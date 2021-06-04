 ″Признание″ Протасевича. Эксперты о доказательствах пыток блогера | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 04.06.2021

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Беларусь

"Признание" Протасевича. Эксперты о доказательствах пыток блогера

"Признание" оппозиционного блогера Романа Протасевича было записано под пытками, считает Светлана Тихановская. Если это так, это может быть нарушением конвенции ООН, но проверить - трудно.

Роман Протасевич во время одного из выступлений после ареста

Роман Протасевич во время одного из "выступлений" после ареста

В Беларуси продолжают публиковать видео с якобы признательными показаниями задержанного в Минске после принудительной посадки самолета Ryanair оппозиционного блогера Романа Протасевича. "Я сразу признал вину", - говорит 26-летний бывший шеф-редактор телеграм-канала Nexta в опубликованной в четверг, 3 июня, беседе, которую белорусский госканал ОНТ назвал "интервью".

Протасевич делает в этом видео много признаний, хвалит Александра Лукашенко, обещает больше не заниматься политикой и - плачет. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская, с которой в эмиграции в Литве работал Протасевич, заявила в пятницу, 4 июня, что эти слова были сказаны им после пыток.

"Интервью" Протасевича: свидетельство "низости" Минска 

В этом не сомневаются и опрошенные DW эксперты. "Это свидетельство низости, до которой опустились белорусские власти; того, что они напрочь забыли о морали, явно вынудив человека под пытками сделать так называемое "признание", - говорит Герхард Манготт (Gerhard Mangott), эксперт по Восточной Европе в университете австрийского Инсбрука. - Никто не может поверить в то, что говорит Протасевич".

Герхард Манготт

Герхард Манготт

Сомневается в "признательных показаниях" Протасевича и бывший министр юстиции Германии и бывший докладчик Совета Европы по делу ЮКОСа Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger). "Уже после первого выступления Протасевича все наблюдатели отметили, что у него видны следы пыток, - говорит политик. - С учетом его действий до ареста, то, что он заявляет сейчас, полностью противоречит его убеждениям".

Поможет ли Протасевичу Комитет против пыток ООН 

Проверить подозрения в том, что Беларусь использует пытки в отношении Протасевича и других заключенных, теоретически могут две структуры - Комитет против пыток Совета Европы (СЕ) и одноименный комитет ООН. Поскольку Беларусь не является членом СЕ, этот вариант отпадает. Но и у Комитета против пыток ООН фактически связаны руки, говорит Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер.

Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер

Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер

По ее словам, Минск хоть и подписал Конвенцию против пыток от 1984 года, но не подписал важный и принятый позднее дополнительный протокол, который предусматривает механизм контроля за ее исполнением. "Конечно, можно и нужно требовать, чтобы Беларусь придерживалась Конвенции против пыток, там все четко прописано", - говорит Лойтхойссер-Шнарренбергер, но отмечает, что возможности воздействия извне ограничены.

"Если посмотреть на диктатуру, которой является Беларусь, ее это, похоже, не интересует", - говорит политик. В случае Минска международные механизмы защиты от пыток - "не очень острый меч", констатирует Лойтхойссер-Шнарренбергер. DW обратилась в Комитет против пыток ООН и в офис Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой об интервью о деле Протасевича, но получила отказы.

"Репорты без границ": "Публиковать такое нельзя" 

В международной журналистской правозащитной организации "Репортеры без границ" заявления блогера назвали "не интервью, а признанием, к которому Протасевича вынудил Лукашенко". Представитель организации Кристофер Реш назвал белорусского лидера правителем, "который правит своей страной железной рукой, как диктатор". Реш назвал видео с признаниями Протасевича "бесчеловечным и недостойным". По его словам, "с точки зрения журналистской этики, публиковать такое нельзя".

Роман Протасевич в видео, показанном телеканалом ОНТ

Роман Протасевич в видео, показанном телеканалом ОНТ

"Было совершенно четко, что государство Беларусь любыми способами разыгрывает спектакль, - говорит Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер. - Мол, у Протасевича все хорошо, что вы привязались?". По ее словам, подозрения о пытках с точки зрения властей должно было развеять одно из предыдущих его "интервью", в котором блогер "курил и улыбался". "Это унижает достоинство Романа Протасевича, - говорит политик. - Все, кто это видел и слышал, исходят из того, что он сказал это не добровольно". По ее словам, для этого к блогеру не обязательно должно применяться физическое насилие. Давление может оказываться и путем "угроз сделать что-то" с его подругой, которую также удерживают в Беларуси. 

Санкции против Беларуси будут усилены 

Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер полагает, что в случае Беларуси давление со стороны возможно только путем санкций, что уже происходит. Так, страны Евросоюза согласовали ограничения против Беларуси в сфере авиаперевозок. "Но на данный момент нужно честно признать, что надежды, на то, что Лукашенко изменит свою политику, очень малы", - говорит бывший министр юстиции ФРГ.

Австрийский политолог Манготт считает, что в случае Протасевича Минск оказал себе "медвежью услугу", поскольку "показал всем методы пыток, с помощью которых оппозиционно настроенные люди вынуждены делать якобы признательные показания. На этом фоне он считает более жесткие санкции "безальтернативными".

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  • Тихановская с удостоверением кандидата в президенты

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

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  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Объединение штабов

    Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

  • На пикете за Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Три грации как символ мирных перемен

    Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


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