 Врио губернатора Хабаровского края: чего удалось добиться Дегтяреву | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.12.2020

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Россия

Врио губернатора Хабаровского края: чего удалось добиться Дегтяреву

Почти пять месяцев Михаил Дегтярев исполняет обязанности главы Хабаровского края и пытается понравиться элитам и рядовым жителям самого протестного региона России. Как у него это получается - у DW.

Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев

Стиль руководства врио губернатора Хабаровского края, представителя ЛДПР Михаила Дегтярева за те полгода, что он исполняет обязанности главы региона, заметно меняется, констатируют наблюдатели. Начав со скандальных заявлений, 39-летний Дегтярев постепенно перенес акцент на рутинную деятельность, сопровождаемую умелым пиаром. Что об этом думают хабаровчане - у DW.

Смена стратегии поведения и медийного сопровождения

Депутат Госдумы из Самары Михаил Дегтярев, назначенный 21 июля врио губернатора Хабаровского края вместо своего арестованного однопартийца Сергея Фургала, начал свою карьеру на новом месте с целой серии эпатажных действий и высказываний. Однако заявления вроде "нет народных денег, есть деньги бюджетные" или "будете быковать - получите по рогам" (о разгоне протестующих в Хабаровске ОМОНом) вызвали негативную реакцию местных жителей, а также острую критику в СМИ и соцсетях. И в последнее время поведение Дегтярева начало меняться.

Он сосредоточился на рутинной работе, получающей мощное медийное сопровождение. В день врио губернатора посещает несколько мероприятий и проводит ряд встреч. Все это широко освещается в СМИ, соцсетях и телеграм-каналах. Например, в День волонтера Дегтярев побывал в штабе добровольцев, которые разносят еду пожилым людям, и лично доставил пакет продуктов пенсионерке. В Международный день инвалидов он посетил одну из местных общественных организаций и из ее офиса под камеры позвонил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку и попросил его сделать пандус, чтобы обеспечить в здании доступную среду. По похожей схеме проходят визиты врио губернатора в районы края.

Акция протеста в Хабаровске против назначения врио губернатора края Михаила Дегтярева, 21 июля

Акция протеста в Хабаровске против назначения врио губернатора края Михаила Дегтярева, 21 июля

Насчет нового стиля поведения и руководства Михаила Дегтярева мнения хабаровчан разделились. Одни считают действия врио губернатора пиаром, иногда весьма циничным. Другим активность молодого главы края нравится. Медиаменеджер из Комсомольска-на-Амуре Владислав Касаткин не считает, что команда Дегтярева действует так, как будто бы для нее все это что-то временное. Если проследить, как менялся пиар команды за истекшие месяцы, то видно, что он от грубого и неуместного двигался в сторону умеренно-делового и без крайностей, поясняет Касаткин.

По его выражению, ошибки бывают, но в целом вектор уже ясен - из Михаила Дегтярева делают нейтрального управленца, действия которого понятны жителям и не вызывают у них негативной реакции. При этом выстраиваемый образ врио губернатора - это чиновник, серьезно занявшийся управлением региона, в котором полным-полно проблем. В целом избиратель понимает, что лучше не станет, но и альтернатива не возникнет, добавляет Касаткин.

Протестующие хабаровчане мнение о врио губернатора не поменяли

Хабаровчане, продолжающие протестовать, свое мнение о Дегтяреве не изменили - они по-прежнему резко против него. Кричалки "Мишаню - в баню!" и "Дегтярев, пошел вон!" регулярно звучат на протестных акциях. 10 октября ОМОН разогнал традиционный митинг на площади Ленина в Хабаровске и демонтировал палатки, которые установили активисты. В проведении силовой акции протестующие обвинили непосредственно Михаила Дегтярева, хотя полиция из регионов подчиняется федеральному МВД, а не губернаторам.

Разгон ОМОНом митинга на площади Ленина в Хабаровске, 10 октября

Разгон ОМОНом митинга на площади Ленина в Хабаровске, 10 октября

"Я против Дегтярева! И не знаю ни одного человека, кто бы его поддерживал", - категорично заявляет Виктор, владелец небольшого бизнеса в Хабаровске и регулярный участник субботних митингов. По его мнению, врио губернатора не справляется с работой: "В нем нет деловой жилки, как у Фургала. Тот приезжал, раздавал на месте конкретные поручения, а потом контролировал исполнение. Дегтярев же только раздает обещания. И еще у него не получилось установить связь с народом".

Однако сами представители народа в данном случае далеки от единодушия. "Мне все равно кто (губернатор. - Ред.) - Дегтярев, Фургал или Ишаев. Лишь бы зарплату вовремя платили. А проголосуем мы за кого скажут", - призналась DW Альбина, работник одного из муниципальных предприятий Хабаровска.

Как работа Дегтярева видится из Москвы

Важную роль в принятие кадровых решений на Дальнем Востоке играет полпред президента в ДФО, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев. Фургала он часто критиковал, иногда публично, иногда на закрытых заседаниях, записи с которых просачивались в прессу. К Михаилу Дегтяреву вице-премьер относиться более позитивно, выражаясь при этом осторожно. "Мне кажется, он (Михаил Дегтярев. - Ред.) старается. Во всяком случае он поднял вопросы, которые для нас были болезненными", - сообщил Юрий Трутнев в эфире канала "Россия 24" 24 ноября.

В целом нейтрально оценивает промежуточные итоги правления хабаровского врио губернатора политтехнолог, председатель отделения Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов.

"Господин Дегтярев, когда прибыл в Хабаровский край, лично объехал весь регион, посетил даже те населенные пункты, куда можно добраться только на вертолете или через соседнюю Еврейскую автономную область. Наш край занимает очень большую территорию, и никто прежде так свое губернаторство не начинал. Кроме того, Дегтярев максимально погасил все конфликты между регионом и федеральным центром. Это должно отразиться на формировании бюджета", - указал Ермилов.

По его словам, Михаил Дегтярев - фигура интересная, необычная и не всегда принимаемая жителями края, но ситуация для Дегтярева постепенно улучшается. Осталась проблема переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток и ужасное состояния экономики, но тут за несколько месяцев ситуацию никто бы не смог изменить, заключил политконсультант.

Смотрите также:

  • Массовое шествие одной из центральных улиц Хабаровска в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Ежедневные шествия и митинги

    Первая стихийная акция протеста против ареста Сергея Фургала, до 20 июля занимавшего пост губернатора Хабаровского края, состоялась в Хабаровске 11 июля. С тех пор жители города ежедневно устраивают шествия по центральным улицам и митинги перед зданием парламента региона с требованиями "вернуть Фургала домой". 1 августа проведению очередной акции протеста не помешал даже проливной дождь.

  • Участники протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 1 августа 2020 года держат плакаты с надписями Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток, Свободу Фургалу и Верните нам Фургала

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Просьбы протестующих поддержать их

    Через три недели ежедневных протестов в Хабаровске некоторые эксперты заговорили о том, что у нового движения есть потенциал для того, чтобы перешагнуть границы Дальневосточного региона. Сами хабаровчане пришли на акцию 1 августа с плакатом, на котором было написано: "Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток".

  • Массовая акция в поддержку участников протестов в Хабаровске во Владивостоке 18 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Владивосток

    Владивосток и Комсомольск-на-Амуре стали одними из первых городов России, жители которых выразили солидарность с участниками хабаровских протестов. На фото - акция во Владивостоке 18 июля 2020 года.

  • Один из участников акции в поддержку хабаровчан в Санкт-Петербурге держит в руках плакат с надписью Хабаровск - это только начало!, а над его гловой кружат голуби.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Кормление голубей как форма протеста

    На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.

  • Акция солидарности с протестующими в Хабаровске на Пушкинской площади в Москве.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Акция в поддержку Хабаровска в Москве

    Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.

  • Участники массовой акции в поддержку Фургала в Хабаровске.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования протестующих

    Одно из главных требований участников протестов в Хабаровске - освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.

  • Митингующие в Хабаровске с плакатом, на котором изображен арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и написан лозунг: Верните нам Фургала. Народный губернатор. На табличке в руках одного из протестующих написано также Долой царя.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Народный губернатор"

    Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.

  • Один из участников протеста в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске с лозунгом Самарскому чиновнику не место в Хабаровске на акции 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Неприятие Михаила Дегтярева

    Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".

  • Одна из участниц протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске держит плакат с лозунгом Виновен не Фургал, а система.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования перемен

    Многие участники протестов в Хабаровске говорят о необходимости политических перемен в стране. На стихийных акциях в поддержку Сергея Фургала то и дело звучат лозунги "Мы здесь власть" и "Путина в отставку". По словам самих участников протеста, им не нравится, что "вся экономика сосредоточена в Москве".

  • Один из участников протестов в Хабаровске держит в руках плакат, на котором красным крестом перечеркнуто слово Putinizm.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы устали от власти Путина"

    Многие из протестующих в Хабаровске связывают решение об аресте Сергея Фургала с общей политической ситуацией в стране. "Мы устали от власти Путина, мы устали от царя", - сказала одна из участниц демонстраций корреспонденту немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Потому что он не слышит народ. Он делает все так, как хочет сам, и не слышит нас", - добавила она.

  • Протестная акция в поддержку Сергея Фургала, занимавшего в момент проведения мероприятия должность губернатора Хабаровского края, в Хабаровске, 11 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Массовость акций

    По оценкам некоторых наблюдателей и освещающих акции протеста в Хабаровске журналистов, количество их участников измеряется тысячами, а в некоторые дни - десятками тысяч человек. При этом на улицы выходят целыми семьями: среди протестующих есть пенсионеры, молодежь, дети, беременные женщины.

  • Участники протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала держат в руках транспарант с надписью Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы мзду не берем"

    После того как в некоторых российских государственных СМИ появилась информация о том, что протесты в Хабаровске "проплачены", их участники вышли на очередную акцию с плакатами с надписями "Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно".

  • Сотрудник полиции наблюдает за шествием в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Отношение полиции к протестующим

    На протяжении долгого времени сотрудники полиции практически не вмешивались в мирные акции протеста в Хабаровске. Тем не менее во время мероприятий в поддержку хабаровчан, прошедших 1 августа в ряде городов России, были проведены десятки задержаний. В Москве, по данным корреспондента DW, в этот день было задержано 15 человек.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 04:23

Массовые акции в Хабаровске: 100 дней протеста

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