Вардомацкий: Общество разделено на "нет войне" и "нет войны"

Белорусская аналитическая мастерская презентовала исследование "Дискомфорт общественного мнения". Профессор Андрей Вардомацкий в интервью DW - о том, как меняется Беларусь и отношение ее жителей к России.

Массовые репрессии и полномасштабная война России в Украине меняют белорусское общество, однако совсем не так, как этого ожидали эксперты. Белорусская аналитическая мастерская презентовала исследование "Дискомфорт общественного мнения", куда вошли опросы белорусов в разные периоды времени, в том числе в сентябре 2022 года и мае 2023-го. Живущих в стране белорусов опрашивали по телефону - в репрезентативной выборке представлены все слои населения, включая сельское. О результатах исследования DW рассказал известный белорусский социолог, профессор Андрей Вардомацкий.

Не раскол, но поляризация

DW: Андрей Петрович, почему появилось слово "дискомфорт" в названии исследования?

Андрей Вардомацкий: Это говорит о том, что общественное мнение сейчас менее комфортно для демократических лидеров, в отличие от того, что было в 2020 году. Раскола в обществе нет, но можно говорить о поляризации. Дискомфорт проявляется сразу по нескольким показателям.

- По каким признакам можно понять, что общество стало менее проевропейским?

- С началом войны начали происходить такие изменения, которых мы не предполагали и не предвидели, более того, думали, что будет прямо наоборот.

Чтобы измерить геополитические ориентации, задавался вопрос: "В союзе с кем было бы лучше жить народу Беларуси: в Европейском Союзе или в союзе с РФ". Именно в таком виде - с двумя вариантами ответа. Третья опция - "Вне всяких союзов" - не вводилась сознательно, чтобы увидеть поведение респондентов в ситуации жесткого выбора "или-или". Если делать годовые усреднения, то в 2018 году на Россию ориентировались 60%. В 2019 РФ при такой же постановке вопроса выбирали 50% В 2020 усредненная цифра была уже 45%. То есть, из года в год шло падение ориентации на Россию, ощутимое социально, психологически и мировоззренчески.

- В ноябре 2020 года большинство опрошенных выбирало ЕС, тем не менее, уже в декабре опять Россия вернула прежние позиции. Что произошло в эти месяцы?

- Есть несколько причин, среди них важным является то, что пришел транш от России - материальная помощь. Да, протестно настроенные люди восприняли это как помощь режиму Лукашенко, но был значительный слой людей, которых сейчас называют "ябатьки", которые посчитали это помощью Беларуси в трудный для нее момент. И это сработало.

Заметно, что динамика геополитических ориентаций пошла по-другому с момента начала войны, вернее, с момента начала репрессий - системных, жестких, последовательных и массовых. Ориентация на Россию начала расти. Однако в сентябре 2022 года и в мае 2023 года - показатели примерно одинаковые. И главный вопрос: в белорусском общественном мнении потенциал пророссийских настроений уже исчерпан или возможен дальнейший рост?

Российские СМИ стали работать в Беларуси интенсивнее

- Почему это рост вообще произошел?

- Это связано с изменениями на медиаполе. В Беларуси огромное количество СМИ объявлены "террористическими", "экстремистскими" и т.д. У негосударственных СМИ меньше возможностей, чем у государственных, что-либо делать внутри страны. Кроме того, стали интенсивнее работать российские СМИ на территории Беларуси. И здесь речь идет не о традиционно больших рейтингах телевидения, которые были всегда. Речь о проникновении в интернет - такого не было никогда.

Нужно отметить и то, как освещают события белорусские госСМИ. "Дожинки" и праздники, какие-то экономические условные достижения интенсивно освещаются, а война, которая идет на границе с Беларусью, нет. С одной стороны, войны как бы нет, а с другой стороны - Россия представляется в позитивном образе, без связи с войной.

- Что еще говорит о том, что белорусы стали больше ориентироваться на Россию?

- Если задать вопрос по-другому: "Какой из вариантов объединения России и Беларуси вам лично больше нравится" - и перечислить различные варианты, ответ "Вхождение в состав РФ" на протяжении последних 20 лет выбирали около 5%. Сейчас мы впервые столкнулись с тем, что эта цифра выросла до 8,7%.

На то, что в Беларуси меняется отношение к России, повлияла и политика Евросоюза. ЕС в последнее время ограничивает въезд людей из Беларуси, и это воспринимается так: в трудный и опасный для нас момент нам не подали руку помощи. И это отражается на уровне проевропейской ориентации, которая не растет.

Многие белорусы находятся в инфококоне

- Вы замеряли и то, как люди относятся к размещению российских войск в Беларуси.

- И мы видим, что количество тех, кто относится к этому негативно, и количество тех, кто относится к этому положительно, примерно одинаково. Почему так? Люди говорят: они нас от чего-то защищают и так далее. Это и есть проявление воздействия медиа.

В результате сформировалось два информационных кокона - "Нет войне" и "Нет войны". Представители "Нет войне" - продвинутая, информированная часть белорусского общества внутри Беларуси, диаспора. Во второй кокон "Нет войны" информация из медиа не поступает, а непосредственных подтверждений нет - вокруг ничего не взрывается. Очень большое количество людей внутри Беларуси и находится в таком инфококоне.

- Какие еще проблемы волнуют или, наоборот, не волнуют белорусов?

- Мы видим, что уменьшается количество людей, которые считают, что состояние белорусской экономики ухудшается. И наоборот, количество тех, кто считает, что оно либо прежнее, либо стало лучше, подрастает. То есть, речь сейчас не будет идти о том, что экономические причины сработают в смысле возникновения протестов.

Самыми серьезными проблемами белорусы считают рост цен и угрозу втягивания страны в полномасштабную войну в Украине - 33,7% и 28,7% опрошенных. А вот гуманитарные проблемы, такие, как нарушение прав человека, заботят лишь 5,1% опрошенных.

- На седьмом месте среди проблем - эмиграция белорусов. Уехавших в стране все еще считают "своими"?

- Белорусская идентичность - очень обширная тема. Я расскажу только об одном из индикаторов. Самый популярный ответ на вопрос: "Кого вы можете считать белорусом?" - "Того, кто любит Беларусь". Затем уже идут более конкретные индикаторы - гражданство, родители-белорусы, язык и т. д. Так что белорусская идентичность сейчас носит эмоционально-абстрактный характер.

- А было когда-либо иначе?

- Был этап, когда главным критерием была принадлежность к территории и к государству. Сейчас же: я белорус, потому что люблю Беларусь.

- Статистика печальная, конечно.

- Перед новым 2023-м мы спрашивали о том, какие чувства испытывают белорусы по отношению наступающему году. И видим, что доминирует чувство надежды - 51%. То есть, несмотря ни на что, несмотря на войну, на ограничения в гражданской жизни, белорусы надеются.

- На что надеются? На мир? Перемены? На то, что Лукашенко наконец-то уйдет?

- Обобщая - на все хорошее.



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