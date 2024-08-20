"Лукашенко боится". Эксперты о его словах о ВСУ под Курском

Александр Лукашенко на фоне наступения ВСУ под Курском заявил об отправке "трети армии" РБ к границе с Украиной и пригрозил атомным оружием. Одновременно он подает сигналы Западу, считают эксперты. Что это значит?

На фоне продвижения ВСУ в Курской области Александр Лукашенко отправил "треть белорусской армии" и танков на границу с Украиной и пообещал сражаться с РФ "плечом к плечу". Одновременно, правда, он заговорил о том, что пора "заканчивать эту драчку". Совпадение или нет, но затем стало известно об освобождении 30 белорусских политзаключенных. Что все это значит? РФ ждет помощи от Лукашенко, а тот посылает сигналы Западу? DW спросила об этом белорусских и украинских экспертов.

"Двойная реакция" на наступление ВСУ

13 июля 2024 года Лукашенко поручил отвести военных РБ от границы с Украиной, и российские Z-блогеры обвинили его в том, что это решение помогло наступлению ВСУ в Курской области. "Лукашенко заволновался, заявил про якобы беспилотникинад Беларусью. В Минск вызывали съемочную группу телеканала "Россия", и Лукашенко два часа рассказывал им о своей верности и о том, что будетсражаться плечом к плечу, убеждал россиян, что союзник по-прежнему предан", - говорит белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Украинский политолог Владимир Фесенко, в свою очередь, называет риторику Лукашенко "двойной реакцией" на наступление ВСУ в Курской области. "Во-первых, он вынужден оправдываться, - говорит украинский политолог. - Вторая составляющая - это призывы к миру. Лукашенко боится, что обострение войны может привести либо к втягиванию в нее Беларуси, либо к проблемам для России. Все это - угрозы его режиму. Думаю, он искренне говорит о мире, хотя завтра может сказать и нечто противоположное".

Украинские военные в захваченном райцентре Суджа Курской области Фото: Yan Dobronosov/AFP

Опасается ли Лукашенко, что его попросят "помочь" России? "Он этого очень не хотел бы и будет уклоняться любыми способами. Лукашенко намекает, как будет оборонять Россию и Беларусь с запада, от НАТО. В общем, дает понять, что вы нас не трогайте, у нас забот хватает", - объясняет белорусский политолог Карбалевич.

"По нынешним временам у него нет войск"

Между тем независимые наблюдатели опровергли информацию Лукашенко об украинских беспилотниках, а украинские пограничники - о "трети армии" РБ на границе. "Мы не наблюдаем увеличения количества техники или воинских подразделений", - прокомментировали в Госпогранслужбе Украины.

Заявления Лукашенко направлены на белорусов и россиян, в Украине его никто не слушает, говорит украинский военный эксперт Михаил Самусь. "Если Лукашенкохочет, чтобы его режим прекратил существовать, то ему нужно направить свои три танка на Украину. Но он хочет сохранить свою шкуру, и поэтому этого не делает", - считает Самусь.

По его мнению, армия РБ не сможет вести боевые действия против Украины. "Лукашенко передал РФ большинство боеприпасов и техники, с таким расчетом, что, когда встанет вопрос о помощи, он скажет, "я все отдал, не могу ничем помочь, только морально, информационно", - говорит украинский эксперт Самусь.

Всеми силами Лукашенко избегает и отправки на фронт белорусских военных. "Армия Беларуси нигде не воевала и не хотела бы, я думаю. Если Лукашенко кому-то передаст войска, его режим ослабнет, - считает Самусь. - Кроме того, по нынешним временам у него нет войск. Россия берет 20 тысяч человек и штурмует село полгода. А тут 15 тысяч..."

Цифру в 15 тысяч ранее называли украинские эксперты в предположениях, сколько военнослужащих она может отправить воевать. Независимые эксперты оценивают численность белорусской армии в 48-50 тысяч человек.

Сигналы Западу ради признания выборов?

"Я не исключаю, что некоторые жесты делаются в сторону Запада. Освобождение политзаключенных, безвиздля 35 европейских стран, предложения главы МИД Рыженкова Польше о том, что "давайте договариваться", - перечисляет эксперт Валерий Карбалевич.

За всем этим, по его мнению, стоит желание режима в Минске добиться международного признанияпрезидентских выборов 2025 года."Ситуация Лукашенко не комфортна. Он не признан президентом, послов стран ЕС нет. Лукашенко хотел бы это изменить, делает некие жесты и ждет ответа. Пока, я так понимаю, он стучит в дверь, которая не открывается", - резюмирует эксперт.

При въезде в Курск. ВСУ более недели ведут наступление в Курской области РФ Фото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance

Помилование политзаключенных - сигнал Западу, согласен и Владимир Фесенко. "Как и то, что Лукашенко поучаствовал в обмене между Западом и Россией. После этого началась дискуссия о том, что представители белорусской оппозиции были проигнорированы при обмене, Лукашенко, возможно, это уловил, и решил сделать этот жест", - говорит украинский политолог. Он также связывает это с выборами 2025 года. "Лукашенко в очередной раз пытается разыграть карту либерализации, как он это делал в 2014-15 годах", - поясняет украинский эксперт.

Некие основания у Лукашенко есть, считают политологи, опрошенные DW. После выборов 2010 года дверь казалась закрытой. Но произошла аннексия Крыма, началась война в Донбассе, Лукашенко дистанцировался от РФ, выпустил политзаключенных - и с ним начали вести диалог. "Если тогда получилось - то почему бы и нет?, - объясняет Карбалевич логику белорусских властей. - Пока Лукашенко делает шаги и ждет реакции Запада".

Минский режим пытается маневрировать, считает Фесенко: "Это игра, тактика, реальной либерализации в Беларуси не будет. Сегодня Лукашенко делает либеральные жесты, а завтра грозит ядерным оружием".

Чего боится Лукашенко?

Потерять власть - вот главный страх Лукашенко, считает Владимир Фесенко. "Он боится, что военные действия могут перекинуться на белорусскую территорию. А в варианте втягивания Беларуси в войну он учитывает не только собственные страхи, но и то, что война непопулярна в Беларуси, белорусы не хотят участвовать в ней, это спровоцирует социальное, политическое напряжение. А белорусы, которые воюют в Украине против России, перейдут к войне против Лукашенко. И, наконец, еще один страх связан с будущими выборами. Ведь в России уже пишут, что Лукашенко не вечный", - говорит украинский эксперт.

В Украине против России воюют и белорусские добровольцы, которые открыто высказываются против Лукашенко Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

В контексте войны, выборов или отношений с Россией, Лукашенко испытывает страх, перечисляет Фесенко. "Ведь еще один источник угрозы - то, что путинская Россия просто проглотит его режим вместе с Беларусью в рамках "интеграции". И катализатором может выступить введение российских войск на территорию РБ", - говорит эксперт. В результате Лукашенко "мечется в окружении своих страхов, пытаясь одновременно и делать жесты доброй воли, и пугать соседей", охарактеризовал ситуацию украинский эксперт Владимир Фесенко.