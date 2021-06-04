"Признание" Протасевича. Эксперты о доказательствах пыток блогера

В Беларуси продолжают публиковать видео с якобы признательными показаниями задержанного в Минске после принудительной посадки самолета Ryanair оппозиционного блогера Романа Протасевича. "Я сразу признал вину", - говорит 26-летний бывший шеф-редактор телеграм-канала Nexta в опубликованной в четверг, 3 июня, беседе, которую белорусский госканал ОНТ назвал "интервью".

Протасевич делает в этом видео много признаний, хвалит Александра Лукашенко, обещает больше не заниматься политикой и - плачет. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская, с которой в эмиграции в Литве работал Протасевич, заявила в пятницу, 4 июня, что эти слова были сказаны им после пыток.

"Интервью" Протасевича: свидетельство "низости" Минска

В этом не сомневаются и опрошенные DW эксперты. "Это свидетельство низости, до которой опустились белорусские власти; того, что они напрочь забыли о морали, явно вынудив человека под пытками сделать так называемое "признание", - говорит Герхард Манготт (Gerhard Mangott), эксперт по Восточной Европе в университете австрийского Инсбрука. - Никто не может поверить в то, что говорит Протасевич".

Герхард Манготт

Сомневается в "признательных показаниях" Протасевича и бывший министр юстиции Германии и бывший докладчик Совета Европы по делу ЮКОСа Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger). "Уже после первого выступления Протасевича все наблюдатели отметили, что у него видны следы пыток, - говорит политик. - С учетом его действий до ареста, то, что он заявляет сейчас, полностью противоречит его убеждениям".

Поможет ли Протасевичу Комитет против пыток ООН

Проверить подозрения в том, что Беларусь использует пытки в отношении Протасевича и других заключенных, теоретически могут две структуры - Комитет против пыток Совета Европы (СЕ) и одноименный комитет ООН. Поскольку Беларусь не является членом СЕ, этот вариант отпадает. Но и у Комитета против пыток ООН фактически связаны руки, говорит Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер.

Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер

По ее словам, Минск хоть и подписал Конвенцию против пыток от 1984 года, но не подписал важный и принятый позднее дополнительный протокол, который предусматривает механизм контроля за ее исполнением. "Конечно, можно и нужно требовать, чтобы Беларусь придерживалась Конвенции против пыток, там все четко прописано", - говорит Лойтхойссер-Шнарренбергер, но отмечает, что возможности воздействия извне ограничены.

"Если посмотреть на диктатуру, которой является Беларусь, ее это, похоже, не интересует", - говорит политик. В случае Минска международные механизмы защиты от пыток - "не очень острый меч", констатирует Лойтхойссер-Шнарренбергер. DW обратилась в Комитет против пыток ООН и в офис Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой об интервью о деле Протасевича, но получила отказы.

"Репорты без границ": "Публиковать такое нельзя"

В международной журналистской правозащитной организации "Репортеры без границ" заявления блогера назвали "не интервью, а признанием, к которому Протасевича вынудил Лукашенко". Представитель организации Кристофер Реш назвал белорусского лидера правителем, "который правит своей страной железной рукой, как диктатор". Реш назвал видео с признаниями Протасевича "бесчеловечным и недостойным". По его словам, "с точки зрения журналистской этики, публиковать такое нельзя".

Роман Протасевич в видео, показанном телеканалом ОНТ

"Было совершенно четко, что государство Беларусь любыми способами разыгрывает спектакль, - говорит Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер. - Мол, у Протасевича все хорошо, что вы привязались?". По ее словам, подозрения о пытках с точки зрения властей должно было развеять одно из предыдущих его "интервью", в котором блогер "курил и улыбался". "Это унижает достоинство Романа Протасевича, - говорит политик. - Все, кто это видел и слышал, исходят из того, что он сказал это не добровольно". По ее словам, для этого к блогеру не обязательно должно применяться физическое насилие. Давление может оказываться и путем "угроз сделать что-то" с его подругой, которую также удерживают в Беларуси.

Санкции против Беларуси будут усилены

Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер полагает, что в случае Беларуси давление со стороны возможно только путем санкций, что уже происходит. Так, страны Евросоюза согласовали ограничения против Беларуси в сфере авиаперевозок. "Но на данный момент нужно честно признать, что надежды, на то, что Лукашенко изменит свою политику, очень малы", - говорит бывший министр юстиции ФРГ.

Австрийский политолог Манготт считает, что в случае Протасевича Минск оказал себе "медвежью услугу", поскольку "показал всем методы пыток, с помощью которых оппозиционно настроенные люди вынуждены делать якобы признательные показания. На этом фоне он считает более жесткие санкции "безальтернативными".

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