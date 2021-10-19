Протесты в Хабаровске 2020 года

Стихийные массовые протесты из-за ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Многодневные акции считаются самыми длительными в новейшей истории России.

11 июля 2020 года в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить арестованного и обвиненного в организации в начале 2000-х годов убийств бизнесменов губернатора края Сергея Фургала. Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля.



Бывший бизнесмен, член ЛДПР, трижды избиравшийся в Госдуму Сергей Фургал осенью 2018 года во втором туре губернаторских выборов с большим перевесом выиграл у "единоросса", действовавшего главы региона Вячеслава Шпорта. 20 июля Путин снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия".



Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Протестующие требуют освободить Сергея Фургала и вернуть его для дальнейшего разбирательства в Хабаровск. По длительности протесты считаются самыми длительными в истории РФ.