Выборы на фоне протестов. За кого будут голосовать в Хабаровске?

19 сентября 2021 года, в единый день голосования, в Хабаровском крае одновременно с выборами в Государственную думу пройдут и выборы губернатора края. Как на них повлияют массовые протесты в поддержку Сергея Фургала и будут ли участвовать в выборах "протестные" кандидаты?

Кто претендует на пост губернатора Хабаровского края

После ареста в июле 2020 года губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Жители края встретили его не совсем дружелюбно и требовали вернуть Фургала. В его поддержку в пик протестов только на улицы Хабаровска выходило, по разным оценкам, от 20 до 100 тысяч человек. Протестные акции проходили по всему краю, даже в небольших поселках.

Одна из акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске (июнь 2021 года)

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края были назначены на 19 сентября 2021 года. Изначально на этот пост претендовали 8 кандидатов. Но на данный момент в избирательном бюллетене всего 4 человека. Это действующий ВРИО Михаил Дегтярев, выдвинутый от ЛДПР. Ведущая Первого канала - Марина Ким, кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду". А также малоизвестные в регионе пенсионер Владимир Парфенов от "Партии пенсионеров" и бизнесмен Бабек Мамедов от партии "Родина".

Кого поддержат участники протестов?

В сложившейся ситуации, на выборы губернатора протестные голоса, по мнению регионального представителя Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниила Ермилова, повлиять не смогут. С одной стороны, протестные голоса некому собирать, с другой стороны - протестному электорату не за кого голосовать.

По оценке политологов, протестный электорат мог бы объединить вокруг себя кандидат от КПРФ Петр Перевезенцев. Но ему было отказано в регистрации. Всем кандидатам предстояло собрать минимум 175 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Из них 26 подписей должны были быть от депутатов районного или городских округов. Кроме того, существует и "территориальный ценз", поддержавшие кандидатов депутаты должны представлять минимум 15 муниципальных образований региона из 19.

За сутки до окончания срока приема подписей муниципальных депутатов Перевезенцев заявил, что подписи его команда сдавать не будет, потому что не удалось соблюсти "территориальный ценз". Он рассказал, что все депутаты районного уровня в 5 муниципальных образованиях края подписались в поддержку других кандидатов в течение 2 дней после начала сбора подписей. То есть, фактически муниципальный фильтр был заблокирован для всех остальных. Перевезенцев назвал сбор подписей муниципальных депутатов "барьером, придуманным партией "Единая Россия" для отстранения неугодных депутатов" и связал свой недопуск с отстранением от выборов в Госдуму кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

По мнению Даниила Ермилова, отсутствие в списке кандидатов на пост главы Хабаровского края человека от КПРФ сильно поддержит действующего ВРИО. С другой стороны, считает Ермилов, работа команды Дегтярева видна, что должно принести ему голоса.

Фургала-младшего не допустили к выборам

Как и по всей стране, 19 сентября в Хабаровском крае будут избирать депутатов Государственной думы. Самым интересным событием этих выборов могло бы стать участие в них Антона Фургала - сына экс-губернатора края Сергея Фургала. После ареста отца Антон Фургал активно поддерживал протесты, много общался с журналистами и активистами. Он намеревался баллотироваться по 70-му одномандатному округу. В этом округе в 2016 году получил мандат депутата Госдумы Сергей Фургал.

Антон шел самовыдвиженцем под лозунгом: "Сын за отца". В сборе подписей ему активно помогало сообщество активистов, которое сформировалось в ходе хабаровских протестов. По словам Антона Фургала, ему удалось собрать 20 000 тысяч подписей, из которых его команда отобрала 15 789. Во время сбора Антона информационно атаковали местные телеграм-каналы с провластной риторикой. Хабаровские СМИ за редким исключением его игнорировали.

Антон Фургал пришел в избирательную комиссию сдавать подписи в последний день приема документов за 15 минут до конца рабочего дня. Поддержать сына опального экс-губернатора прилетел журналист и лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко. Прием документов длился до часа ночи. Результаты проверки подписей были озвучены на заседании комиссии 13 августа. По двум выборкам были проверены 5 402 подписи, из них комиссия забраковала 48,2%. Количество забракованных подписей составило около 18% при максимально допустимом количестве в 5%.

Кроме этого, по словам секретаря Избирательной комиссии Хабаровского края Оярса Машкова, на всех листах с подписями было указано, что Антон Фургал зарегистрирован в Хабаровске, хотя на самом деле он зарегистрирован в Благовещенке. Такая ошибка свидетельствует о формальной недействительности всех подписей собранных в его поддержку. Сам Антон с решением комиссии о недопуске не согласился и намерен обжаловать его в суде. "Я считаю, что это политическое решение. Мы сейчас с командой обсудим, что делать. Буду обжаловать и бороться", - заявил начинающий политик.

Будут ли протестные кандидаты на выборах в Госдуму

Наверное, единственным "протестным" кандидатом на предстоящих выборах в Государственную думу в Хабаровском крае можно назвать Елену Грешнякову. Она является действующим сенатором от Хабаровского края, но срок ее полномочий истекает после выборов нового губернатора. Политик возглавила дальневосточную региональную группу "Партии пенсионеров".

Фактически, Елена Грешнякова остается единственным кандидатом из команды экс-губернатора Сергея Фургала, который не прекращал его поддерживать. Однако эксперты оценивают ее шансы скептически. "У Грешняковой нет организационного ресурса для проведения кампании и нужных специалистов в команде", - считает политолог Даниил Ермилов.

Еще одним "кандидатом от протеста" мог бы стать экс-председатель Гордумы Хабаровска Михаил Сидоров, который неоднократно заявлял о поддержке Сергея Фургала. Но в марте этого года его сняли с должности спикера, где 33 депутата из 35 представляли партию ЛДПР. Через две недели Михаил Сидоров и еще 6 депутатов покинули ЛДПР из-за разногласий с руководством.

В июле экс-спикера выдвинула в депутаты Госдумы по 69-му одномандатному округу "Партия Роста", которая обладает "парламентской льготой" и ее кандидаты не должны собирать подписи. Однако ЦИК не зарегистрировал Михаила Сидорова из-за неполного пакета документов, подданного в Избирком. Вот как сам политик прокомментировал это решение: "Со своей стороны могу сказать, что все документы были предоставлены в полной объеме, но что-то пошло не так. Совершенно не удивлен. Исходя из политической ситуации в регионе, такой результат был ожидаем".

Эксперты скептически оценивают шансы избраться на одних протестных настроениях без должного организационного ресурса. "Протест и победа на выборах - это две разные вещи, хотя и взаимосвязанные. Чтобы преобразовать протестные настроения в голоса на выборах, нужен организационный ресурс. Нужны люди, которые будут собирать контакты, потом оповещать всех, объяснять и мотивировать к действию. Протест - это эмоция, которую нужно правильно упаковать. Для решение этой задачи нужна организационная машина, которой я в Хабаровском крае не вижу. Последняя попытка ее создать это сбор подписей за Антона Фургала. Эта попытка, по всей видимости, не удалась", - рассказал собеседник DW, политолог Даниил Ермилов.

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