Комментарий: Хабаровский парадокс, или Когда депутаты идут за избирателями

ЛДПР сохранила партийного губернатора, но потеряла большинство в городской думе Хабаровска. Из партии, которая, по сути, согласилась с кремлевской концепцией решения хабаровской проблемы, вышли сразу 17 депутатов местной думы. Их претензии связаны с политикой регионального отделения партии. Летом, после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала, из партии вышли лишь двое депутатов. Сейчас же ЛДПР теряет сразу 17 человек. И если 5 месяцев назад причиной стала слабая поддержка Фургала со стороны партии, то сейчас к ней добавилась еще одна - деятельность Михаила Дегтярева на посту врио главы региона.

Конечно, у партии остаются сильные позиции в регионе, но игнорировать проблему уже нельзя. Тем не менее, глава ЛДПР Владимир Жириновский довольно быстро устранился, оставив все комментарии Михаилу Дегтяреву. Но и тот живет в какой-то параллельной реальности. С другой стороны, у ЛДПР остается большинство в Законодательном собрании Хабаровского края, и там пока бунтующих депутатов нет.

Хабаровск - проблема Кремля?

Показательно, что федеральный центр вычеркнул Хабаровск из своей повестки довольно быстро. В момент, когда на пост врио губернатора был направлен член ЛДПР, Кремль как бы сказал: "Ребята, свои партийные дела дальше разбирайте сами", после чего никаких заметных движений уже не совершал. Сергей Фургал сидит в СИЗО, Михаил Дегтярев - в Хабаровске, а Владимир Жириновский - в Государственной думе. Очевидно, в администрации президента была сделана ставка на то, что людям просто надоест выходить на акции протеста.

Татьяна Фельгенгауэр

Шествий и митингов действительно становится меньше, люди уже давно не выходят ежедневно, да и число протестующих снижается. В проблему федерального масштаба акции в Хабаровске так и не превратились. Регион слишком далеко, повод для протеста можно назвать специфическим - хотя аресты избранных глав городов и регионов в России не такая уж редкость.

Впрочем, есть и принципиально новое: 17 депутатов внезапно вспомнили о своих обязательствах, в том числе, моральных, перед избирателями. Возможно, если вслед за депутатами городской думы из партии ЛДПР по той же причине выйдет и значительное число депутатов краевого Законодательного собрания, ситуация изменится уже в политической плоскости. Это будет серьезной заявкой: народные избранники вспоминают, от кого они зависят в соответствии с буквой и духом конституции, а не по альтернативным математическим законам ЦИК РФ. Однако пока этого не происходит, и Кремль не обращает внимание на Хабаровск- так же, как и большинство россиян.

Хабаровск - проблема россиян?

Кажется, жителям Беларуси есть больше дела до хабаровчан, чем россиянам. Мы не видим масштабных кампаний в соцсетях, никто не вешает на аватарки флаг края, независимые СМИ спустя несколько месяцев после начала протестов отозвали своих корреспондентов, и лишь раз в неделю появляются заголовки "Протесты в Хабаровске не утихают 130 дней". Потом будет 140, 150 и так далее.

Зато какое-то время назад начали действовать местные силовики. Массовых задержаний и жестоких разгонов практически не было, и после нескольких силовых акций устрашения хабаровчане продолжили еженедельные шествия. К середине осени силовики перешли к традиционной тактике точечных и внезапных задержаний, а суды поддержали этот процесс арестами и штрафами. Кроме того, мы видим жесткий прессинг в отношении местных журналистов и блогеров, которые освещают протесты.

Но даже эти преследования не трогают россиян. Повестка протестного Хабаровска не стала общероссийской. У регионов хватает своих проблем, а "коллективный фэйсбук" испытывает большее сочувствие к белорусским протестам, чем к хабаровским. Хочется надеяться, что поступок городских депутатов вернет внимание Хабаровску, жители которого показывают беспрецедентное упорство в борьбе за свой выбор. Борьбе, которой нет сейчас ни в одном другом регионе России.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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