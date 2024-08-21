Выборы в Курской области перенесены из-за наступления ВСУ

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) перенесла на неопределенный срок голосование на муниципальных выборах в нескольких регионах Курской области, где продолжается наступление ВСУ. "Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей", - говорится в заявлении ЦИК, опубликованном в Telegram-канале в среду, 21 августа.

Как следует из сообщения, проведение выборов отложили в в семи муниципальных образованиях: Суджанском, Глушковском, Кореневском, Беловском, Хомутовском и Большесолдатском районах, а также в городе Льгов. Выборы губернатора Курской области решили пока не переносить: досрочное голосование на них продлится с 28 августа по 5 сентября, заявили в региональном Избиркоме.

В ВСУ заявили о контроле над более чем 93 пунктами в Курской области

Масштабная наступательная операция украинской армии в Курской области продолжается уже более двух недель. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 20 августа заявил, что ВСУ контролируют более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в регионе.

"С целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории Российской Федерации гражданских объектов в Сумской области, а также для опережения противника, группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении", - указал он.

По утверждению Сырского, украинские формирования продвинулись на 28-35 километров вглубь территории РФ.