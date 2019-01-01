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Фото: AP Photo/picture alliance
Президентские выборы-2025 в Беларуси
В 2025 году пройдут седьмые в истории независимой Беларуси президентские выборы.