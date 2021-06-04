"Интервью с пленными не бывает": что говорят о видео с Протасевичем?

"Интервью с пленными не бывает", "решая посмотреть интервью Романа Протасевича - вы решаете посмотреть со стороны за пытками", "те, кто снимают и распространяют подобные признания - соучастники пыток" - видео с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, оппозиционным блогером Романом Протасевичем, вышедшее 3 июня в эфире гостелеканала ОНТ, вызвало резонанс в Беларуси и за рубежом. DW собрала мнения и комментарии.
Заявления Протасевича - результат пыток
Во время видео Роман Протасевич признал себя виновным по статье 342 (грубое нарушение общественного порядка). Также он рассказал о чате, в котором якобы обсуждалось проведение протестных акций, назвал некоторые фамилии. Речь шла в том числе и об основателе Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Степане Путило.
Степан Путило
"Мы знаем, что перед подобными допросами (иначе это "интервью" не назвать) используется как психологическое воздействие и обработка, так и специальные медицинские препараты, соответствующие психо-эмоциональному состоянию и характеру Романа - для повышения его разговорчивости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов", - заявил Путило в комментарии Forbes. Кроме того он отметил, что заявления Протасевича "являются результатом невыносимых пыток, сопряженных с личными переживаниями и грамотно внушенными Роману убеждениями о тотальном предательстве со стороны его бывшего окружения".
В видео Роман Протасевич также упоминает журналиста Евгения Малаховского. "Я считаю лишним давать комментарии на слова человека, который сейчас находится в плену, в заключении", - ответил Малаховский на вопрос DW о заявлении Протасевича.
"Роман интервью давать не собирался и летел не в студию"
Некоторые известные люди уверены, что интервью Романа Протасевича смотреть не стоит. "Решая посмотреть интервью Романа Протасевича - вы решаете посмотреть со стороны за пытками, которые продолжаются", - считает писатель Саша Филипенко. "Насколько я знаю, он интервью не собирался давать, и летел не в студию", - добавил Филипенко в комментариях к своему посту.
Джеймс Фоли в сентябре 2012 года в Сирии
Журналист Серж Харитонов опубликовал у себя на странице фото Джеймса Фоли. "Интервью с пленными не бывает. На фото Джеймс Фоли. Для тех, кто не в курсе - это американский журналист, которого в 2014 году в Сирии захватили в плен террористы и отрезали ему голову. Чтобы спасти жизнь, в момент казни Фоли сознался бы даже в том, что продавал Гитлеру газовые камеры, - написал под снимком Харитонов. - Видео, которое сегодня представила администрация хунты (а не канал ОНТ, как кому-то могло показаться), принципиально отличается от записи казни Фоли только тем, что Протасевича в конце не убивают".
О том, что Роман Протасевич в плену, написал и адвокат Сергей Зикрацкий, лишенный лицензии и уехавший из Беларуси. "Роман как любой нормальный человек беспокоится за свою жизнь, за жизнь и здоровье своих близких. Мы не знаем, какие методы используют те, кто "предложили" ему интервью. Давайте не менять роли палача и жертвы. Что бы не сказал и не сделал Роман, в первую очередь надо делать акцент на тех, кто держит за решеткой более 450 политзаключенных", - прокомментировал Зикрацкий.
"У каждого из нас свой болевой порог"
Согласен с Зикрацким и его коллега, член Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк. Его также лишили в Беларуси адвокатской лицензии.
"Относится к таким "признаниям" можно только как к словам человека, попавшего в руки пыточных дел мастеров. К словам человека, который при этом знает, что у них же в руках - его близкий человек. Сочувствие, сострадание и только". Он также отметил, что те, кто снимают и распространяют подобные признания - соучастники пыток. "Да, вы соучастники. Такие же, как и те, кто избивает, рассказывает о расправах над близкими и о лишении свободы по поддельным обвинениям с целью запугать и сломить", - написал адвокат.
Руководитель Свободного театра Николай Халезин также предостерег от осуждения Романа Протасевича и отметил, что белорусы живут в период войны: "У каждого из нас свой болевой порог; у каждого свой предел психологической устойчивости; у каждого свой нравственный лимит. Можно ли осуждать Протасевича? Нет. Просто потому, что те, кто осуждает, возможно, сами никогда не были под реальным прессингом. Можно ли упрекать его в слабости и двуличности? Тоже нет - ведь мы живем в период войны. Здесь нет места менторству и назиданию: все мы правы и все не правы одновременно - мы либо по одну сторону линии фронта, либо по другую”.
Полуторачасовое видео с Романом Протасевичем вызвало резонанс и за рубежом. Российский журналист Виктор Шендерович убежден, что, показывая интервью с Протасевичем, "с ясными следами и очевидными психологическими последствиями пыток" по белорусскому телевидению, Лукашенко делает ставку "на общий паралич от ужаса": "Он словно настаивает на публичности своего беспредела... Пытаюсь понять его логику - и не нахожу другой, кроме вышеизложенной".
"Протасевича, очевидно, растоптали. Часть жизни сломали ему лукашисты, вторую - сломал сам. Белорусы проходят ускоренную школу мужества (отваги), трусости, самопожертвования, эгоизма, солидарности, бунта, предательства - всего, что связано с борьбой за свободу", - написала Агнешка Ромашевска директор польского телеканала Белсат.
Глава МИД Британии Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности людей, причастных к записи интервью Романа Протасевича белорусскому госканалу.
Реакция сторонников Лукашенко
А вот сторонники Лукашенко работой телеканала ОНТ восхищены. "Команда ОНТ и Марат Марков большие молодцы. Много можно написать, т.к. интервью вызвало много эмоций, - пишет руководитель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич. -
Но сейчас отмечу одно. То, о чем многие говорили, многие понимали и то, что подтвердил Протасевич, отношение к предателям, их презирают все. Протасевич сказал это не один раз".
Марш протеста пенсионеров в Минске в ноябре 2020 года
"За экстремистскими телеграм-каналами, начиная от тех, кто организовывал протесты и заканчивая теми, кто публиковал личные данные силовиков, чиновников, журналистов и всех тех, кто поддерживал законность и порядок в нашей стране, стоят не простые мальчики со светлыми или темными лицами, а вполне ясная инфраструктура из спецслужб соседних государств, а может быть и не только соседних. И мы видим насколько превратились правительства этих государств, назовем их прямо: Польши и Литвы в стервятников, которые готовы были разорвать тело нашей Родины ради своих амбиций, исторических фантомов и ненависти к нашему государству”, - так сказанное Протасевичем прокомментировал политолог Алексей Дзермант в эфире государственного "Альфа Радио". При этом Дзермант не отрицал, что с Протасевичем была проведена "качественная" психологическая работа.
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Автор: Янина Мороз