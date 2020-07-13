 Год без Фургала: как арест губернатора изменил Хабаровский край | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.07.2021

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Россия

Год без Фургала: как арест губернатора изменил Хабаровский край

Ровно год назад был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Это спровоцировало беспрецедентные для современной России массовые протесты и заметно изменило жизнь в регионе.

Участники акции в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске, июнь 2021 года

И через год после ареста Сергея Фургала в Хабаровске проходят акции в его поддержку

Арест губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, который в 2018 году победил на выборах кандидата "Единой России", поднял в регионе невиданную волну протестов. На протяжении нескольких месяцев жители России ежедневно следили за новостями из Хабаровска. Со временем интерес ослаб, да и сами протесты перестали быть столь масштабными. Что произошло в регионе за год и что будет дальше?   

В чем обвиняют экс-губернатора

Губернатор Хабаровского края Сергей Иванович Фургал был задержан рано утром 9 июля 2020 года по дороге на работу. В тот же день его доставили в Москву. 10 июля Басманный суд столицы заключил политика под стражу и с тех пор регулярно продлевает Фургалу меру пресечения.

Сергей Фургал на заседании суда в Москве, март 2021 года

Сергей Фургал на очередном заседании суда по продлению меры пресечения

По окончательной версии обвинения, экс-губернатор ответствен за организацию двух убийств и одного покушения в Хабаровске и Амурской области 15 лет назад. Следствие применяло оригинальные способы, в том числе во время допроса - анализ мимики Сергея Фургала специальными программами.

Фургал своей вины не признает, считает дело заказным, а аргументы следствия - надуманными. По мнению сына политика, Антона Фургала, следствие готовится предъявить экс-губернатору края новые обвинения в экономических преступлениях, связанных с заводом "Амурсталь", 25% которого несколько лет принадлежали бывшей жене политика Ларисе Стародубовой.

Итоги года стихийных протестов

Сразу после ареста Фургала в Хабаровском крае поднялась волна акций в его поддержку. 11 июля состоялся первый большой стихийный митинг в Хабаровске. Ежедневные акции в несколько десятков человек и большие митинги по субботам проходили в городе до конца осени 2020 года. Прошлой зимой количество протестующих на улицах начало резко уменьшаться, но люди выходят в поддержку экс-губернатора до сих пор.

Участники демонстрации с требованием освободить Фургала в Хабаровске, июль 2020 года

Летом прошлого года на демонстрации с требованием освободить Фургала выходили в Хабаровске тысячи людей

Продолжается и протест в интернете. "Цифровизация протеста началась с первых дней, в различных мессенджерах и социальных сетях стали образовываться группы поддержки, численностью от нескольких десятков, до нескольких тысяч участников", - рассказывает постоянный участник акций Никита Караев, которого неоднократно задерживали и даже проводили доследственную проверку по "дадинской статье" УК РФ. По его словам, даже пенсионеры, начали заводить аккаунты в соцсетях, а многие неизвестные до этого сетевые СМИ обрели неожиданную популярность.

"Верю, что наш Иваныч вернется домой"

Весной-летом 2021 года восстановления численности уличных акций не произошло, и наблюдатели начали говорить о политическом истощении сторонников Фургала. "Протест выдохся, сошел на нет. Жители прекрасно поняли, что публичные акции не способны изменить поведение властей", - указывает представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов.

Ермилов, однако, отмечает, что сам запрос на перемены, на нормальное понятное законодательство остался. По его оценке, многие граждане очень критично относятся и к процедуре выборов в России, преобладает устойчивое убеждение, что их осознанный выбор будет "украден".

Более оптимистично на перспективы протеста смотрят их постоянные участники. "Волна Хабаровска уже запущена, люди узнали, что можно жить по-другому, а не только постоянно чего-то бояться и идти на поводу у власти", - говорит Никита Караев. Лично для него самое главное сейчас - здоровье Фургала, в невиновность которого он верил всегда: "Верю, что все получат по заслугам и по совести, а наш Иваныч вернется домой!"

Что стало с командой Фургала

20 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин отстранил Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Государственной думы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Одним из его первых кадровых решений стало увольнение двух заместителей Фургала - Владимира Хлапова и Юрия Золочевского, а также советника губернатора по СМИ Захара Синяговского. Все трое входили в ближний круг Сергея Фургала. Чуть позже из правительства края уволилась пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко. Вместе с Синяговским она была в числе руководителей успешной избирательной кампании Фургала в 2018 году.

Весной этого года в Хабаровском крае начался массовый выход членов ЛДПР из партии. Региональное отделение к тому времени возглавлял сам Михаил Дегтярев. Первыми стали активисты из Советско-Гаванского района, который раньше считался оплотом ЛДПР. За пару месяцев из партии там вышли более 20 человек - в связи с несогласием с позицией нового руководства регионального отделения.

Исход из ЛДПР в знак протеста против Дегтярева

16 апреля 2021 года о своем выходе из ЛДПР объявил бывший спикер городской думы Хабаровска Михаил Сидоров, а вместе с ним еще 5 муниципальных депутатов. Одной из причин сдачи партбилетов они также назвали несогласие с политикой Дегтярева.

Через три дня после исхода городских депутатов Хабаровска о своем выходе из ЛДПР заявила сенатор Елена Грешнякова. Она была назначена в Совет Федерации Сергеем Фургалом после его победы на выборах. "Я и мои родные остаемся с тем, кто создавал нынешнее региональное отделение - с Сергеем Ивановичем Фургалом, - написала она в Instagram. - Предельно ясно и понятно называю причины нашего выхода из ЛДПР: это деструктивная политика нынешнего руководства ХРО ЛДПР, отсутствие конструктивного диалога, взаимоуважения и понимания, сведение счетов с неугодными, сталкивание лбами и поощрение публичного унижения своих однопартийцев".

В настоящее время Грешнякова, полномочия которой как члена Совета Федерации закончатся с вступлением в должность нового губернатора, баллотируется в депутаты Государственной думы. Она возглавила "дальневосточную" региональную группу Российской партии пенсионеров.

14 мая из ЛДПР вышел и второй сенатор от региона Сергей Безденежных - тоже в связи с несогласием с политикой регионального отделения партии.

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  • Участники протестов в поддержку Фургала встречают на площади Ленина Новый год

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    Автор: Евгений Вокул


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