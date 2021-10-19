Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Протесты в Хабаровске 2020 года

Стихийные массовые протесты из-за ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Многодневные акции считаются самыми длительными в новейшей истории России.

11 июля 2020 года в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить арестованного и обвиненного в организации в начале 2000-х годов убийств бизнесменов губернатора края Сергея Фургала. Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля.

Бывший бизнесмен, член ЛДПР, трижды избиравшийся в Госдуму Сергей Фургал осенью 2018 года во втором туре губернаторских выборов с большим перевесом выиграл у "единоросса", действовавшего главы региона Вячеслава Шпорта. 20 июля Путин снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия".

Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Протестующие требуют освободить Сергея Фургала и вернуть его для дальнейшего разбирательства в Хабаровск. По длительности протесты считаются самыми длительными в истории РФ.

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 23, 2020: Former Khabarovsky Territory governor Sergei Furgal attends a hearing via video link as the Moscow City Court considers his appeal against the Basmanny District Court decision to extend his arrest. Moscow City Court Press Office/TASS A STILL IMAGE FROM A VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Фургал просит рассмотрения его дела в суде присяжных 19.10.2021

По данным адвоката Фургала, процесс над бывшим губернатором Хабаровской области скорее всего будет проходить в Подмосковье.

Что происходит в Хабаровске накануне выборов 16.09.2021

Массовые протесты, которые вызвал арест губернатора Сергея Фургала, в Хабаровске давно прекратились. На акции выходит лишь небольшая группа активистов. Но каковы настроения в Хабаровске на самом деле? Подробнее о ситуации в городе в репортаже специального корреспондента DW Юрия Решето.
Proteste in Solidarität mit dem ehemaligen Gouverneur Sergej Furgal DW, E. Wokul, im Juni 2021

Выборы на фоне протестов. За кого будут голосовать в Хабаровске? 17.08.2021

Год назад Хабаровский край захлестнула волна протестов, вызванных арестом губернатора Сергея Фургала. 19 сентября в регионе пройдут выборы губернатора и депутатов Госдумы. Чего от них ждать?
Art und Protestbewegung in Chabarowsk. Foto: Evgeniy Vokul/DW im 22. August 2020

Комментарий: Протесты в Хабаровске – год спустя победил Путин? 09.07.2021

О протестах в Хабаровске через год после ареста губернатора Фургала ничего не слышно. Но это не обязательно значит, что у Кремля всё под контролем, считает Константин Эггерт.

Proteste in Solidarität mit dem ehemaligen Gouverneur Sergej Furgal DW, E. Wokul, im Juni 2021

Год без Фургала: как арест губернатора изменил Хабаровский край 09.07.2021

Ровно год назад был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Это спровоцировало беспрецедентные для современной России массовые протесты и заметно изменило жизнь в регионе.
6477739 03.03.2021 In this handout photo released by the press service of the Basmanny court, former Khabarovsk region governor Sergei Furgal, centre, charged with organizing murders waits inside a defendants' cage before a hearing on extending his arrest at the Basmanny Court, in Moscow, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. The press service of the Basmanny court

Сын Сергея Фургала объявил о самовыдвижении в Госдуму РФ 06.07.2021

Антон Фургал выдвигается от того же округа, от которого выдвигался его отец - экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Для регистрации ему нужно собрать более 15 тысяч подписей.
05.12.2020 Menschen in Chabarowsk demonstrieren am 5.12 in Unterstützung von Ex-Gouverneur des Regions Sergej Furgal

Суд продлил срок ареста Сергея Фургала на три месяца 05.07.2021

Мосгорсуд оставил экс-губернатора Хабаровского края под стражей до 7 октября. Защита Сергея Фургала намерена обжаловать судебное решение.
Teilnehmer der Protestaktion. 2020 Foto: DW-Korrespondent Ewgenij Wokul

Как в Хабаровске судят экс-главу местного штаба Навального 02.07.2021

В Хабаровска начался процесс по делу бывшего главы штаба Навального в регионе Алексея Ворсина. Его обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Подробности - у DW.
HANDOUT - 17.07.2020, Russland, Moskau: Michail Degtjarjow, Parlamentsabgeordneter in Russland, nimmt an einer Sitzung im russischen Unterhaus teil. In der seit Tagen von Massenprotesten erschütterten russischen Region Chabarowsk hat Kremlchef Putin den inhaftierten Gouverneur per Dekret abgesetzt. Demnach soll nun der 39 Jahre alte Degtjarjow als Interimschef die Region im äußersten Osten des Landes zur Ruhe bringen. Foto: -/Photo service of the State Duma/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Дегтярев выдвинут кандидатом в губернаторы Хабаровского края 19.06.2021

Михаил Дегтярев единогласно выдвинут кандидатом на конференции регионального отделения ЛДПР для участия в выборах в сентябре.

KHABAROVSK, RUSSIA - JANUARY 23, 2021: Riot police officers detain a participant in an unauthorized rally in support of Russian opposition activist Alexei Navalny. Navalny's supporters started calling for protests after his arrest was extended and he was sent to the Matrosskaya Tishina pre-trial detention facility. Dmitry Morgulis/TASS

Протесты в Хабаровске: омоновцы бьют - демонстранты поют 13.02.2021

Буквально за один месяц силовики Хабаровского края перешли от простого наблюдения за акциями в Хабаровске к тотальному подавлению протестов. Как это произошло - в репортаже DW.
Art und Protestbewegung in Chabarowsk. Foto: Evgeniy Vokul/DW im Dezember/Januar 20/21

Как протесты в Хабаровске стали площадкой для стрит-арта (фотогалерея) 05.02.2021

Акции протеста и митинги продолжаются в Хабаровске более полугода. Горожане водят протестные хороводы и рисуют протестные граффити.
Хабаровчане водят хоровод вдоль оцепления на митинге в поддержку Фургала и Навального 23 января

Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов 04.02.2021

За более чем полгода протестов хабаровские митинги стали площадкой для творческого самовыражения сотен горожан. Образцы протестного стрит-арта - в фотогалерее DW.
KHABAROVSK, RUSSIA - JANUARY 23, 2021: Riot police during an unauthorized rally in support of Russian opposition activist Alexei Navalny. Navalny's supporters started calling for protests after his arrest was extended and he was sent to the Matrosskaya Tishina pre-trial detention facility. Dmitry Morgulis/TASS

В Хабаровске ОМОН разогнал протестный хоровод 31.01.2021

Очередная стихийная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Фургала и оппозиционного политика Навального прошла в Хабаровске. Полиция разогнала людей. 13 человек задержали.
Police detain a man during a protest against the jailing of opposition leader Alexei Navalny in Khabarovsk, 6,100 kilometers (3,800 miles) east of Moscow, Russia, Saturday, Jan. 23, 2021. Authorities in Russia have taken measures to curb protests planned for Saturday against the jailing of Navalny. (AP Photo/Igor Volkov)

Как прошла акция в поддержку Алексея Навального в Хабаровске 23.01.2021

Пока на европейской территории России досматривали последние сны, в Хабаровске прошли митинг и шествие в поддержку сразу двух политиков, находящихся в СИЗО - Сергея Фургала и Алексея Навального. Репортаж DW.
Bild: Evgeny Motlochow, 2021 Bildbeschreibung: Etwa 50 Menschen nahmen in Chabarowsk an einem Protest zur Unterstützung des verhafteten Ex-Gouverneurs Sergej Furgal teil. Die Demonstranten wurden von der Polizei überwacht.

Хабаровск: акция в поддержку Фургала собрала около 50 человек 16.01.2021

Первая после новогодних и рождественских праздников акция в Хабаровске прошла в формате народного схода, признаков публичного мероприятия у нее не было.
Polizisten in Chabarowsk kontrollieren Dokumente bei Journalisten Proteste in Solidarität mit dem ehemaligen Gouverneur Sergej Furgal DW, Evgeniy Vokul, 23. Dezember 2020

Правозащитники: Полиция в Хабаровске задерживает в основном между акциями 28.12.2020

Как следует из обзорного доклада "ОВД-Инфо", с начала акций в поддержку Фургала в Хабаровском крае провели почти 200 задержаний в связи с протестами.

Показать еще