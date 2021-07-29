Продление ареста Сергея Фургала до 7 октября оставлено в силе

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал в четверг, 29 июля, законным содержание под арестом до 7 октября бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске, его обвиняют в организации убийств предпринимателей. Он содержится под арестом в Москве в СИЗО "Лефортово".

Задержание Фургала вызвало в Хабаровске массовые протесты в поддержку экс-губернатора и против вмешательства Москвы в дела региона. Протестные марши проходили в городе каждую субботу на протяжении полугода.

Между тем сам Фургал заявил, что в "Лефортово" ему не оказывают необходимой медицинской помощи в связи с двухсторонней пневмонией, которая у него развилась после перенесенного заражения коронавирусом. "У меня двусторонняя пневмония, однако никакого соответствующего лечения в СИЗО мне не предоставляют", - отметил он.

Фургал продолжает отрицать свою вину. "Мне не назвали ни одну причину, не показали ни одну улику о моей причастности по предъявленным обвинениям", - подчеркнул он.

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