 ЕС утвердил санкции против белорусских авиакомпаний | Новости из Германии о Европе | DW | 04.06.2021

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Европа

ЕС утвердил санкции против белорусских авиакомпаний

Санкции ЕС против Минска в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair вступят в силу с 00.00 часов 5 июня. Самолетам госкомпаний Беларуси запрещается летать над странами ЕС и приземляться в их аэропортах.

Самолетам белорусских госавиакомпаний запрещается летать над странами ЕС

Самолетам белорусских госавиакомпаний запрещается летать над странами ЕС

Начатая в Европейском Союзе процедура согласования санкций против государственных белорусских авиакомпаний не встретила возражений, срок подачи которых закончился в 14.00 по западноевропейскому времени (15.00 мск) пятницы, 4 июня. Таким образом, штрафные меры, принятые в ответ на принудительную посадку в Минске рейса Ryanair, вступят в силу с 00.00 часов субботы, 5 июня.

Санкции предполагают запрет самолетам "Белавиа" и других белорусских госкомпаний пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах в ЕС. Кроме того, европейским национальным авиаперевозчикам запрещается летать в Беларусь.

Посадка лайнера Ryanair в Минске

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске.  Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося ложным. Были задержаны двое пассажиров - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, касающиеся белорусских авиалиний. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

Главы МИД стран "большой семерки" и верховный представитель ЕС по внешней политике осудили арест Протасевича. Бывший сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые", глава парламентского комитета по транспорту и цифровой инфраструктуре Джем Оздемир (Cem Özdemir) взял шефство над задержанным в аэропорту Минска блогером.

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    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

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    В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

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    В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

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    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

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    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

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    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

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    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

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    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

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    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


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