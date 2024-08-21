ВСУ под Курском: США обсуждают с Киевом долгосрочные цели

В ВСУ заявили о контроле более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пунктов в Курской области. США обсуждают с Украиной долгосрочные цели наступления, указали в Пентагоне.

США обсуждают с Украиной долгосрочные цели наступления ее вооруженных сил в Курской области РФ. Об этом во вторник, 20 августа, в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер .

Что касается операции ВСУ, "то, как я уже говорил, они явно заставили" российские вооруженные силы приложить много сил "для ответных действий", отметил Райдер. "Это (наступление. - Ред.), безусловно, продемонстрировало креативность и боевое мастерство украинцев", - добавил он.

Пресс-секретарь Пентагона констатировал, что "Россия перебрасывает небольшое количество сил в Курск, в Курскую область, для ответа". "В целом, я бы сказал, что у России были сложности с ответом, и можно видеть некоторые успехи Украины в этом отношении", - указал Райдер далее.

В ВСУ заявили о контроле над более чем 93 пунктами в Курской области

Между тем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 20 августа заявил, что ВСУ контролируют более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области.

"С целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории Российской Федерации гражданских объектов в Сумской области, а также для опережения противника, группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении", - указал он.

По утверждению Сырского, украинские формирования продвинулись на 28-35 километров вглубь территории РФ.

В Генштабе ВСУ заявили, что Cилы обороны Украины продолжают наступление на Курском направлении. "Ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной", - говорится в ежедневной сводке.

В России создадут группировки "Белгород", "Курск" и "Брянск"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 20 августа на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий сообщил, что в России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск". Кто их возглавит, он не уточнил.