислав Смоленский. Он рассказывает, что в суды Хабаровска поступило более трехсот административных дел в отношении демонстрантов, свыше 50 человек были задержаны, выписано штрафов на сумму более 2,5 млн рублей, возбуждено пять уголовных дел по ст. 318 часть 1 - "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". Несмотря на это, продолжает Смоленский, люди по-прежнему выходят на улицы. Протестное движение, говорит он, "переходит в новую фазу - это уже протест против действующей централизованной власти, против того, что людей не слышат и пытаются запугать".

Протест без политических лидеров

С точки зрения типологии политических протестов хабаровский случай уникален еще и потому, что за этим движением не стоит ни одна политическая партия, и протесты "не окрашены ни в какие политические лозунги", говорит Александр Кынев. "У нас (в России - Ред.) есть четыре парламентских партии и около 40 зарегистрированных - и ни одна из них публично не поддержала протест, не солидаризировалась с ним", - подчеркивает политолог. У этого движения, продолжает он, "нет ни лидера, ни оргкомитета, ни координационного совета. Это полностью сетевой протест, и в данном случае работает только саомоорганизация".

Протесты в Хабаровске вышли за пределы акций в защиту экс-губернатора Фургала

Хабаровский случай нельзя отнести ни к одному из традиционных видов протестов в России: он не социальный, не либеральный и не корпоративный. "На улицы города вышли предприниматели, пенсионеры, рабочие, православные священники, даже инвалиды на колясках. И их объединяет не просто поддержка популярного в городе губернатора: это люди, которые хотят быть не объектом управления, а его субъектом, они хотят проявлять свою волю", - считает адвокат Константин Бубон. Он убежден в том, что благодаря этим протестам формируется гражданское самосознание, гражданская нация. "Какое-то время тому назад ходила такая шутка: "А кто здесь лидер?" - "А мы все здесь лидеры на улице". Так вот теперь лозунг "Мы все здесь лидеры" нужно понимать буквально", - говорит хабаровский адвокат.

Правозащитник и исполнительный директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский также уверен, что происходящее в Хабаровске выходит далеко за рамки локальной проблемы: это протест, связанный "с сущностью современной российской системы, когда все ресурсы и политическая субъектность стянуты в центр, в Москву". "Мне кажется, все это связано не только с историей Сергея Фургала, но и с претензией хабаровчан на собственную политическую субъектность, на собственное политическое лицо и политическое мнение", - анализирует ситуацию в Хабаровске Лукашевский.

"Окно возможностей" для изменений в российской политике

Особенность ситуации в Хабаровске, говорит политолог Николай Петров, состоит в том, что ее можно рассматривать как модель, по которой может поменяться ситуация в России в результате выборов. "Фургал не был кандидатом, реально противостоявшим губернатору. Он был лояльным власти и игравшим по правилам политиком, но то, что его поддержало большинство голосовавших, поставило его в совершенно другую ситуацию, и он действительно стал народным губернатором", - рассуждает Петров.

Николай Петров: "Предстоящие выборы в Думу открывают хабаровчанам "окно возможностей"

На перспективы протеста в Хабаровске, по его словам, влияет российский политический календарь. "В следующем году в стране пройдут выборы в Госдуму, и это открывает хабаровчанам некоторое "окно возможностей". С одной стороны, Кремлю не нужно, чтобы этот протест играл какую-то роль в общероссийской политической ситуации, поэтому очень уж жестко его давить не будут. С другой стороны, весь Хабаровский край тоже будет голосовать. И то, против чего люди выходят сегодня на улицу, может очень сильно повлиять на их модель голосования", - уверен Николай Петров.

Политолог допускает, что в результате во власть могут прийти люди, которые, получив реальную поддержку со стороны избирателей, почувствуют свою ответственность перед ними - и это, по словам Петрова, "может очень быстро и сильно поменять всю российскую политику".

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