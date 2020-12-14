Врио губернатора Хабаровского края: чего удалось добиться Дегтяреву

Стиль руководства врио губернатора Хабаровского края, представителя ЛДПР Михаила Дегтярева за те полгода, что он исполняет обязанности главы региона, заметно меняется, констатируют наблюдатели. Начав со скандальных заявлений, 39-летний Дегтярев постепенно перенес акцент на рутинную деятельность, сопровождаемую умелым пиаром. Что об этом думают хабаровчане - у DW.

Смена стратегии поведения и медийного сопровождения

Депутат Госдумы из Самары Михаил Дегтярев, назначенный 21 июля врио губернатора Хабаровского края вместо своего арестованного однопартийца Сергея Фургала, начал свою карьеру на новом месте с целой серии эпатажных действий и высказываний. Однако заявления вроде "нет народных денег, есть деньги бюджетные" или "будете быковать - получите по рогам" (о разгоне протестующих в Хабаровске ОМОНом) вызвали негативную реакцию местных жителей, а также острую критику в СМИ и соцсетях. И в последнее время поведение Дегтярева начало меняться.

Он сосредоточился на рутинной работе, получающей мощное медийное сопровождение. В день врио губернатора посещает несколько мероприятий и проводит ряд встреч. Все это широко освещается в СМИ, соцсетях и телеграм-каналах. Например, в День волонтера Дегтярев побывал в штабе добровольцев, которые разносят еду пожилым людям, и лично доставил пакет продуктов пенсионерке. В Международный день инвалидов он посетил одну из местных общественных организаций и из ее офиса под камеры позвонил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку и попросил его сделать пандус, чтобы обеспечить в здании доступную среду. По похожей схеме проходят визиты врио губернатора в районы края.

Акция протеста в Хабаровске против назначения врио губернатора края Михаила Дегтярева, 21 июля

Насчет нового стиля поведения и руководства Михаила Дегтярева мнения хабаровчан разделились. Одни считают действия врио губернатора пиаром, иногда весьма циничным. Другим активность молодого главы края нравится. Медиаменеджер из Комсомольска-на-Амуре Владислав Касаткин не считает, что команда Дегтярева действует так, как будто бы для нее все это что-то временное. Если проследить, как менялся пиар команды за истекшие месяцы, то видно, что он от грубого и неуместного двигался в сторону умеренно-делового и без крайностей, поясняет Касаткин.

По его выражению, ошибки бывают, но в целом вектор уже ясен - из Михаила Дегтярева делают нейтрального управленца, действия которого понятны жителям и не вызывают у них негативной реакции. При этом выстраиваемый образ врио губернатора - это чиновник, серьезно занявшийся управлением региона, в котором полным-полно проблем. В целом избиратель понимает, что лучше не станет, но и альтернатива не возникнет, добавляет Касаткин.

Протестующие хабаровчане мнение о врио губернатора не поменяли

Хабаровчане, продолжающие протестовать, свое мнение о Дегтяреве не изменили - они по-прежнему резко против него. Кричалки "Мишаню - в баню!" и "Дегтярев, пошел вон!" регулярно звучат на протестных акциях. 10 октября ОМОН разогнал традиционный митинг на площади Ленина в Хабаровске и демонтировал палатки, которые установили активисты. В проведении силовой акции протестующие обвинили непосредственно Михаила Дегтярева, хотя полиция из регионов подчиняется федеральному МВД, а не губернаторам.

Разгон ОМОНом митинга на площади Ленина в Хабаровске, 10 октября

"Я против Дегтярева! И не знаю ни одного человека, кто бы его поддерживал", - категорично заявляет Виктор, владелец небольшого бизнеса в Хабаровске и регулярный участник субботних митингов. По его мнению, врио губернатора не справляется с работой: "В нем нет деловой жилки, как у Фургала. Тот приезжал, раздавал на месте конкретные поручения, а потом контролировал исполнение. Дегтярев же только раздает обещания. И еще у него не получилось установить связь с народом".

Однако сами представители народа в данном случае далеки от единодушия. "Мне все равно кто (губернатор. - Ред.) - Дегтярев, Фургал или Ишаев. Лишь бы зарплату вовремя платили. А проголосуем мы за кого скажут", - призналась DW Альбина, работник одного из муниципальных предприятий Хабаровска.

Как работа Дегтярева видится из Москвы

Важную роль в принятие кадровых решений на Дальнем Востоке играет полпред президента в ДФО, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев. Фургала он часто критиковал, иногда публично, иногда на закрытых заседаниях, записи с которых просачивались в прессу. К Михаилу Дегтяреву вице-премьер относиться более позитивно, выражаясь при этом осторожно. "Мне кажется, он (Михаил Дегтярев. - Ред.) старается. Во всяком случае он поднял вопросы, которые для нас были болезненными", - сообщил Юрий Трутнев в эфире канала "Россия 24" 24 ноября.

В целом нейтрально оценивает промежуточные итоги правления хабаровского врио губернатора политтехнолог, председатель отделения Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов.

"Господин Дегтярев, когда прибыл в Хабаровский край, лично объехал весь регион, посетил даже те населенные пункты, куда можно добраться только на вертолете или через соседнюю Еврейскую автономную область. Наш край занимает очень большую территорию, и никто прежде так свое губернаторство не начинал. Кроме того, Дегтярев максимально погасил все конфликты между регионом и федеральным центром. Это должно отразиться на формировании бюджета", - указал Ермилов.

По его словам, Михаил Дегтярев - фигура интересная, необычная и не всегда принимаемая жителями края, но ситуация для Дегтярева постепенно улучшается. Осталась проблема переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток и ужасное состояния экономики, но тут за несколько месяцев ситуацию никто бы не смог изменить, заключил политконсультант.

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