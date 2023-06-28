Пытки в Советском РУВД Минска. Что узнали правозащитники

В Советском РУВД Минска, куда привозили задержанных во время протестов, избивали даже женщин и стариков, многим угрожали изнасилованием. Правозащитники собрали свидетельства и фамилии силовиков, ответственных за это.

Группа международных экспертов и правозащитников провела расследование о пытках в Советском РУВД Минска 9-13 августа 2020 года, когда в Минске проходили протесты против фальсификации выборов. Силовики массово задерживали как их участников, так и случайных прохожих. Условия в в этом РУВД, куда доставляли задержанных, по их рассказам, были очень суровыми.

"Омоновцы обещали расстрелять всех, если кто-то побежит”

В Советское РУВД Минска, в основном, попадали люди, которых забирали в центре города: в районе универсама "Рига 2", на улице Сурганова, ресторана "Журавинка", на проспекте Независимости, на улицах Немига, Козлова и других. Здание, расположенное по адресу переулок Якуба Коласа 3, стало одним из основных мест удержания людей до отправки в ЦИП и ИВС на Окрестина и изоляторы в других городах. По данным правозащитников, через Советское РУВД прошли около 600 человек, среди них были и иностранцы. Условия содержания там были "настолько жестокими, бесчеловечными, зверскими", отмечают авторы доклада, что задержанные прямо говорили, что у них "было ощущение, будто попали в фашистский концлагерь". Их интервью содержатся в докладе правозащитников.

В одном из интервью задержанный рассказывает: "Поднимаешься и видишь перед собой человек 15 с одной стороны и 15 - с другой. Ты в такой "коридор" попадаешь, все кричат: "Давай, давай, убивай", размахивая дубинками, то есть готовились уже нас принимать. Когда ты бежишь, по тебе наносят удары дубинками со всех сторон". Как свидетельствует другой задержанный, "когда нас привели на опись вещей в РУВД, завели несколько женщин… Одну девушку чуть не задушили, когда пытались вынуть шнурки из капюшона".

Как рассказывает еще один задержанный: "Рядом со мной возле стены стоял парень. У него волосы были чуть удлиненные. Один из сотрудников положил начало шуткам в его адрес, что он "похож на бабу". Он говорил, "сейчас мы просто тебя возьмем, дубинку, сам знаешь куда засунем. Раз ты такой мужик, раз ты на бабу похож. Мы с тобой поступим как с бабой". По словам еще одного задержанного, "командовал этим всем подполковник милиции, который кричал: "Ну что, животные, добились вы своего? Что? Где ваша Светлана (Светлана Тихановская. - Ред.)?". Это все длилось с вечера до вечера 12 числа. Сутки практически мы стояли у забора".

Что ждет силовиков, которые пытали людей?

Эксперты изучили 52 интервью с задержанными, предоставленные ими фото, медицинские и другие документы. В охране доставленных в Советское РУВД участвовали и курсанты Академии МВД. У сотрудников ОМОН были автоматы, "они передергивали затвор и обещали расстрелять всех, если кто-то побежит", вспоминают задержанные. В докладе правозащиников значатся 22 фамилии силовиков, ответственных за пытки в РУВД. Среди них - начальник Сергей Калинник, его заместитель Тимур Кессель, есть и простые сотрудники - например, оперативника Валентина Шиманского задержанные описывают как "самого бесчеловечного". Чтобы установить личности силовиков, была проанализирована информация из открытых источников, также по базе данных МВД помогли хакеры.

Представитель Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси Виктория Федорова отметила, что правозащитники планируют подготовить подобные расследования по всем РУВД города Минска и некоторым региональным отделениям милиции. "Собрано огромное количество свидетельств потерпевших. Во всех учреждениях - как в РУВД, так и в изоляторах на Окрестино - жестоко пытали людей", - заключает Федорова.

Австрийский профессор по международному праву Вольфганг Бенедек (Wolfgang Benedek) отмечает, что после его доклада по ситуации в Беларуси в 2020-м в рамках "Московского механизма" ОБСЕ, репрессии в стране усугубились - стали более системными и полномасштабными. Режим провел зачистку гражданского общества, а преступники со стороны госаппарата, по словам профессора, пользуются безнаказанностью, более того, многие пошли на повышение. "Власти отвергли все обвинения, но признали, что не было заведено ни одного уголовного дела по сотням заявлений от потерпевших, - заявил Бенедек. - Все рекомендации ОБСЕ проигнорированы государством".

Действия силовиков, согласно выводам белорусских правозащитников, являются преступлением против человечности. Данное преступление не имеет срока давности, поэтому сколько бы времени ни прошло, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, уверены правозащитники. Судить силовиков могут и за пределами Беларуси, такая категория дел подпадает под универсальную юрисдикцию. Подобные прецеденты в мировой практике были - так, в Германии осудили офицеров сирийских спецслужб, виновных в массовых убийствах и пытках.

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