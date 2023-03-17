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Фото: Zuma Press/IMAGO
ПолитикаБеларусь

ООН подозревает преступления против человечности в Беларуси

Сергей Ромашенко
29 мин. назад

Всемирная организация зафиксировала дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси. ООН обеспокоена гибелью людей в результате применения насилия, пытками и бесчеловечным отношением к заключенным.

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ООН подозревает власти Беларуси в преступлениях против человечности. Речь идет о гибели людей в результате применения насилия, а также о пытках и бесчеловечном отношении к заключенным, говорится в докладе ООН о ситуации в Беларуси, обнародованном в пятницу, 17 марта, в Женеве. При этом в докладе отмечается, что кампания насилия направлена прежде всего против критиков правящего режима.

В документе зафиксированы предполагаемые преступления в Беларуси, совершенные с мая 2020 по декабрь 2022 года, когда ситуация с правами человека в этой стране еще более ухудшилась, заявила представитель всемирной организации Лиз Троссел. По ее словам, сегодня в Беларуси насчитывается почти 1500 политзаключенных, к февралю текущего года там были закрыты почти 800 некоммерческих организаций.

Полное разрушение гражданского общества в Беларуси

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Volker Türk) раскритиковал безнаказанность и почти полное разрушение гражданского общества и основных свобод в Беларуси. "Правительство Беларуси задолжало своему народом прекращение массовых угнетений и проведение объективного и прозрачного расследования с целью привлечь виновных в вопиющих нарушениях к ответственности", - подчеркнул Тюрк.

В процессе подготовки доклада правозащитники ООН опросили 207 жертв и свидетелей, а также изучили более 2500 фотографий, видеозаписей, медицинских и судебных документов. В докладе задокументировано насилие против демонстрантов, произвольные задержания, сексуальное насилие и судебные процессы без адекватной защиты.

Власти Беларуси злонамеренно пользуются системой правосудия для преследования журналистов, блогеров, правозащитников, профсоюзных активистов и адвокатов, подчеркивается в докладе ООН.

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