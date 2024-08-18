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Лукашенко: Минск перебросил к границе с Украиной треть армии

Сергей Ромашенко
18 августа 2024 г.

По словам Александра Лукашенко, Украина дислоцировала возле границы с Беларуси более 120 тысяч военных. Белорусский правитель также сообщил о выстраивании оборонительных рубежей от Бреста к Гродно.

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Белорусские солдаты на учениях
Белорусские солдаты на ученияхФото: Belarusian Defense Ministry/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его страна перебросила к границе с Украиной почти треть армии. На такой шаг Беларуси "пришлось пойти из-за того, что Украина не только держит вблизи границ с Беларусью более 120 тысяч военных", но и начала перебрасывать туда дополнительные подразделения, заявил он в интервью телеканалу "Россия-1" в воскресенье, 18 августа.

"Мы запросили: "Вы зачем это делаете?" Они нам честно сказали: "Вы собираетесь с россиянами нас атаковать из-под Гомеля". Но у нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели. И мы те, которые дополнительно вводили, тоже отвели", - сказал Лукашенко, добавив, что с обеих сторон границы остались те подразделения, которые были перемещены туда в начале войны.

"Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет", - отметил Лукашенко.

Лукашенко: "Украина повышает ставки"

На западной границе Беларуси, по словам Александра Лукашенко, также усилена оборона. "Выстроены оборонительные рубежи от Бреста к Гродно и выше туда. Практически литовская и польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях. Мы же тоже учимся на этой украинско-российской специальной военной операции (СВО). Мы видим, где надо разместить", - сказал белорусский правитель.

Лукашенко также выразил мнение, что Украина, начав военную операцию в Курской области, "пошла на повышение ставок", что, по его мнению, неправильно. "Естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных", - сказал он. 

Наступление Украины в Курской области РФ продолжается уже полторы недели. За это время, по данным Киева, украинские войска захватили более тысячи квадратных километров российской территории. Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа заявил, что наступление продолжается точно по плану, украинские войска усиливают свои позиции на подконтрольных им территориях Курской области.

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