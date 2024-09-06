Единый день голосования 2024: За какими кампаниями следить

Единый день голосования (ЕДГ) в России состоится 8 сентября 2024 года. В трех регионах пройдут довыборы в Госдуму, в 21-м - прямые выборы глав субъектов федерации. Еще в трех, а также в аннексированном Крыму, главу региона изберет местный парламент.

В 11-ти регионах России, а также в аннексированных Крыму и Севастополе, избиратели проголосуют за местные парламенты, а в двух городах изберут мэров. Кроме того, пройдут муниципальные выборы в Санкт-Петербурге. DW рассказывает, какие кампании могут представлять интерес на ближайшем дне голосования.

Выборы губернаторов: протесты и "территориальная неопределенность"

В Курской области местные жители пойдут на участки на фоне "территориальной неопределенности" - именно таким термином ситуацию в ней в комментарии изданию "Верстка" описал на условиях анонимности местный чиновник. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, несмотря на продолжающиеся боевые действия под Курском, решила не отменять выборы губернатора, хотя перенесла несколько голосований местного уровня.

Бомбоубежище в Курске, где, несмотря на боевые действия и отсутствие контроля над частью территорий, состоятся выборы губернатора Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

В Курской области, как и в нескольких других регионах России, было решено ограничить доступ к видеокамерам с участков для голосования, а также запретить съемку на некоторых из них. Такие меры в ЦИК объяснили усиленным режимом охраны общественного порядка в приграничных регионах, которые "помогут защитить жизнь и здоровье граждан". Кроме того, в регионе было организовано досрочное голосование, которое стартовало 28 августа - больше чем за полторы недели до ЕДГ. Утром 4 сентября, согласно официальным данным, свои голоса на выборах губернатора отдать успели уже 27% местных жителей.

Выборы главы республики пройдут и в Башкортостане. Лишь в январе в городе Баймак на юго-востоке региона состоялись массовые протесты - в 17-тысячном населенном пункте порядка несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с активистом Фаилем Алсыновым, которого местный суд приговорил к 4 годам лишения свободы. Впрочем, позднее митинги прекратились. Против их участников, по данным проекта "ОВД-Инфо", было составлено больше 160 административных протоколов. Еще 76 человек стали фигурантами уголовных дел.

Январские протесты в городе Баймак в Башкортостане Фото: RusNews/REUTERS

В Хабаровском крае, где до этого два раза подряд выборы губернатора выигрывали представители партии ЛДПР (Сергей Фургал и Михаил Дегтярев), на этот раз не будет кандидата от этой партии. Ставший главой региона на протестной волне Фургал сегодня отбывает свое 22-летнее наказание в колонии, а присланный на его место системный Дегтярев получил портфель министра спорта России. Власти РФ в регионе сделали ставку на врио губернатора Дмитрия Демешина, выдвинутого "Единой Россией" (ЕР). Конкуренцию ему составят лишь коммунисты из КПРФ и партии "Коммунисты России", а также депутат Госдумы от "Новых людей", которая до этого не вела деятельности в Хабаровском крае.

Санкт-Петербург: Любой, кроме Беглова и "Умное голосование" на муниципальных выборах

На выборах губернатора Санкт-Петербурга в бюллетене также будет всего четыре кандидата: от ЕР (действующий губернатор Александр Беглов), партии "Зеленые" (Павел Брагин), "Коммунистов России" (Сергей Малинкович) и ЛДПР (Максим Яковлев), хотя желающих поучаствовать в них было больше. Среди тех, кого не допустили до выборов - антивоенная активистка, блокадница Людмила Васильева. Ей не удалось собрать нужного для выдвижения количества подписей, и она была вынуждена прекратить свою кампанию.

Свою стратегию на выборах губернатора Санкт-Петербурга представила команда Алексея Навального. Она призвала жителей города отдать свой голос за любого кандидата, кроме Александра Беглова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (фото из архива) Фото: Alexander Demianchuk/ITAR-TASS/imago images

Работать "Умное голосование" соратников покойного оппозиционера будет и на муниципальных выборах в Петербурге. В большинстве случаев избирателям рекомендуют голосовать за кандидатов от партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) и "Новых людей". Помимо них, в списке есть самовыдвиженцы и представители КПРФ. Ряд кандидатов на петербургских выборах поддержал и проект экс-кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина "Коалиция ЕДГ2024".

Как подсчитало санкт-петербургское издание "Бумага", среди почти трех тысяч не представляющих "Единую Россию" кандидатов в Санкт-Петербурге в бюллетенях на муниципальном голосовании окажутся лишь 482 человека. Чаще всего в регистрации отказывали представителям КПРФ. На втором месте - партия "Новые люди", на третьем - "Яблоко", которому не удалось зарегистрировать ни одного кандидата.

Выборы в Мосгордуму: "Выбор есть!"

В текущем созыве Московской городской думы (МГД) большинство принадлежит "Единой России" и поддерживающим ее депутатам (в сумме - 25 человек). Вместе с тем фракции в ней есть у КПРФ (13 депутатов), "Яблока" (4 депутата) и СРЗП (3 депутата). Сразу три действующих депутата Мосгордумы получили в России статус "иностранного агента", который лишил их права вновь избираться в городской парламент.

Недопуск независимых кандидатов на предыдущие выборы в Мосгордуму привел к масштабным протестам в столице России Фото: Reuters/M. Shemetov

Ни одного кандидата на этих выборах не удалось зарегистрировать партиям "Яблоко" и "Гражданская инициатива", выступающих за прекращение боевых действий в Украине. Зато в одном из избирательных округов "Новые люди" решили выдвинуть актера Алексея Гаврилова, известного по роли Гоши из комедийного сериала "Универ".

Проголосовать на московских выборах с помощью бумажного бюллетеня в этом году можно будет только по предварительному заявлению. По умолчанию все избиратели смогут отдать свой голос лишь электронно. Эксперт по выборам Аркадий Лобарев попытался подать заявление для "традиционного" голосования бюллетенем на сайте московской мэрии mos.ru, однако для этого ему требовалось заполнить и подтвердить данные паспорта РФ. Сделать это оказалось невозможно. Отказ вносить изменения в личные данные Лобареву на портале объяснили "корректным формированием списка избирателей, которым в период выборов с 6 по 8 сентября будет доступна возможность проголосовать в электронном виде". Таким образом, эксперт решил, что голосовать все же будет электронно.

Политтехнолог Петр Милосердов и Telegram-канал "МОСКВЫБОРЫ" разработали Telegram-бот под названием "Выбор есть!", который по аналогии с "Умным голосованием" команды Навального предлагает проголосовать за сильнейшего оппозиционного кандидата на выборах в Мосгордуму. Чтобы измерить перспективы каждого из них, авторы проекта придумали формулу для вычисления рейтинга, которая состоит из нескольких критериев. Учитывается, например, количество встреч кандидата с местными жителями, срок его проживания в Москве, проработанность программы, результаты соцопросов, наличие в округе "кандидатов-спойлеров" и другие факторы.

Кроме того, проект самостоятельно провел опросы москвичей в шести избирательных округах, чтобы измерить там рейтинги кандидатов. В каждом из них первое место заняли административные кандидаты.