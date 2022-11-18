Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Международный Комитет по расследованию пыток представил доклад о деятельности Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларусь. DW выбрала главное.

"ГУБОПиК - карательное подразделение режима по борьбе с инакомыслием" - так называется седьмой доклад Международного комитета по расследованию пыток, опубликованный в середине ноября. Комитет объединяет правозащитников одиннадцати белорусских, российских и украинских организаций, а также Всемирной организации против пыток.

В докладе анализируются данные из открытых источников, а также 33 интервью пострадавших от силовиков, записанных представителями комитета с августа 2020 по сентябрь 2022 года. Правозащитники отмечают, что хотели обратить внимание на "безнаказанность силовых структур и привлечение к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и преступлениям".

Чем занимается ГУБОПиК?

Авторы доклада утверждают, что вместо противодействия коррупции и борьбы с оргпреступностью, в том числе международной, для чего в свое время и создавалось управление, ГУБОПиК на протяжении многих лет занимается "борьбой с инакомыслием в РБ".

"В ходе протестов 2020 года силовики ГУБОПиК были задействованы в физическом подавлении уличных акций и задержании их участников. Сотрудники этого подразделения также занимаются допросами задержанных, проверками на подписки к запрещенным в Беларуси Telegram-каналам, причастность к каким-либо "экстремистским" формированиям или деятельности", - говорится в докладе.

Также отмечается, что все действия представителей этого управления, как правило, сопровождались избиениями и оскорблениями, угрозами физическим и сексуальным насилием дубинками, обыски же, проводимые ГУБОПиК, "превращались в разнузданный погром жилища".

Правозащитники обращают внимание и на то, что силовики практикуют запись так называемых "покаянных видео": "В ходе съемок гражданам приходится рассказывать о своих сексуальных предпочтениях и называть имена своих партнеров (аутинг); состоящих на учете у психиатра - указывать свой диагноз (разглашение врачебной тайны). Задержанным лепят на лоб бело-красно-белые наклейки, заставляют топтаться на протестной символике (разжигание социальной вражды), в ролики добавляют издевательские спецэффекты и анимацию. Большинство подобных видео публиковались в Telegram-канале ГУБОПиК, который связан с ведомством".

После начала полномасштабной войны России в Украине ГУБОПиК преследует не только тех, кто высказывает недовольство ситуацией в стране, но и тех, кто выступает против российского вторжения.

Сотрудников ГУБОПиК сложно идентифицировать

Авторы доклада обращают внимание, что сотрудников ГУБОПиК сложно идентифицировать - они не носят единой формы, на них нет никаких опознавательных знаков. "Как правило, сотрудники одеты в гражданскую одежду, чаще всего спортивную. Позже их стали опознавать по косвенным признакам: бронежилетам, каскам, балаклавам - и/или наличию спецсредств, таких как резиновая дубинка, оружие", - пишут правозащитники.

Известно, о причастности ГУБОПиК к громким политическим делам. Так, по утверждению инициативы BYPOL, похищением Марии Колесниковой занимались четыре силовика подразделения. О пытках со стороны сотрудников ГУБОПиК рассказывали в суде политзаключенные Степан Латыпов и Николай Дедок.

"9 марта 2022 года ПЦ "Весна" рассказывал об участии структуры ГУБОПиК в задержаниях "рельсовых партизан" в Витебске и Осиповичах. В ночь на 30 марта 2022 года с применением оружия возле железной дороги были задержаны трое жителей Бобруйска73. После задержания им целенаправленно стреляли в коленные суставы, хотя они не оказывали сопротивления", - также говорится в докладе.

"Пытались инсценировать процесс казни"

Кроме того, Международный комитет по расследованию пыток опросил 33 человека, которые были "либо задержаны сотрудниками ГУБОПиК, либо подверглись пыткам в помещении данной структуры и ее сотрудниками, либо были подвергнуты унизительным процедурам обыска, принуждению к даче показаний, созданию покаянных видео с признанием вины за действия, которые не могут считаться преступными".

"Похитители пытались инсценировать процесс казни: готовили к утоплению, завязали глаза, пронесли в связанном состоянии с привязанным к телу камнем. После этого дергали у виска затвором пистолета", - приводят рассказ одного из пострадавших правозащитники. Еще один белорус рассказал, что после допроса в ГУБОПиК у него появились мысли о суициде: "Я тогда думал, что надо озаботиться поиском шнурка или лезвия, чтобы на всякий случай иметь возможность провести суицид".

Несколько из опрошенных рассказали правозащитникам об угрозе сексуального насилия со стороны силовиков: "Они решали: либо вывести меня на улицу и залить мне глаза газом перцовым, либо спрашивают друг у друга презерватив, чтобы изнасиловать меня дубинкой. В итоге нашли презерватив, натянули его на дубинку. Говорят: "Давай сначала в рот". Ну, я сдался, я сказал им пароль (от телефона. – Ред.)".

Также правозащитники зафиксировали случаи применения к задержанным эклектрошокеров: "Кто-то меня начал оттягивать за ноздри назад. Потом мне начали смолить уши электрошокером. Причем они так смолят уши, потом раз - и по виску так слегка заденет, по голове".

Действия ГУБОПиК можно расследовать в рамках универсальной юрисдикции?

Авторы доклада утверждают, что у них есть копии документов, подтверждающих нанесенный вред потерпевшим силовиками ГУБОПиК (результаты судебно-медицинских экспертиз, выписки из истории болезни или эпикризы из медучреждений, фото нанесенных увечий и травм и другие документы). "Подавляющее большинство пострадавших чувствовали в эти моменты реальные угрозы здоровью и жизни", - отмечают правозащитники.

По их мнению, преступления, которые в нем приводятся настолько серьезные, что виновные должны преследоваться в соответствии с принципом универсальной юрисдикции - т.е. уголовные дела могут быть заведены вне зависимости от места совершения преступления, гражданства обвиняемых и потерпевших.

"Методы и формы работы такой структуры как ГУБОПиК в Республике Беларусь полностью нарушают стандарты работы правоохранительных органов в демократических странах, - отмечает Международный комитет по расследованию пыток. - В 2020 году ГУБОПиК - основной карательный орган режима - получил абсолютную вседозволенность и, соответственно, безнаказанность. Деятельность ГУБОПиК как части государственного карательного аппарата является наиболее ярким проявлением репрессивной политики, осуществляемой государством в целом".

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